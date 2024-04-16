С ветерком: 17-летний москвич прицепился к «Сапсану» и умчался в Питер со скоростью 250 км/час

Позже сообщил, что так путешествует уже 3 года.
Несовершеннолетний столичный зумер показал мастер-класс по «зацепингу» .Это когда цепляются к поезду снаружи, например, за поручни, и путешествуют бесплатно и с огромным риском для жизни.
Он прицепился к «Сапсану» (поезд развивает скорость до 250 км/час) и уехал в Санкт-Петербург. Подросток знал, что на Московском вокзале полно сотрудников службы безопасности, поэтому решил соскочить пораньше. Но бегун из него вышел никакой, поэтому быстро оказался в руках сотрудника железной дороги.
Осторожно, мат:
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Его поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей и ждали, пока приедет его мать. А он в это время хвастался своими путешествиями и рассказывал, что так катается уже 3 года. Если бы его не поймали - вскоре бы уехал обратно в Москву.
В настоящее время юноша передан родителям. В отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Парень получил протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (11.17 КоАП) и проход по железнодорожным путям в неположенном месте (11.1 КоАП). Протокол получила и его мать - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (5.35 КоАП РФ).
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