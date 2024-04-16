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С ветерком: 17-летний москвич прицепился к «Сапсану» и умчался в Питер со скоростью 250 км/час

С ветерком: 17-летний москвич прицепился к «Сапсану» и умчался в Питер со скоростью 250 км/час

Автор:
16 апреля 2024 16:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   зацепер   подросток   сапсан   
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Позже сообщил, что так путешествует уже 3 года.

Несовершеннолетний столичный зумер показал мастер-класс по  «зацепингу» .Это когда цепляются к поезду снаружи, например, за поручни, и путешествуют бесплатно и с огромным риском для жизни.

Он прицепился к «Сапсану» (поезд развивает скорость до 250 км/час) и уехал в Санкт-Петербург. Подросток знал, что на Московском вокзале полно сотрудников службы безопасности, поэтому решил соскочить пораньше. Но бегун из него вышел никакой, поэтому быстро оказался в руках сотрудника железной дороги.

Осторожно, мат:

Его поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей и ждали, пока приедет его мать. А он в это время хвастался своими путешествиями и рассказывал, что так катается уже 3 года. Если бы его не поймали - вскоре бы уехал обратно в Москву.

В настоящее время юноша передан родителям. В отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Парень получил протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (11.17 КоАП) и проход по железнодорожным путям в неположенном месте (11.1 КоАП). Протокол получила и его мать - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (5.35 КоАП РФ).

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   зацепер   подросток   сапсан   
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11  комментариев
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24k
Shtoppi Час назад
очередной дебильный малолетка - зацепер, которого пока еще не размотало.
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11k
Juli 10 минут назад
Ладно если помрёт сразу. а если инвалидом останется? содержи его потом.
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432
2023 16 минут назад
Лечебные пюздюлины могли бы помочь вразумить дитятко неразумное.
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21k
Robin Hood 45 минут назад
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2k
CynepCTepBa 56 минут назад
Блин, обманули. Где фото 17ти летнего москвича или хотябы жигуля прицепленного к сапсану?
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1k
Uganda 58 минут назад
Поймавшему премию, нарушителю люлей, отрокам урок, мне лайк впрок
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8k
Neo Час назад
Вот растишь такого д0лб036@, а он потом по насыпи размазывается.
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5k
Горожанин Час назад
Так пускай катается, жалко что ли?..
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2801 пост (2753 в горячем)

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