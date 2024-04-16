С ветерком: 17-летний москвич прицепился к «Сапсану» и умчался в Питер со скоростью 250 км/час

Его поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей и ждали, пока приедет его мать. А он в это время хвастался своими путешествиями и рассказывал, что так катается уже 3 года. Если бы его не поймали - вскоре бы уехал обратно в Москву.

В настоящее время юноша передан родителям. В отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Парень получил протоколы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (11.17 КоАП) и проход по железнодорожным путям в неположенном месте (11.1 КоАП). Протокол получила и его мать - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (5.35 КоАП РФ).