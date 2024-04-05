«Выходи, ничтожество!»: в Ленобласти мужчине надоело слушать громкую музыку соседа и он постучал ему топором в окно

Кстати, подействовало - но без полиции дело всё равно не обошлось.
24-летний житель Мурино учится в университете, набивает тату и стримит.
А ещё - изо всех сил достаёт соседа сверху громкой музыкой. Однажды мужчина пришёл к нему на разговор, но стример испугался и не открыл дверь.
Осторожно мат:
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А сегодня юный меломан услышал стук за окном и увидел топор. Его на верёвке скинул его любимый сосед.
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Он пьяный приходил. Я, бывает, музыку днём слушаю, жена его тоже приходила, кричала в час дня. Но вчера всё тихо было, я даже музыку в наушниках слушал, поэтому не сразу услышал долбёжку в дверь. Вызвали полицию. Я у родственников живу, они приехали с полицией. Заявление написано. Хозяева спрашивали у соседей, не мешаю ли я им: оказалось, нет, никто ничего не слышит.
У них семья, дети, буйств не было, только моего друга в лифте прижимали. Я вообще в квартире ничего не слышу, у них просто ко мне и моей музыке неприязнь, видимо. Я когда с подругой жил, они ей в четыре часа дня за музыку предъявляли, мол, у детей тихий час. Неприятно, конечно, когда кричат за дверью, долбятся и туда, и в окно, - рассказал молодой человек.
Стандартный «тихий час» с 13:00 до 15:00. Но если тебя просят выключить шарманку, чтобы дать малышам отдохнуть днём - конечно же, можно пойти людям навстречу. И не терзать их оглушающей долбёжкой из динамиков. Вероятно, у парня и его подруги ещё нет детей, поэтому и не понимают, почему они должны спать днём.
Кстати, метод мужчины сработал - парень и впрямь стал делать музыку потише.
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взрослым тоже иногда приходится спать не только ночью
соседи с верху завели котейку, в 6 утра начинает шарик катать по керамограниту .. звонко так ..
пошел поговорить, чтоб игрушку мягкую купили - не открывают,
автоматы в электрощитке выключил, не поймут = провода отрежу ..
терпят, но не слышат.