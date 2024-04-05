«Выходи, ничтожество!»: в Ленобласти мужчине надоело слушать громкую музыку соседа и он постучал ему топором в окно

Он пьяный приходил. Я, бывает, музыку днём слушаю, жена его тоже приходила, кричала в час дня. Но вчера всё тихо было, я даже музыку в наушниках слушал, поэтому не сразу услышал долбёжку в дверь. Вызвали полицию. Я у родственников живу, они приехали с полицией. Заявление написано. Хозяева спрашивали у соседей, не мешаю ли я им: оказалось, нет, никто ничего не слышит.

У них семья, дети, буйств не было, только моего друга в лифте прижимали. Я вообще в квартире ничего не слышу, у них просто ко мне и моей музыке неприязнь, видимо. Я когда с подругой жил, они ей в четыре часа дня за музыку предъявляли, мол, у детей тихий час. Неприятно, конечно, когда кричат за дверью, долбятся и туда, и в окно, - рассказал молодой человек.