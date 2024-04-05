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«Выходи, ничтожество!»: в Ленобласти мужчине надоело слушать громкую музыку соседа и он постучал ему топором в окно

«Выходи, ничтожество!»: в Ленобласти мужчине надоело слушать громкую музыку соседа и он постучал ему топором в окно

Автор:
05 апреля 2024 16:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Мурино   Питер   Санкт-Петербург   окно   парень   сосед   топор   
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Кстати, подействовало - но без полиции дело всё равно не обошлось.

24-летний житель Мурино учится в университете, набивает тату и стримит.

А ещё - изо всех сил достаёт соседа сверху громкой музыкой. Однажды мужчина пришёл к нему на разговор, но стример испугался и не открыл дверь.

Осторожно мат:

А сегодня юный меломан услышал стук за окном и увидел топор. Его на верёвке скинул его любимый сосед.

Он пьяный приходил. Я, бывает, музыку днём слушаю, жена его тоже приходила, кричала в час дня. Но вчера всё тихо было, я даже музыку в наушниках слушал, поэтому не сразу услышал долбёжку в дверь. Вызвали полицию. Я у родственников живу, они приехали с полицией. Заявление написано. Хозяева спрашивали у соседей, не мешаю ли я им: оказалось, нет, никто ничего не слышит.

У них семья, дети, буйств не было, только моего друга в лифте прижимали. Я вообще в квартире ничего не слышу, у них просто ко мне и моей музыке неприязнь, видимо. Я когда с подругой жил, они ей в четыре часа дня за музыку предъявляли, мол, у детей тихий час. Неприятно, конечно, когда кричат за дверью, долбятся и туда, и в окно, - рассказал молодой человек.

Стандартный «тихий час» с 13:00 до 15:00. Но если тебя просят выключить шарманку, чтобы дать малышам отдохнуть днём - конечно же, можно пойти людям навстречу. И не терзать их оглушающей долбёжкой из динамиков. Вероятно, у парня и его подруги ещё нет детей, поэтому и не понимают, почему они должны спать днём.

Кстати, метод мужчины сработал - парень и впрямь стал делать музыку потише.

Источник:

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Метки: Видео   Мурино   Питер   Санкт-Петербург   окно   парень   сосед   топор   
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14  комментариев
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3k
Rom Час назад
"набивает тату и стримит" - очередной дебил, короче. Даже по фото сразу всё понятно.
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8k
Echo 6 минут назад
Так вот ты какой , Дамоклов топор
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181
risti 12 минут назад
Вероятно, у парня и его подруги ещё нет детей, поэтому и не понимают, почему они должны спать днём.
---------------
взрослым тоже иногда приходится спать не только ночью
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8k
Умница-красавица 21 минуту назад
Ниче не поняла. Кого там в лифте прижимали и долбили «и туда и сюда»
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27k
сеньор Леонсио 57 минут назад
Вроде столица культурная, а даже не расчленили!
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12k
Летучий Мыш 58 минут назад
Я решила, что мужик с топором по верёвке спустился и в окно постучал
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1k
Graboid Час назад
проблема не только с музыкой ..
соседи с верху завели котейку, в 6 утра начинает шарик катать по керамограниту .. звонко так ..
пошел поговорить, чтоб игрушку мягкую купили - не открывают,
автоматы в электрощитке выключил, не поймут = провода отрежу ..
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6k
AlexAndEr Час назад
Как можно злить соседей в Питере, зная что у каждого в квартире топор и мешок, куда можно влезть по частям!
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7k
Старичок Час назад
стандартная ситуация, когда соседи ничего не слышат.
терпят, но не слышат.
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181
risti Старичок 11 минут назад
боятся, или хотят решить вопрос чужими руками, спрятавшись за спины других
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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