МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокусе»

Российских силовиков попросили «соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства».
В Минске прошла встреча министров иностранных дел стран СНГ. На ней присутствовал и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Он коснулся трагедии в «Крокусе» и сообщил:
Правоохранительные органы РФ должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна.
И добавил, что к таджикам якобы начнут относится не очень положительно:
В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо. Нельзя допустить формирования в информационном пространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан иностранных государств.
Но отметил, что наказание должны понести все: исполнители, организаторы и пособники того страшного теракта.
22 марта четверо преступников ворвались в здание «Крокус сити холла» и устроили кровавую бойню: сначала расстреляли безоружных людей, затем подожгли концертный зал и скрылись. На следующий день их задержали в Брянской области и поместили в СИЗО. Туда же отправились и пособники террористов. Сейчас идёт расследование той страшной трагедии, она унесла жизни 145 человек. Среди них женщины и дети. Есть и более 550 пострадавших, часть из них до сих пор находится в больницах.
Источник:
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может хотим как в Америке - разъе*бать к х*уям весь Таджикистан?
Правоохранительные органы РФ должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна.
прикольно чебурек отжигает!
да закрыть всех в прессхате и ни надо никаких пыток.