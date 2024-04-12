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МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокусе»

МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокусе»

Автор:
12 апреля 2024 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: Крокус сити холл   мид   пытки   расследование   таджикистан   террористы   
1170
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Российских силовиков попросили «соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства».

В Минске прошла встреча министров иностранных дел стран СНГ. На ней присутствовал и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Он коснулся трагедии в «Крокусе» и сообщил:

Правоохранительные органы РФ должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна.

И добавил, что к таджикам якобы начнут относится не очень положительно:

В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо. Нельзя допустить формирования в информационном пространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан иностранных государств.

Но отметил, что наказание должны понести все: исполнители, организаторы и пособники того страшного теракта.

22 марта четверо преступников ворвались в здание «Крокус сити холла» и устроили кровавую бойню: сначала расстреляли безоружных людей, затем подожгли концертный зал и скрылись. На следующий день их задержали в Брянской области и поместили в СИЗО. Туда же отправились и пособники террористов. Сейчас идёт расследование той страшной трагедии, она унесла жизни 145 человек. Среди них женщины и дети. Есть и более 550 пострадавших, часть из них до сих пор находится в больницах.

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Метки: Крокус сити холл   мид   пытки   расследование   таджикистан   террористы   
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33  комментария
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40k
АнтонПолднев 48 минут назад
А он не просил своих ублюдков «соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства»? Нет? Почему?
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31k
AzuveR 15 секунд назад
А не пойдёт ли Сироджиддин пидриддин на буй , вместе со всеми чуркабесами ? У себя в чуркестане ,своим осло.ёбам указывает ,что им соблюдать. А в России ,пусть своё хайло завалит. Все террористы подлежат отстрелу, а при задержании их нужно издить и калечить,но так,что бы могли дать показания.
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80
Mikahil A 44 секунды назад
Я смотрю таджики раздухарились. Каждая сволочь сообщила, что мы здесь все живем неправильно, а у них там рай земной
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3k
Андрей Минуту назад
какое дело сына ослицы до работы наших дознавателей? или опасается что на него выйдут?
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9k
Онотолей 3 минуты назад
Этого гандона только за такое заявление надо к террористам приравнять со всеми последствиями.
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177
ilya 5 минут назад
ввести визовый режим по всем международным законам, и запрет на перевод денег в таджикистан. и сразу пасть закроют
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68
ГТА Форевер 6 минут назад
МИД чего ? насмешили...
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4k
xbrat 7 минут назад
Не.... это не по адресу! Это в США нужно было писать на деревню к деду)))) Гуантаномо там всякие, тюрьмы цру...)))
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1k
Александр Шевченко 8 минут назад
Просить он может что угодно , хоть прогуляться на хер .
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1k
Иванов Петров Сидоров 8 минут назад
Пусть скажет спасибо, что им яйца не отрезали и в рот не засунули. Ну и ему, для куражу.
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4k
poбт 9 минут назад
а какие международные правила и нормы действуют в отношении террористов?

может хотим как в Америке - разъе*бать к х*уям весь Таджикистан?
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68
ГТА Форевер poбт 5 минут назад
не [мат], а спасти их путем тотальной бобмежки
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1k
Доцент 10 минут назад
глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин:
Правоохранительные органы РФ должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна.
прикольно чебурек отжигает!
да закрыть всех в прессхате и ни надо никаких пыток.
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13
Лео 11 минут назад
А его не спрашивали...
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695
povelitel3d 11 минут назад
А не признать ли Таджикистан страной пособником террористов?
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23k
Shtoppi 14 минут назад
таджики, чья гнусная пустошь наводнила Россию своими преступными элементами все мастей, себя по каким-то причинам почувствовали оч. могучими, что вдруг начали свое гнилозубое, зловонное хайло разевать?
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82
Михаил Уд 15 минут назад
Да пошел он на х...й гон...н еб..ный. Пед..ла - поучать еще будет пи...рас конченый!!! Гнать их на хер из страны надо!!!
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15k
L.Nemo 17 минут назад
Я надеюсь, что при составлении дипломатического ответа, МИД России не забудет, что слово "Нахуй" пишется слитно, а "В жопу" - раздельно.
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17k
Элитный тигр 22 минуты назад
А кто их пытал? Они так быстро [мат], что уши сами отлетали
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35k
Korolev 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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11k
MUZSER 24 минуты назад
Сестра! Включи телевизор погромче..(с)
Ссылка www.youtube.com
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35k
Korolev Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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August
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