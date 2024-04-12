МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокусе»

22 марта четверо преступников ворвались в здание «Крокус сити холла» и устроили кровавую бойню: сначала расстреляли безоружных людей, затем подожгли концертный зал и скрылись. На следующий день их задержали в Брянской области и поместили в СИЗО. Туда же отправились и пособники террористов. Сейчас идёт расследование той страшной трагедии, она унесла жизни 145 человек. Среди них женщины и дети. Есть и более 550 пострадавших, часть из них до сих пор находится в больницах.