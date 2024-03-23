Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов

Судя по рассказу, террористы выполняли заказ. Им пообещали полмиллиона рублей и снабдили оружием.
ФСБ опубликовала видео допроса одного из участников кровавого террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Судя по кадрам, террориста допросили сразу после поимки в лесу, когда тот пытался пересечь границу и скрыться на территории Украины.
По словам задержанного, с ним связались в Telegram, но кто именно он не знает. Конкретно ему пообещали полмиллиона рублей, а также снабдили оружием. До нападения он находился в Турции, сколько он там пробыл, пока неизвестно, но прилетел в Москву 4 марта. Имеют ли отношения все задержанные к какой-либо террористической организации, пока также неизвестно.
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По данным Telegram-канала "112" все задержанные имеют российское гражданство, проживали на территории России продолжительное время (но при этом едва говорят на русском языке). Сейчас правоохранительные органы выясняют, на законных ли основаниях им выдали гражданство.
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По официальным данным, в ходе нападения погибли 115 человек. По неофициальным — 143-150. Количество погибших может существенно вырасти, сотрудники МЧС разобрали не все завалы, под которыми могут находиться люди.
Напомним, террористов задержали на границе с Украиной, в районе города Карачев Брянской области. Силовики открыли огонь по автомобилю "Рено", водитель которого не остановился по их требованию. В итоге машина с террористами перевернулась, четверо находившихся внутри смогли убежать в лес, но через несколько часов были они пойманы.
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Кастрировать и в тюрягу особо строгого режима. И пусть мучается гадина всю оставшуюся жизнь.
На законных или нет? А что собственно это поменяет?
В страну в огромном количестве запустили и пригрели головорезов с абсолютно чуждой нам культурой, религией и ментальностью.
Для них любой россиин это лишь жертвенный барашек, зарезав которого можно заработать денег.
Каких детей они вырастят и как их воспитают, думаю не трудно догадаться.
Пора закрывать граници для гастеров и прекращать раздачу гражданства.
Ни кому кроме прдажных чиновников и работодателей это пользы не приносит.