Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов

ФСБ опубликовала видео допроса одного из участников кровавого террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Судя по кадрам, террориста допросили сразу после поимки в лесу, когда тот пытался пересечь границу и скрыться на территории Украины.





По словам задержанного, с ним связались в Telegram, но кто именно он не знает. Конкретно ему пообещали полмиллиона рублей, а также снабдили оружием. До нападения он находился в Турции, сколько он там пробыл, пока неизвестно, но прилетел в Москву 4 марта. Имеют ли отношения все задержанные к какой-либо террористической организации, пока также неизвестно.