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Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов

Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов

Автор:
23 марта 2024 14:33
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красногорск   допрос   задержание   нападение   террористы   
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Судя по рассказу, террористы выполняли заказ. Им пообещали полмиллиона рублей и снабдили оружием.

ФСБ опубликовала видео допроса одного из участников кровавого террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Судя по кадрам, террориста допросили сразу после поимки в лесу, когда тот пытался пересечь границу и скрыться на территории Украины.


По словам задержанного, с ним связались в Telegram, но кто именно он не знает. Конкретно ему пообещали полмиллиона рублей, а также снабдили оружием. До нападения он находился в Турции, сколько он там пробыл, пока неизвестно, но прилетел в Москву 4 марта. Имеют ли отношения все задержанные к какой-либо террористической организации, пока также неизвестно.

По данным Telegram-канала "112" все задержанные имеют российское гражданство, проживали на территории России продолжительное время (но при этом едва говорят на русском языке). Сейчас правоохранительные органы выясняют, на законных ли основаниях им выдали гражданство.

По официальным данным, в ходе нападения погибли 115 человек. По неофициальным — 143-150. Количество погибших может существенно вырасти, сотрудники МЧС разобрали не все завалы, под которыми могут находиться люди.

Напомним, террористов задержали на границе с Украиной, в районе города Карачев Брянской области. Силовики открыли огонь по автомобилю "Рено", водитель которого не остановился по их требованию. В итоге машина с террористами перевернулась, четверо находившихся внутри смогли убежать в лес, но через несколько часов были они пойманы.

Источник:

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Метки: Видео   Красногорск   допрос   задержание   нападение   террористы   
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90  комментариев
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1k
Руслана Тарасова Час назад
Ну не могли плохо говорящие на русском таджики все это сами устроить. Абсолютно точно, без поддержки диаспоры таджиков в этом регионе не обошлось. Кто дал деньги на жилье, машину и пр.? Кто обучил стрелять из автоматов, где они учились и кто дал оружие на территории России? Да, возможно спланировано это было на Украине или Великобритании или ещё где. Но без инструмента , в виде, охреневших от безнаказанности таджиков и их диаспоры не было этого терракта. Это они дома послушные сыновья и отцы семейства. Приезжая к нам, в их понимании мы добыча. Их добыча! И пока этих мразей и их глав диаспор мы не будем наказывать жесточайшим образом, ситуация к лучшему не будет меняться.
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1k
Татьяна Баженова 6 минут назад
Сколько должно погибнуть людей, чтобы наконец ввели обратно смертную казнь для убийц?
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8k
a6m5 7 минут назад
Ставлю на то, что больше полугода они не проживут. И их семьи тоже.
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265
Иван Иванов 7 минут назад
Самое главное- будут ли выводы. И будем ли кормить этих уродцев и их обслугу много лет. Или это неизбежная побочка дружбы народов и культурного взаимообогащения.
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15k
Sergej Lehr 7 минут назад
Отдайте их людям.
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10k
Trenzel2003 11 минут назад
Облодбыши! Да еще и фанатики. Не-е. Таких расстреливать надо бы. Да они того и хотят. По этому не стоит.
Кастрировать и в тюрягу особо строгого режима. И пусть мучается гадина всю оставшуюся жизнь.
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4k
Могвай 14 минут назад
Чой так как то говной попахивает сея информация. Чурбаны плохо говорящие по русски, устроили стрельбу в ТЦ за пол ляма, серьезно? Они конечно тупые, но все же не настолько что бы за такие копейки идти за заранее гнилое дело.
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1k
... 15 минут назад
На 2 видео существо [мат] как дышит, глазки в бок, а показания уже не сходятся, и постоянно смотрит на переводчика с мольбой. Под пресс, а потом к стенке. Хер на мораторий, всё это край, только ликвидация, и спрос с родни, не поверю о их незнанки. Как про телефон [мат], в ПЗТ его, до полной выдачи информации, после показательный суд, и как в Нюрнберге, и табуретку не давать, противовес обмазать его кровью, и муравьёв пустить.
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15k
Vital Idol 16 минут назад
вот ВЧЕРА была ориентировка и был визг, что это фэйк!!! найди эти рожи из поста!
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17k
Алексей 19 минут назад
Нашли "козлов опущения".... Действовали профи, а этот даже козу выгнать на паздбище, без шума на весть аул, не может...
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15k
Vital Idol Полчаса назад
МЕСЯЦ!!! ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ эти упыри переписывались в Телеге!
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2
Рома Vital Idol 17 минут назад
Ну и? Вы же сами самолетики в защиту месенджеров пускали из окна. Вот вам их и оставили анонимны и нетронуты. Все как вы хотели.
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
Вот в таких случаях, только смертная казнь
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1k
АНДРЕЙ Полчаса назад
А говорили у преступности нет рожи ,как вот после произошедшего мы должны относиться к этой нации?
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142k
parallax Полчаса назад
"Сейчас правоохранительные органы выясняют, на законных ли основаниях им выдали гражданство."

На законных или нет? А что собственно это поменяет?
В страну в огромном количестве запустили и пригрели головорезов с абсолютно чуждой нам культурой, религией и ментальностью.
Для них любой россиин это лишь жертвенный барашек, зарезав которого можно заработать денег.
Каких детей они вырастят и как их воспитают, думаю не трудно догадаться.
Пора закрывать граници для гастеров и прекращать раздачу гражданства.
Ни кому кроме прдажных чиновников и работодателей это пользы не приносит.
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377
CyraxMotorsport Полчаса назад
Руки, ноги ампутировать, и выкинуть к х@ям.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Вот так вот... опять всплывают лагеря в Турции. Эти "проповедники" из Турции шатают весь ближний восток. И вот добрались до Москвы.
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
первый трясётся, как проститутка. Осталось только обосраться ему, а второй - матёрый 3,14дор. В СИЗО кормить исключительно свининой
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15k
Aaron Bezzazrenia Полчаса назад
Полмиллиона, 6л.ять, РУБЛЕЙ?!! СЕРЬЁЗНО???
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3k
Semёn Полчаса назад
Тупые обезьяны сначало должны рассказать, кто, откуда и т.д... думаю им в кабинетах помогут... очень страшные, мерзкие, лживые как и все их нац.представители!!!
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11k
Juli 36 минут назад
Такое за полляма не делают. Тут идейным надо быть. Эти ишакоёпы осознанно пошли на массовое убийство при огромном риске сдохнуть самим. Так что пусть не звездят что "ниче не знаю. русский не понимать. ".
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8k
tamin 37 минут назад
Ну что, это животные. Найти ментов, которые двли паспорта и повесить рядом с этими. Ну и с заказчиком тоже понятно. Надеюсь теперь пару городов утонут в пламени
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Burzum
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