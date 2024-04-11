«Ну и зачем мне Пермь?»: сын вице-премьера Пермского края показал видео с Бали и намекнул, что возвращаться в родные края не планирует

По данным СМИ, Илья уже пару лет как уехал из России. Сейчас он на Бали, в соцсетях его периодически спрашивают: вернётся ли он в родную Пермь? В ответ Илья Алексеевич выложил видео с пальмами, горами и безоблачным небом.

Ребята, ну вот это моё утро субботы. На хрена мне Пермь?