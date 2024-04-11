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«Ну и зачем мне Пермь?»: сын вице-премьера Пермского края показал видео с Бали и намекнул, что возвращаться в родные края не планирует

«Ну и зачем мне Пермь?»: сын вице-премьера Пермского края показал видео с Бали и намекнул, что возвращаться в родные края не планирует

Автор:
11 апреля 2024 19:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Илья Демкин   Пермь   бали   вице-премьер   мэр   пермский край   
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Сообщают, что он уехал из России в марте 2022 года.

Илья Дёмкин - сын экс-мэра Перми. Его отец, Алексей Дёмкин, в 2021-2023 гг. был главой этого города, затем стал вице-премьером правительства Пермского края.

По данным СМИ, Илья уже пару лет как уехал из России. Сейчас он на Бали, в соцсетях его периодически спрашивают: вернётся ли он в родную Пермь? В ответ Илья Алексеевич выложил видео с пальмами, горами и безоблачным небом.

Ребята, ну вот это моё утро субботы. На хрена мне Пермь?

После появления видео, люди стали вовсю обсуждать не только молодого человека, отец которого занимает важную должность, но и дедушку. В 2020 году тот был на 16 месте в рейтинге состоятельных людей Пермского края.

Ну а ранее в сети появилось видео с курским депутатом Максимом Васильевым. Он отдыхал в Мексике, потягивал напитки и заявлял:

Здорово, братцы! Всех с новым годом! Много денег, много хорошего настроения, делаю себе специальный коктейль.

Несмотря на скандал, депутат тогда остался в облдуме и сказал, что «считает критику в свой адрес раздутой».

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Метки: Видео   Илья Демкин   Пермь   бали   вице-премьер   мэр   пермский край   
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15  комментариев
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
нормально он папашу своего подставил..ща папашу на воровство будут проверять службы..следовательно денег он ему больше на халяву перечислять перестанет..и вспомнит этот ублюдок и про Пермь..и про Россиюшку..когда ему жрать нечего будет на Бали.
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−3
Игорь 11 минут назад
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Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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52k
Элек Мек 21 минуту назад
Папа ему наверное безмерно благодарен...
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−13
Анатолий 21 минуту назад
Не первый и не последний Илья , которого поиБали.
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4k
Михаил 24 минуты назад
понятно все... на бали с балунами значит...
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3k
Aleksandr M. Полчаса назад
Ща, Бастрыкин "возбудится" и все в норму придет.
У нас же без возбуждения Преда Следкома ниче не решается...
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447
DuckTales 39 минут назад
Ну каждому свое , в принципе это его выбор где жить ...
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11k
kaboza 49 минут назад
Ща папашку по партийной линии..интрига)))
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2k
Палыч Час назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2781 пост (2733 в горячем)

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