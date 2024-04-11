«Ну и зачем мне Пермь?»: сын вице-премьера Пермского края показал видео с Бали и намекнул, что возвращаться в родные края не планирует

Сообщают, что он уехал из России в марте 2022 года.
Илья Дёмкин - сын экс-мэра Перми. Его отец, Алексей Дёмкин, в 2021-2023 гг. был главой этого города, затем стал вице-премьером правительства Пермского края.
По данным СМИ, Илья уже пару лет как уехал из России. Сейчас он на Бали, в соцсетях его периодически спрашивают: вернётся ли он в родную Пермь? В ответ Илья Алексеевич выложил видео с пальмами, горами и безоблачным небом.
Ребята, ну вот это моё утро субботы. На хрена мне Пермь?
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После появления видео, люди стали вовсю обсуждать не только молодого человека, отец которого занимает важную должность, но и дедушку. В 2020 году тот был на 16 месте в рейтинге состоятельных людей Пермского края.
Ну а ранее в сети появилось видео с курским депутатом Максимом Васильевым. Он отдыхал в Мексике, потягивал напитки и заявлял:
Здорово, братцы! Всех с новым годом! Много денег, много хорошего настроения, делаю себе специальный коктейль.
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Несмотря на скандал, депутат тогда остался в облдуме и сказал, что «считает критику в свой адрес раздутой».
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Cейчаc ищу любую работу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подработку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего. От голода почти теряю cознание. Одолжить проcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду рублей 100-200. Хоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.
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У нас же без возбуждения Преда Следкома ниче не решается...