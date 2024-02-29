«Я оказался не в том месте и не в то время»: депутат, прославившийся весёлым отдыхом в Мексике, праздновал с друзьями 23 февраля и снова попал в скандал

Застолье закончилось дракой и дебошем, но парламентарий уверяет, что он тут ни при чём.
В январе 2023 года депутат Курской облдумы Максим Васильев стал героем интернета после видео с его отдыхом. Он отправился на каникулы в Мексику и выложил ролик с новогодним поздравлением.
Здорово, братцы! Всех с новым годом! Много денег, много хорошего настроения, делаю себе специальный коктейль, - поделился тогда парламентарий.
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Разгорелся скандал, в сети Васильева нещадно раскритиковали. На его поведение обратили внимание и коллеги, вскоре депутат ушёл с поста зампреда комитета областного парламента по бюджету. Но в облдуме остался и заявил, что «считает критику в его адрес раздутой».
Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском.
И добавил:
Я давно сюда планировал. У меня тут родственники живут, они у меня в Курске в гостях были и пригласили к себе. Не понимаю почему это вызывает столько злобы.
Он якобы отправил видео друзьям и один из них выложил его в интернет.
Теперь депутат влетел в новую историю - теперь уже с пьяным дебошем. Васильев отправился к друзьям на празднование 23 февраля и они слишком расшумелись. А когда сосед по подъезду сделал весёлой компании замечание, начался мордобой.
Произошла конфликтная ситуация, в результате чего возникла драка. Мы подтверждаем факт, что такое действительно было. В настоящее время проводится проверка. Личности были установлены на месте, - сообщили в МВД.
На видео парламентарий стоит с голым торсом и окровавленным лицом, а человек за кадром называет его «красавчиком».
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Парламентарий же утверждает, что в драке не участвовал. Просто «оказался не в том месте».
В этот вечер я был в гостях и стал свидетелем конфликта между соседями. Я участником конфликта не являлся. В данном случае, как говорится, я оказался не в том месте и не в то время. Но я тоже обычный человек, и я хожу в гости.
Это видео неполное, вырезано из контекста. На видео не видно, как люди ворвались в квартиру, не видно, как матерятся за кадром, кричат и выясняют отношения. На нём только видно, что я тихо, спокойно стою и потом ухожу, не проявляю никакой агрессии, а за кадром специально говорят, кто я. Что касается крови на моём лице, тут вообще все банально просто. Я всегда хожу в очках, у меня очень плохое зрение, и будучи без очков, я напоролся на деревянный стеллаж, стоявший в коридоре, и разодрал глаз.
Комментариев по поводу этого случая от Курской облдумы ещё не было.
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