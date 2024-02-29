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«Я оказался не в том месте и не в то время»: депутат, прославившийся весёлым отдыхом в Мексике, праздновал с друзьями 23 февраля и снова попал в скандал

«Я оказался не в том месте и не в то время»: депутат, прославившийся весёлым отдыхом в Мексике, праздновал с друзьями 23 февраля и снова попал в скандал

Автор:
29 февраля 2024 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Максим Васильев   депутат   драка   дума   курск   
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Застолье закончилось дракой и дебошем, но парламентарий уверяет, что он тут ни при чём.

В январе 2023 года депутат Курской облдумы Максим Васильев стал героем интернета после видео с его отдыхом. Он отправился на каникулы в Мексику и выложил ролик с новогодним поздравлением.

Здорово, братцы! Всех с новым годом! Много денег, много хорошего настроения, делаю себе специальный коктейль, - поделился тогда парламентарий.

Разгорелся скандал, в сети Васильева нещадно раскритиковали. На его поведение обратили внимание и коллеги, вскоре депутат ушёл с поста зампреда комитета областного парламента по бюджету. Но в облдуме остался и заявил, что «считает критику в его адрес раздутой».

Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой. Видео было постановочное для моих близких, я специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучил пару фраз на испанском.

И добавил:

Я давно сюда планировал. У меня тут родственники живут, они у меня в Курске в гостях были и пригласили к себе. Не понимаю почему это вызывает столько злобы.

Он якобы отправил видео друзьям и один из них выложил его в интернет.

Теперь депутат влетел в новую историю - теперь уже с пьяным дебошем. Васильев отправился к друзьям на празднование 23 февраля и они слишком расшумелись. А когда сосед по подъезду сделал весёлой компании замечание, начался мордобой.

Произошла конфликтная ситуация, в результате чего возникла драка. Мы подтверждаем факт, что такое действительно было. В настоящее время проводится проверка. Личности были установлены на месте, - сообщили в МВД.

На видео парламентарий стоит с голым торсом и окровавленным лицом, а человек за кадром называет его «красавчиком».

Парламентарий же утверждает, что в драке не участвовал. Просто «оказался не в том месте».

В этот вечер я был в гостях и стал свидетелем конфликта между соседями. Я участником конфликта не являлся. В данном случае, как говорится, я оказался не в том месте и не в то время. Но я тоже обычный человек, и я хожу в гости.

Это видео неполное, вырезано из контекста. На видео не видно, как люди ворвались в квартиру, не видно, как матерятся за кадром, кричат и выясняют отношения. На нём только видно, что я тихо, спокойно стою и потом ухожу, не проявляю никакой агрессии, а за кадром специально говорят, кто я. Что касается крови на моём лице, тут вообще все банально просто. Я всегда хожу в очках, у меня очень плохое зрение, и будучи без очков, я напоролся на деревянный стеллаж, стоявший в коридоре, и разодрал глаз.

Комментариев по поводу этого случая от Курской облдумы ещё не было.

Источник:

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Метки: Видео   Максим Васильев   депутат   драка   дума   курск   
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13  комментариев
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21k
Shtoppi 2 часа назад
чего еще ожидать от чинуши? все в целом как всегда: «я не я и жопа не моя» и вообще это не ваше дело, как я провожу время на ворованные бабки.
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79
ruslan d 12 минут назад
отмазки супер просто
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35k
Юр21 52 минуты назад
Никогда такого не было - и вот опять!
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3k
SaveUs 55 минут назад
Я думаю, это его личное дело чем заниматься в свободное время. Кто не в курсе, мы в свободной стране живём
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2k
KE2646 Час назад
Начнем с того, что видео и правда неполное. А по факту- правоохранительные органы разберутся.
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11k
Billi_Bons 2 часа назад
Не в ту дверь?
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14k
кира 2 часа назад
Кто-то не в ту дверь зашел, кто-то не в том месте оказался... Надо помочь людям научиться ориентироваться в пространстве. Как думаете, какое "лекарство" лучше всего поможет?
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Гоните его в шею! Да ведь Александр Иванович?!
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
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501
danieldewitte 2 часа назад
Скользкая пида..Расина, хоть ссы в глаза.
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August

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