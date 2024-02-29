«Я оказался не в том месте и не в то время»: депутат, прославившийся весёлым отдыхом в Мексике, праздновал с друзьями 23 февраля и снова попал в скандал

И добавил:

Я давно сюда планировал. У меня тут родственники живут, они у меня в Курске в гостях были и пригласили к себе. Не понимаю почему это вызывает столько злобы.

Он якобы отправил видео друзьям и один из них выложил его в интернет.

Теперь депутат влетел в новую историю - теперь уже с пьяным дебошем. Васильев отправился к друзьям на празднование 23 февраля и они слишком расшумелись. А когда сосед по подъезду сделал весёлой компании замечание, начался мордобой.

Произошла конфликтная ситуация, в результате чего возникла драка. Мы подтверждаем факт, что такое действительно было. В настоящее время проводится проверка. Личности были установлены на месте, - сообщили в МВД.

На видео парламентарий стоит с голым торсом и окровавленным лицом, а человек за кадром называет его «красавчиком».