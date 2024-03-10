Парикмахер из Перми накричала на пенсионерку и заставила подметать пол за то, что у старушки не было денег, чтобы оплатить стрижку

Оказалось, что ролик сняли ещё полгода назад, но в интернет выложили только сейчас. И к парикмахеру возникло много вопросов.

Знаю эту бабулечку, не лично, конечно, но она каждый день гуляет по улице Плеханова. Как раз мимо этого салона. В чем была трудность договориться с бабушкой, чтобы она занесла деньги на следующий день? Я просто в ужасе от такого поведения парикмахера! Бабушка плохо ходит, гуляет по улице, опираясь на табурет, пройдет немного и сядет на него отдохнуть. Я так понимаю, парикмахер еще и кидала в нее табуретом, с которым бабушка гуляет (а он теперь сломан). Куда катится мир, - один из характерных комментариев в сети.

После публикации видео, стилисту стали звонить граждане и требовать объяснений её поступка. Вот что рассказала парикмахер:

Это произошло еще в 2023 году, в парикмахерскую пришла эта бабушка с табуреткой. Помню, что от нее неприятно пахло, она попросила ее постричь. Я предложила прийти ей в день, когда для пенсионеров бывают скидки. Тогда она сказала, что ее надо просто подстричь очень коротко и оставить короткую челку. Тогда я сказала ей, что оформлю стрижку как мужскую, она как раз выйдет дешевле, всего за 250 рублей. Она согласилась, сказала, что деньги у нее есть, она получила пенсию. А после стрижки, пенсионерка якобы достала пять рублей и попыталась ими расплатиться. Она достала пять рублей и протянула мне. Я возмутилась, почему так мало. Она сказала «Тебе хватит!» и стала смеяться мне в лицо. Мне показалось это издевательством. У меня были уже такие случаи с клиентами - обманывали и не платили за работу, то деньги забывали, то стригла их в долг. Я им звонила потом, просила заплатить, а они трубку бросали. А у меня семья и домашние животные, которых нужно кормить. Когда мне протянули пять рублей, у меня просто взорвалось всё внутри. У меня взрывной характер, я не выдержала и давай на неё кричать. Да, заставила убирать её за собой, взяла телефон и сняла её на видео.

Дама утверждает, что табуреткой в старушку не кидалась.

Я пнула этот табурет, он сломался, но не бросала. Я могу вспылить, накричать, да, матом, но никогда никого не ударю.

По её словам, видео выложил кто-то из недоброжелателей. А она продолжает трудиться несмотря на критику и возмущение общественности.

Видео выложили бывшие коллеги, которые были уволены за воровство. А сняла я её, чтобы показать коллегам и предупредить, что человек обманывает и чтоб ее не принимали. Видимо, та, которая была уволена, никак не может успокоиться. Я продолжаю работать.

В МВД инцидент пока не прокомментировали. Но парикмахер уже заявила, что её вызвали «на разговор» в полицию.