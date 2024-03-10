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Парикмахер из Перми накричала на пенсионерку и заставила подметать пол за то, что у старушки не было денег, чтобы оплатить стрижку

Парикмахер из Перми накричала на пенсионерку и заставила подметать пол за то, что у старушки не было денег, чтобы оплатить стрижку

Автор:
10 марта 2024 17:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Угрозы   бабушка   оскорбления   парикмахер   пенсионерка   пермь   стилист   стрижка   
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Стилист уверяет, что бабушка её просто «спровоцировала».

В соцсетях появилось видео из пермской парикмахерской. В нём женщина за кадром кричит матом на пенсионерку и велит ей подметать подстриженные волосы.

Осторожно, мат через слово:

Оказалось, что ролик сняли ещё полгода назад, но в интернет выложили только сейчас. И к парикмахеру возникло много вопросов.

Знаю эту бабулечку, не лично, конечно, но она каждый день гуляет по улице Плеханова. Как раз мимо этого салона. В чем была трудность договориться с бабушкой, чтобы она занесла деньги на следующий день? Я просто в ужасе от такого поведения парикмахера! Бабушка плохо ходит, гуляет по улице, опираясь на табурет, пройдет немного и сядет на него отдохнуть. Я так понимаю, парикмахер еще и кидала в нее табуретом, с которым бабушка гуляет (а он теперь сломан). Куда катится мир, - один из характерных комментариев в сети.

После публикации видео, стилисту стали звонить граждане и требовать объяснений её поступка. Вот что рассказала парикмахер:

Это произошло еще в 2023 году, в парикмахерскую пришла эта бабушка с табуреткой. Помню, что от нее неприятно пахло, она попросила ее постричь. Я предложила прийти ей в день, когда для пенсионеров бывают скидки. Тогда она сказала, что ее надо просто подстричь очень коротко и оставить короткую челку. Тогда я сказала ей, что оформлю стрижку как мужскую, она как раз выйдет дешевле, всего за 250 рублей. Она согласилась, сказала, что деньги у нее есть, она получила пенсию.

А после стрижки, пенсионерка якобы достала пять рублей и попыталась ими расплатиться.

Она достала пять рублей и протянула мне. Я возмутилась, почему так мало. Она сказала «Тебе хватит!» и стала смеяться мне в лицо. Мне показалось это издевательством. У меня были уже такие случаи с клиентами - обманывали и не платили за работу, то деньги забывали, то стригла их в долг. Я им звонила потом, просила заплатить, а они трубку бросали. А у меня семья и домашние животные, которых нужно кормить. Когда мне протянули пять рублей, у меня просто взорвалось всё внутри. У меня взрывной характер, я не выдержала и давай на неё кричать. Да, заставила убирать её за собой, взяла телефон и сняла её на видео.

Дама утверждает, что табуреткой в старушку не кидалась.

Я пнула этот табурет, он сломался, но не бросала. Я могу вспылить, накричать, да, матом, но никогда никого не ударю.

По её словам, видео выложил кто-то из недоброжелателей. А она продолжает трудиться несмотря на критику и возмущение общественности.

Видео выложили бывшие коллеги, которые были уволены за воровство. А сняла я её, чтобы показать коллегам и предупредить, что человек обманывает и чтоб ее не принимали. Видимо, та, которая была уволена, никак не может успокоиться. Я продолжаю работать.

В МВД инцидент пока не прокомментировали. Но парикмахер уже заявила, что её вызвали «на разговор» в полицию.

Источник:

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Метки: Видео   Угрозы   бабушка   оскорбления   парикмахер   пенсионерка   пермь   стилист   стрижка   
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14  комментариев
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25k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Это ничем не отличается от воровства, за любой труд нужно платить!
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11k
Дмитрий 10 минут назад
У бабушки нет родственников? В таких случаях очень помогает разговор с некими лицами- представителями бабушки! Прям отбивает дальнейшие желания сделать что то подобное ещё!
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11k
Дмитрий 12 минут назад
Действительно тупорылая хабалка! Сама сняла! Сама кому то переслала видео! .....3.15.....ц тупорылая!
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7k
Neo 23 минуты назад
Бабке прост стрижка не понравилась)
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11k
goshan_hmc Полчаса назад
Не знаю как в Перми, но у нас в каждой парикмахерской стоит терминал для оплаты услуг. Пока чек не получишь - никто обслуживать не будет.
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6k
Григорий 38 минут назад
бывают старушки на голову больные и парикнахеры, так что надо вдумчиво разбираться!
с горяча может полететь невинная голова. люди сейчас злые и на расправу скорые, по себе знаю)))
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26k
sssss3 39 минут назад
Обе хороши, одна наглая, вторая злобная...
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55k
Опиум для народа 51 минуту назад
Если слова парикмахера правда, то поставьте себя на её место. Вы выполнили работу, а вам дали копейки, причем с издёвкой, а не со словами - "забыла, позже занесу". А старость - не всегда аргумент и отмазка.
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11k
MPEG-8 53 минуты назад
Не надо к таким обращаться, а то мало ли, что ей в следующий раз не понравится.
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2k
Альфач твоей мамки 58 минут назад
Бабки это те ещё шаболды, просто постаревшие! Типа деньги она забыла, привыкли всё на халяву получать, вот и пытаются свою старость монетизировать!
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Нет денег - не надо было идти в парикмахерскую. Могу понять (не оправдать) человека, укравшего хлеб, но с волосами можно было и дальше жить.
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