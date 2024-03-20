«Люди сыты по горло качеством жизни»: половина жителей Нью-Йорка хочет уехать из города в ближайшие 5 лет

В Нью-Йорке провели соцопрос и удивились: лишь 37% жителей города считает, что у них всё в порядке с преступностью. Люди жалуются на мигрантов, поведение водителей на дороге, уровнем обслуживания в общепите. Упоминают и крыс, заполонивших город. Грызуны - это отдельная песня, для борьбы с ними в NY даже назначили первого в истории города «Крысиного короля» - бывшую школьную учительницу Кэтлин Корради.

У Кэти есть знания, драйв, опыт и энергия, чтобы избавиться от грызунов и создать более чистый и гостеприимный город для всех жителей Нью-Йорка, - заявил мэр Эрик Адамс.