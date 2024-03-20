«Люди сыты по горло качеством жизни»: половина жителей Нью-Йорка хочет уехать из города в ближайшие 5 лет

Они недовольны мигрантами, крысами и беззаконием.
В Нью-Йорке провели соцопрос и удивились: лишь 37% жителей города считает, что у них всё в порядке с преступностью. Люди жалуются на мигрантов, поведение водителей на дороге, уровнем обслуживания в общепите. Упоминают и крыс, заполонивших город. Грызуны - это отдельная песня, для борьбы с ними в NY даже назначили первого в истории города «Крысиного короля» - бывшую школьную учительницу Кэтлин Корради.
У Кэти есть знания, драйв, опыт и энергия, чтобы избавиться от грызунов и создать более чистый и гостеприимный город для всех жителей Нью-Йорка, - заявил мэр Эрик Адамс.
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Жители «Большого яблока» говорят, что не чувствуют себя в безопасности и в метро:
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Люди сыты по горло качеством жизни. Есть общее ощущение беззакония. Вы заходите в торговый центр и видите кражу в магазине. Автомобили людей подвергаются вандализму, - сообщают в городском совете.
Но справедливости ради - есть и те, кто всем доволен. Они живут в престижных районах города и зарабатывают от $200 тысяч в год. По поводу недовольства остальных жителей, мэр Адамс говорит:
Люди могут быть недовольными обилием мигрантов и просителей убежища - это повлияло на качество жизни обычных жителей Нью-Йорка. Я знаю, что люди сейчас чувствуют себя определённым образом.
А коллега мэра по демократической партии - Хэлден, вовсе не удивлён результатам опроса. В квартале, где он живёт, собственники трёх домов продали недвижимость и перебрались в другие города. А ещё один его сосед, «вернулся в Болгарию». Это поразило чиновника больше всего.
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Заодно жителей «Яблока» сильно раздражают бомжи. Они говорят, что их с каждым годом всё больше.
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Всего же опросили 6600 граждан - половина из них сказала, что в Нью-Йорке больше жить не собирается. И уедет отсюда в ближайшие пять лет.
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На первом месте Мозамбик, там 769,000 бомжей ежедневно.
Россия на 50 месте с 11,250.
В Сирии 6.5 миллионов бездомных, почти треть населения, но это из за войны, по этому Украину из списка тоже вычёркиваем.
Неужели свободное владение оружием не позволяет благонравным и гордым гражданам USA легко отбиваться от двуногих, и начисто перестрелять шерстяных крыс Большого Яблока?
Всë не так просто оказывается?
(Сарказм)