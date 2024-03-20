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«Люди сыты по горло качеством жизни»: половина жителей Нью-Йорка хочет уехать из города в ближайшие 5 лет

«Люди сыты по горло качеством жизни»: половина жителей Нью-Йорка хочет уехать из города в ближайшие 5 лет

Автор:
20 марта 2024 17:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Нью-Йорк   бомжи   крысы   мигранты   мэр   преступность   
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Они недовольны мигрантами, крысами и беззаконием.

В Нью-Йорке провели соцопрос и удивились: лишь 37% жителей города считает, что у них всё в порядке с преступностью. Люди жалуются на мигрантов, поведение водителей на дороге, уровнем обслуживания в общепите. Упоминают и крыс, заполонивших город. Грызуны - это отдельная песня, для борьбы с ними в NY даже назначили первого в истории города «Крысиного короля» - бывшую школьную учительницу Кэтлин Корради.

У Кэти есть знания, драйв, опыт и энергия, чтобы избавиться от грызунов и создать более чистый и гостеприимный город для всех жителей Нью-Йорка, - заявил мэр Эрик Адамс.

Жители «Большого яблока» говорят, что не чувствуют себя в безопасности и в метро:

Люди сыты по горло качеством жизни. Есть общее ощущение беззакония. Вы заходите в торговый центр и видите кражу в магазине. Автомобили людей подвергаются вандализму, - сообщают в городском совете.

Но справедливости ради - есть и те, кто всем доволен. Они живут в престижных районах города и зарабатывают от $200 тысяч в год. По поводу недовольства остальных жителей, мэр Адамс говорит:

Люди могут быть недовольными обилием мигрантов и просителей убежища - это повлияло на качество жизни обычных жителей Нью-Йорка. Я знаю, что люди сейчас чувствуют себя определённым образом.

А коллега мэра по демократической партии - Хэлден, вовсе не удивлён результатам опроса. В квартале, где он живёт, собственники трёх домов продали недвижимость и перебрались в другие города. А ещё один его сосед, «вернулся в Болгарию». Это поразило чиновника больше всего.

Заодно жителей «Яблока» сильно раздражают бомжи. Они говорят, что их с каждым годом всё больше.

Всего же опросили 6600 граждан - половина из них сказала, что в Нью-Йорке больше жить не собирается. И уедет отсюда в ближайшие пять лет.


Источник:

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Метки: Видео   Нью-Йорк   бомжи   крысы   мигранты   мэр   преступность   
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18  комментариев
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218
FlakoBoy 2 часа назад
"Большое яблоко - город убежище" окончательно протух и превратился в "порочное гнилое яблоко, прибежище преступного сброда всех мастей".
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18k
MarkovAlexandr 8 минут назад
Бомжи, наркоманы, крысы - идеальные условия для какой-нибудь эпидемии. Чумы, например.
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72k
Пётровыч 12 минут назад
США по количеству бездомных ежедневно (582 462) находится на 7 месте в мире, рядом с такими странами как Уганда, Гватемала, Кения, Мексика, ЦАР, Перу, Буркина Фасо, Украина (из за войны), Азербайджан.
На первом месте Мозамбик, там 769,000 бомжей ежедневно.
Россия на 50 месте с 11,250.
В Сирии 6.5 миллионов бездомных, почти треть населения, но это из за войны, по этому Украину из списка тоже вычёркиваем.
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20k
Robin Hood 20 минут назад
Проблему крыс в пиндоском грейт-кэпитале можно решать за раз
если мер Эрик пригласит (ох уж эти мигранты) жителей индийской деревушки и из штата Бихар. Для них крысбургер как для пиндоса чизбургер
привычный рацион питания
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8k
Владимир 23 минуты назад
Хе.. чувака пырнули чем-то... весёлое видео
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395
Алексей Куликов 24 минуты назад
Зато там воздух свободой пропитан!
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11k
Клёст Полчаса назад
)))Откуда разгул преступности и нашествие крыс.
Неужели свободное владение оружием не позволяет благонравным и гордым гражданам USA легко отбиваться от двуногих, и начисто перестрелять шерстяных крыс Большого Яблока?
Всë не так просто оказывается?
(Сарказм)
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4k
Могвай 51 минуту назад
Да не может быть!! И это в оплоте демократии? Чудеса. Где там Челопук, Супермен или женщина кошка, последнюю надо звать в первую очередь, пущай крыс изничтожает нещадно.
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6k
Владимир 53 минуты назад
Ну так и половина жителей Москвы мечтают оттуда уехать ))
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13k
Joker_MSK Час назад
Это Райские сады Борреля?
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2k
Иван Иванов Час назад
"Кирдык скоро всей вашей Америке"
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22k
Shtoppi Час назад
все города пиндостана, подобные нью-йорку, повторят участь Содома и Гоморры ибо нечестивы они, порочны и погрязли в грязи.
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August
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