Вице-премьер Пермского края подал в отставку после слов сына "на хрена мне Пермь"

Алексей Демкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сделал сын папе карьеру.
Скандал в благородном семействе вице-премьера Пермского края разговрелся 11 апреля, после того, как его сын на вопрос в соцсети "вернется ли он в родную Пермь", записал и выложил видео с зелеными плантациями Бали и своим откровенным мнением:
Ребята, ну вот это моё утро субботы. На хрена мне Пермь?
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После того, как видео посмотрела примерно вся страна, отец горе-блогера Алексей Демкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. По райней мере, он был честен:
Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы.
Согласно справке, которую дает URA.ru, Алексей Демкин является старшим сыном экс-депутата заксобрания, владельца девелоперской компании «ПЗСП» Николая Демкина. С марта 2021 года по июнь 2023 года он был главой Перми.
На посту мэра Демкин запомнился, прежде всего, тем, что при нем Пермь отпраздновала 300-летие города. А сразу после юбилея он сложил полномочия и перешел в правительство Пермского края на специально созданную под него должность вице-премьера.
Алексей Демкин считается соратником теневого мэра Перми Владимира Плотникова. У них — давние товарищеские отношения. Именно Плотников посодействовал тому, чтобы Демкин стал мэром города. В момент назначения Демкина главой города между ним и краевыми властями была договоренность о разграничении сфер влияния. «Сперва кандидатуру Демкина воспринимали как лояльную краю, а потом выяснилось, что у этой фигуры есть серьезные амбиции. Вплоть до губернаторских», — рассказывает собеседник в политтусовке.
Это и стало причиной важнейшего политического конфликта последних лет в Прикамье. Считается, что после неудачных для края сентябрьских выборов 2021 года, Плотников подключил свои связи в Москве, чтобы ослабить Махонина, а в перспективе и вовсе заменить на Алексея Демкина. Из-за этого давления несколько раз переносился визит в регион вице-премьера Михаила Мишустина. Конфликт достиг апогея в марте 2023 года. Тогда якобы Демкин хотел выдвинуть на получение звания почетного жителя Перми Владимира Плотникова. Это рассердило Махонина и он стал добиваться отставки Демкина.
В мае—июне 2023 года Демкин и Махонин встретились в присутствии некоего гаранта (версии о том, кто это был, до сих пор расходятся) и договорились о том, что первый оставляет свой пост, а второй гарантирует ему продолжение политической карьеры в правительстве. Специально для этих целей функционал вице-премьера Александра Борисова был раздроблен: из его блока выделили два министерства и отдали Демкину. С тех пор в публичной плоскости Демкин не проявлял себя ни разу.
А Дмитрий Махонин обиды не простил. С первых дней он прогнозировал, что надолго Демкин в правительстве не задержится. И оказался прав. Он не проработал там и года. Алексей Демкин оставил должность из-за выходки сына.
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а сейчас придется сынуле самому зарабатывать
А сынок дебил
А Дмитрий Махонин обиды не простил."
В натуре чётко братва порешала кто какую корову доит. Как хорошо что сейчас не девяностые.
Анекдот:
Таксист подвозит известного в городе миллионера. Тот расплачивается ровно по счетчику.
Таксист:
Я вчера вашего сына подвозил, так он мне 100 долларов на чай оставил.
Ну так что вы хотите: у него папа - миллионер, а я - сирота.