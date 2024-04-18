Вице-премьер Пермского края подал в отставку после слов сына "на хрена мне Пермь"

Согласно справке, которую дает URA.ru, Алексей Демкин является старшим сыном экс-депутата заксобрания, владельца девелоперской компании «ПЗСП» Николая Демкина. С марта 2021 года по июнь 2023 года он был главой Перми.

На посту мэра Демкин запомнился, прежде всего, тем, что при нем Пермь отпраздновала 300-летие города. А сразу после юбилея он сложил полномочия и перешел в правительство Пермского края на специально созданную под него должность вице-премьера.

Алексей Демкин считается соратником теневого мэра Перми Владимира Плотникова. У них — давние товарищеские отношения. Именно Плотников посодействовал тому, чтобы Демкин стал мэром города. В момент назначения Демкина главой города между ним и краевыми властями была договоренность о разграничении сфер влияния. «Сперва кандидатуру Демкина воспринимали как лояльную краю, а потом выяснилось, что у этой фигуры есть серьезные амбиции. Вплоть до губернаторских», — рассказывает собеседник в политтусовке.

Это и стало причиной важнейшего политического конфликта последних лет в Прикамье. Считается, что после неудачных для края сентябрьских выборов 2021 года, Плотников подключил свои связи в Москве, чтобы ослабить Махонина, а в перспективе и вовсе заменить на Алексея Демкина. Из-за этого давления несколько раз переносился визит в регион вице-премьера Михаила Мишустина. Конфликт достиг апогея в марте 2023 года. Тогда якобы Демкин хотел выдвинуть на получение звания почетного жителя Перми Владимира Плотникова. Это рассердило Махонина и он стал добиваться отставки Демкина.

В мае—июне 2023 года Демкин и Махонин встретились в присутствии некоего гаранта (версии о том, кто это был, до сих пор расходятся) и договорились о том, что первый оставляет свой пост, а второй гарантирует ему продолжение политической карьеры в правительстве. Специально для этих целей функционал вице-премьера Александра Борисова был раздроблен: из его блока выделили два министерства и отдали Демкину. С тех пор в публичной плоскости Демкин не проявлял себя ни разу.

А Дмитрий Махонин обиды не простил. С первых дней он прогнозировал, что надолго Демкин в правительстве не задержится. И оказался прав. Он не проработал там и года. Алексей Демкин оставил должность из-за выходки сына.