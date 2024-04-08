«Наше метро - лучшее в мире!»: мэр Нью-Йорка обиделся на упрёки о крысах и преступности в подземке

Слушайте, хватит уже болтать о росте преступности в метро, а? Нет никакого роста. Преступность в метро идет на спад! Снизить ее на транспорте в этом году - это то, чем мы занимались весь квартал. Еще раз повторяю: преступность на транспорте идет на спад! Наша система общественного транспорта и в первую очередь метро - это жизненные артерии города. Я скажу это снова и не устану повторять: в метро жители Нью-Йорка находятся в бе-зо-пас-нос-ти! Я часто спускаюсь туда сам, разговариваю с пассажирами, мы обмениваемся мнениями и многие мне говорят… Они говорят мне: «Эрик, ну когда уже люди перестанут врать, что нам здесь что-то угрожает? Наше метро - лучшее в мире и самое безопасное в мире!»