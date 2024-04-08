«Наше метро - лучшее в мире!»: мэр Нью-Йорка обиделся на упрёки о крысах и преступности в подземке

И сказал, что сам проверяет, всё ли там в порядке. Но это не точно.
Эрик Адамс - мэр Нью-Йорка. Известен самокритикой, например, выражением, что он сам себе иногда «показывает средний палец». А также назначением «Крысиного короля» для борьбы с обилием грызунов в городе - им стала бывшая учительница начальных классов.
Недавно у мэра в очередной раз спросили по поводу метро: «Когда там наконец наведут порядок с безопасностью и крысами?» И градоначальник заявил, что подземка в Нью-Йорке - лучшая в мире.
Слушайте, хватит уже болтать о росте преступности в метро, а? Нет никакого роста. Преступность в метро идет на спад! Снизить ее на транспорте в этом году - это то, чем мы занимались весь квартал. Еще раз повторяю: преступность на транспорте идет на спад! Наша система общественного транспорта и в первую очередь метро - это жизненные артерии города. Я скажу это снова и не устану повторять: в метро жители Нью-Йорка находятся в бе-зо-пас-нос-ти! Я часто спускаюсь туда сам, разговариваю с пассажирами, мы обмениваемся мнениями и многие мне говорят… Они говорят мне: «Эрик, ну когда уже люди перестанут врать, что нам здесь что-то угрожает? Наше метро - лучшее в мире и самое безопасное в мире!»
И в сети сразу же появились доказательства его правоты.
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Возможно, мэр общается с пассажирами подземки не так уж и часто. Ну или они говорят ему что-то не то.
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