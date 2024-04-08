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«Наше метро - лучшее в мире!»: мэр Нью-Йорка обиделся на упрёки о крысах и преступности в подземке

«Наше метро - лучшее в мире!»: мэр Нью-Йорка обиделся на упрёки о крысах и преступности в подземке

Автор:
08 апреля 2024 17:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Метро   Нью-Йорк   крысиный король   крысы   мэр   подземка   эрик адамс   
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И сказал, что сам проверяет, всё ли там в порядке. Но это не точно.

Эрик Адамс - мэр Нью-Йорка. Известен самокритикой, например, выражением, что он сам себе иногда «показывает средний палец». А также назначением «Крысиного короля» для борьбы с обилием грызунов в городе - им стала бывшая учительница начальных классов.

Недавно у мэра в очередной раз спросили по поводу метро: «Когда там наконец наведут порядок с безопасностью и крысами?» И градоначальник заявил, что подземка в Нью-Йорке - лучшая в мире.

Слушайте, хватит уже болтать о росте преступности в метро, а? Нет никакого роста. Преступность в метро идет на спад! Снизить ее на транспорте в этом году - это то, чем мы занимались весь квартал. Еще раз повторяю: преступность на транспорте идет на спад! Наша система общественного транспорта и в первую очередь метро - это жизненные артерии города. Я скажу это снова и не устану повторять: в метро жители Нью-Йорка находятся в бе-зо-пас-нос-ти! Я часто спускаюсь туда сам, разговариваю с пассажирами, мы обмениваемся мнениями и многие мне говорят… Они говорят мне: «Эрик, ну когда уже люди перестанут врать, что нам здесь что-то угрожает? Наше метро - лучшее в мире и самое безопасное в мире!»

И в сети сразу же появились доказательства его правоты.

Возможно, мэр общается с пассажирами подземки не так уж и часто. Ну или они говорят ему что-то не то.

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Метки: Видео   Метро   Нью-Йорк   крысиный король   крысы   мэр   подземка   эрик адамс   
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9  комментариев
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6k
Трям Час назад
Все же негры так и остались на уровне развития обезьян!
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13k
Denissg 59 минут назад
Замечательные животные, не правда ли?
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21k
Robin Hood Час назад
Ссылка www.youtube.com
[ Y σ υ т υ b є ]
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478
Ви Час назад
Наверное он думает что переход Oculus - весь метрополитен. =))
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3k
constriktor97 Час назад
Ну что вы крысу гнобите. Живёт она тут. А вы все понаехавшие.
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511
Игорь Час назад
Точно, самое , самое...
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
Мэр совсем не красавчик. Вот поэтому и метро такое...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2766 постов (2717 в горячем)

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