На Камчатке задержали мэра Елизово

Как не удивительно, но чиновника обвиняют не в совершении коррупционного преступления, а в хулиганстве.
В пятницу утром силовики задержали на рабочем месте (это уже стало традицией) мэра камчатского города Елизово Артёма Гаглошвили. Сообщается, что в отношении градоначальника возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
Глава второго по величине города на Камчатке устроил драку в декабре 2023 года на базе отдыха в селе Паратунка в Елизовском районе. На кадрах с камеры наблюдения видно, как похожий на Гаглошвили мужчина набрасывается с кулаками на сидящего рядом с ним человека и наносит несколько ударов кулаком по лицу.
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Сообщается, что 6 февраля партия "Единая Россия" исключила из своих рядов чиновника. Причиной стал отказ Гаглошвили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, когда его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Тогда в правящей партии объяснили причину исключения Гаглошвили тем, что отказ от освидетельствования приравнивается к признанию вины.
Также известно, что ранее Гаглошвили попался на сокрытии доходов — за два года поступления на счета его семьи в 4 раза превысили официальный заработок.
Отметим, что за эту неделю в России задержали рекордное количество высокопоставленных чиновников, почти все из которых обвиняются в коррупционных преступлениях, исключение составляет только сегодняшний "герой". Во вторник силовики задержали на рабочем месте исполняющего обязанности мэра Тулуна Иркутской области Елену Абрамову, в среду за решётку отправился министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, а в четверг за взятки взяли начальников двух исправительных колоний в Пермском крае.
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