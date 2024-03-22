На Камчатке задержали мэра Елизово

В пятницу утром силовики задержали на рабочем месте (это уже стало традицией) мэра камчатского города Елизово Артёма Гаглошвили. Сообщается, что в отношении градоначальника возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).



Глава второго по величине города на Камчатке устроил драку в декабре 2023 года на базе отдыха в селе Паратунка в Елизовском районе. На кадрах с камеры наблюдения видно, как похожий на Гаглошвили мужчина набрасывается с кулаками на сидящего рядом с ним человека и наносит несколько ударов кулаком по лицу.