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На Камчатке задержали мэра Елизово

На Камчатке задержали мэра Елизово

Автор:
22 марта 2024 15:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Камчатский край   драка   елизово   задержание   мэр   
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Как не удивительно, но чиновника обвиняют не в совершении коррупционного преступления, а в хулиганстве.

В пятницу утром силовики задержали на рабочем месте (это уже стало традицией) мэра камчатского города Елизово Артёма Гаглошвили. Сообщается, что в отношении градоначальника возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Глава второго по величине города на Камчатке устроил драку в декабре 2023 года на базе отдыха в селе Паратунка в Елизовском районе. На кадрах с камеры наблюдения видно, как похожий на Гаглошвили мужчина набрасывается с кулаками на сидящего рядом с ним человека и наносит несколько ударов кулаком по лицу.

Сообщается, что 6 февраля партия "Единая Россия" исключила из своих рядов чиновника. Причиной стал отказ Гаглошвили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, когда его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Тогда в правящей партии объяснили причину исключения Гаглошвили тем, что отказ от освидетельствования приравнивается к признанию вины.


Также известно, что ранее Гаглошвили попался на сокрытии доходов — за два года поступления на счета его семьи в 4 раза превысили официальный заработок.

Отметим, что за эту неделю в России задержали рекордное количество высокопоставленных чиновников, почти все из которых обвиняются в коррупционных преступлениях, исключение составляет только сегодняшний "герой". Во вторник силовики задержали на рабочем месте исполняющего обязанности мэра Тулуна Иркутской области Елену Абрамову, в среду за решётку отправился министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, а в четверг за взятки взяли начальников двух исправительных колоний в Пермском крае.

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Метки: Видео   Камчатский край   драка   елизово   задержание   мэр   
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10  комментариев
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314
Катюшка Час назад
"Камчатке устроил драку более года назад. Инцидент произошёл в декабре 2023 года" - так-то всего 3 месяца прошло... или год неправильный
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Иван Охолбыстин 13 минут назад
Чёт я по видео не понял, странно он как то набросился ....
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13k
Karelian 23 минуты назад
швили.
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20k
Robin Hood 40 минут назад
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22k
Shtoppi 49 минут назад
всех ох_евших чинуш на периферии зачищают, видимо чтобы посадить на их места новых и типа не коррумпированных?
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4k
Максим Макашев Час назад
"партия власти" пожирает своих выпердышей.
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20
PPP... 2 часа назад
Идёт чистка для новых.
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405
Leon Rom PPP... 13 минут назад
Думаешь,- не надо было "задерживать", да?
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20
PPP... Leon Rom 4 минуты назад
Конечно, нужно сейчас иметь ТОЛьКО единомышленных Друзей.
А ты Голосовал???
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Burzum
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Лесник
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