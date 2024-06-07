Истории знакомств, которые привели к долгим и серьёзным отношениям

1479
15
Сейчас многие задаются вопросом: где найти спутника ля счастливой жизни. Герои нашего поста рассказали свои истории, и. в них всё, как обычно: чаще всего люди знакомятся на улице или в соцсетях.
×
А как вы встретили свою любовь?
Источник:
Еще крутые истории!
- Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет
- "Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны
- Ситуации, в которых люди почувствовали себя неловко из-за собственной невнимательности
- Тайно ходила на работу: женщина в течение 14 лет выдавала себя за покойную сестру
- "Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок
Новости партнёров
реклама
Ошибка на ошибке, мозгов как у табуретки, и, разумеется, шатательница режима. Классика.
Как же здорово, что подобный биомусор сам валит из нашей страны!