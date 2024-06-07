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Истории знакомств, которые привели к долгим и серьёзным отношениям

Истории знакомств, которые привели к долгим и серьёзным отношениям

Автор:
07 июня 2024 14:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   из жизни   истории   отношения   познакомились   прикольно   фото   
1479
15

Сейчас многие задаются вопросом: где найти спутника ля счастливой жизни. Герои нашего поста рассказали свои истории, и. в них всё, как обычно: чаще всего люди знакомятся на улице или в соцсетях.

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А как вы встретили свою любовь?

Источник:

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Метки: брак   из жизни   истории   отношения   познакомились   прикольно   фото   
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7  комментариев
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18k
Majul 59 минут назад
Типичная веганша.
Ошибка на ошибке, мозгов как у табуретки, и, разумеется, шатательница режима. Классика.
Как же здорово, что подобный биомусор сам валит из нашей страны!
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6k
Hugo_RnD 7 минут назад
Комментарий к фото
мда... это, скорее, диагнозами сошлись...
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296
Евгений Бобр 7 минут назад
А я поехал в Турцию и там с женой познакомился она из Волгограда) Уже 16лет.
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29k
Matrosskin 39 минут назад
Комментарий к фото
Это прям очень хорошая история, грузите дальше, главное - не возвращайтесь.
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1k
Бэмсяра 59 минут назад
Комментарий к фото
зато ник очень подчеркивает историю знакомства)
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63k
dima423 Час назад
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Бедный мужик, жалко его как то...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1720 постов (1672 в горячем)

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