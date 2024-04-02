"Возвращайся быстрее домой!": женщины рассказали, как их мужья сидят с детьми

В воспитании ребёнка обычно участвуют оба родителя. Однако чаще всего в парах большую часть ухода берёт на себя мать. Многие мужчины даже не знают, как обращаться с собственным потомством. В итоге девушки рассказали, как распределяются обязанности у них.