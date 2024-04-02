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"Возвращайся быстрее домой!": женщины рассказали, как их мужья сидят с детьми

"Возвращайся быстрее домой!": женщины рассказали, как их мужья сидят с детьми

Автор:
02 апреля 2024 10:41
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   дети   истории   муж остался с ребенком   муж с детьми   муж сидит с детьми   няня   отношения   фото   
1417
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В воспитании ребёнка обычно участвуют оба родителя. Однако чаще всего в парах большую часть ухода берёт на себя мать. Многие мужчины даже не знают, как обращаться с собственным потомством. В итоге девушки рассказали, как распределяются обязанности у них.

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А как у вас в семье распределяют обязанности по детям?

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Метки: брак   дети   истории   муж остался с ребенком   муж с детьми   муж сидит с детьми   няня   отношения   фото   
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5  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Ну может с маленькими и проблематично, но когда им лет 10 уже, вообще без проблем...
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Гвоздь 10 минут назад
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Жирный бот Час назад
ну от ребенка зависит, дочка у меня была очень капризная...Я хоть и мог из дома работать, но это было невозможно, ездил в офис, т.к она требовала 100% внимания к себе и чуть что, истерика. Сын же, в манежик игрушек насыпал, бутылочку дал, если что не то, то значит памперс просит сменить, спокойно с ним из дома работал.. Сейчас они уже автономны, главное денег давай, а так и на тренировки и занятия сами везде)
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1575 постов (1531 в горячем)

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