"Нашла в машине помаду и волос на футболке": как девушки распознают изменщиков

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Иногда в отношениях случаются неверности. Виновники скрывают связи на стороне, но не всегда удачно. Девушки поделились, что помогло им вывести парней на чистую воду.
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А как вы узнавали о неверности?
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