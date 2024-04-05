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"Нашла в машине помаду и волос на футболке": как девушки распознают изменщиков

"Нашла в машине помаду и волос на футболке": как девушки распознают изменщиков

Автор:
05 апреля 2024 14:52
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   брак   измена   истории   истории из жизни   отношения   
2779
15

Иногда в отношениях случаются неверности. Виновники скрывают связи на стороне, но не всегда удачно. Девушки поделились, что помогло им вывести парней на чистую воду.

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А как вы узнавали о неверности?

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Метки: Прикол   брак   измена   истории   истории из жизни   отношения   
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13  комментариев
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27k
сеньор Леонсио Час назад
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АнтонПолднев 3 минуты назад
Что, бдь, тут происходит...?
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perekrestok 5 минут назад
Честно говоря не понимаю зачем люди живут вместе годами и не расписываются? Боятся брать обязательства по отношению к партнеру? Самое противное что время уходит, люди стареют, а привычка относиться к человеку, живущему рядом как к временному попутчику остается. Если нравится человек то оформляй брак. Если нужно пар сбросить то всегда есть секс, деньги и никаких обязательств.
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Олег 12 минут назад
Я живу один, и периодически нахожу женские волосы в машине и дома.. Упаси Господь, если мне какая-то дура устроит за это скандал
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albedo 18 минут назад
Вспомнилось:
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Krapiv 22 минуты назад
Комментарий к фото
"Нашла в машине помаду и волос на футболке": как девушки распознают изменщиковПосмотреть
"Нашла в машине помаду и волос на футболке": как девушки распознают изменщиков
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OporosSkota 22 минуты назад
Какая интересная у людей жизнь... А мне и рассказать нечего.
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Serg2001 Полчаса назад
Вывод: соцсети зло!...)
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Мойша Полчаса назад
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Мойша Полчаса назад
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Мойша 38 минут назад
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404
volvulus 40 минут назад
п.2 - очень похоже, что не случайно "потеряла" помаду.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1586 постов (1541 в горячем)

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