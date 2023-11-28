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Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных

Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных

Автор:
28 ноября 2023 21:54
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Питомцы   домашние животные   домашние питомцы   животные   истории спасения   кошки   собаки   спасение животных   фото   
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Взять животное из приюта или подобрать на улице — добрый поступок, который обязательно вознаградится. Миллионы собак и кошек бродят по улицам, замерзая и подбирая объедки, или грустят в приютах — но к счастью, находятся добрые люди, которые дарят им вторую жизнь! Взглянем на питомцев, которых спасли с улицы или взяли в приюте.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бездомные животные   Питомцы   домашние животные   домашние питомцы   животные   истории спасения   кошки   собаки   спасение животных   фото   
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Example 6.2.6 Полчаса назад
Мои питомцы, забрал из приюта пару месяцев назад. Кошку (4 летняя) мучали в детстве и у неё прям ПТСР, котёнок (4 месячный) жил на улице, подхватил инфекцию и потерял 1 глаз, второй глаз волонтёры спасли, он им видит, плохо, но видит. Кормлю их , глажу, играю с ними.. спят со мной рядом, уже сами на руки идёт чтоб я им голову чесал. Хотя, по началу шипели, убегали, боялись незнакомого человека.
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