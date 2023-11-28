Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных

Взять животное из приюта или подобрать на улице — добрый поступок, который обязательно вознаградится. Миллионы собак и кошек бродят по улицам, замерзая и подбирая объедки, или грустят в приютах — но к счастью, находятся добрые люди, которые дарят им вторую жизнь! Взглянем на питомцев, которых спасли с улицы или взяли в приюте.