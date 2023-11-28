Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных

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Взять животное из приюта или подобрать на улице — добрый поступок, который обязательно вознаградится. Миллионы собак и кошек бродят по улицам, замерзая и подбирая объедки, или грустят в приютах — но к счастью, находятся добрые люди, которые дарят им вторую жизнь! Взглянем на питомцев, которых спасли с улицы или взяли в приюте.
1. "Решили взять в приюте эту шипящую, вредную и рычащую мадам. Меньше чем за день она превратилась в ласковую кошечку"
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5. "Недавно забрали приютского котёнка. Боялись, что он не поладит с нашей собакой. Кажется, поладил"
9. "Она была в списке на усыпление в приюте, потому что никто не хотел её забирать. Мы спасли её очень вовремя, и теперь она попивает с нами кофе"
11. "Мама взяла приютского кота для пожилых родителей. Она боялась, что дедушка будет против.. Вот кот и дедушка спустя время"
20. "Нашему коту было одиноко, и мы решили взять ему в приюте маленькую сестру. Теперь они души не чают друг в друге"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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