Серийный маньяк Александр Варакин убил в Москве двух проституток: одной из них он отрезал голову. Убийцу поймали потому что он не смог сбежать из дома своей второй жертвы: там был установлен кодовый замок.
Сейчас Варакин находится в суде. Он не хочет смотреть на журналистов и разговаривать с ними. Убийца просил суд об одиночном заключении, а его адвокат вовсе настаивал на запрете определённых действий. Он пытался обратить внимание суда на то, что 13 лет Варакин провёл в психиатрической клинике. Суд эти доводы не принял и отправил Варакина под арест.
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В 2010 году Варакин убил двух проституток и за это его отправили в психиатрическую больницу на 13 лет. В этом году маньяк освободился и снова убил двух проституток. Первой жертвой Варакина стала 40-летняя проститутка Ольга, ей Александр отрезал голову и скрылся с места преступления. Позже он заявлял, что девушка предлагала ему наркотики. По данным SHOT, после этого Варакин хотел воспользоваться услугами 25-летней эскортницы Влады (на фото справа), чтобы снять стресс после первого убийства. Но у него не встал и он набросился на проститутку с ножом.
Полицейские выяснили, что Варакин после выхода из психиатрической больницы, устроил секс-турне. Он был в Иваново, в Самаре и Санкт-Петербурге.
На допросе маньяк признался, что искал себе "невесту" в Иваново, посещая различные свингер-пати и снимая девушек. Тем же самым он занимался и в Самаре и в Питере. Теперь следователи проверят, не совершил ли Александр убийства ещё и в тех городах.
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