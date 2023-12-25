Полицейские выяснили, что Варакин после выхода из психиатрической больницы, устроил секс-турне. Он был в Иваново, в Самаре и Санкт-Петербурге.

На допросе маньяк признался, что искал себе "невесту" в Иваново, посещая различные свингер-пати и снимая девушек. Тем же самым он занимался и в Самаре и в Питере. Теперь следователи проверят, не совершил ли Александр убийства ещё и в тех городах.