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Зачем им птицы? Контрабандисты пытались вывести из России краснокнижных соколов

Зачем им птицы? Контрабандисты пытались вывести из России краснокнижных соколов

Автор:
21 сентября 2023 16:39
Сообщество : Криминал
Метки: Казахстан   Россия   интересное   контрабанда   омск   птицы   фото   
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Легко поверить, что контрабандисты пытаются продать ценные вещи, например драгоценные камни. Но зачем им соколы?

20 сентября контрабандисты пытались вывезти из России в Казахстан через Омскую область. Злоумышленники поместили животных в специально оборудованный тайник в автомобиле.

Птиц скрутили, надели на них шапочки и примотали под сиденье автомобиля.

Как оказалось, граждане Киргизии, находясь на территории Хакасии, приобрели 8 особей краснокнижных соколов-сапсанов. Далее планировалось, что житель Казахстана путём контрабанды вывезет птиц в свою страну.

Но при прохождении пограничного контроля он был задержан сотрудниками ПУ УФСБ России по Омской области. Суд постановил избрать в отношении каждого обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщается в телеграм-канале «Суды Омской области».

Как оказалось, незаконный бизнес на контрабанде редких птиц — один из самых распространённых. Особенно ценятся представители семейства соколиных: сапсаны, балобаны, кречеты, уточняет "Вечерняя Москва". За одну такую птицу любители соколиной охоты готовы выложить до 150 тысяч долларов.

Известны два вида контрабандистов. Первые ловят птиц, а потом ищут для них покупателей. Вторые работают исключительно под заказ, например, от арабских шейхов, — рассказал оперативный сотрудник Центральной оперативной таможни (ЦОТ) ФТС России Александр Тиханов. — Путешествуя по нашим «северам», гонцы из-за границы выискивают тех из местных жителей, кто не только прекрасно знает повадки крылатых хищников, но и согласится за деньги и алкоголь пойти на преступление.


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Метки: Казахстан   Россия   интересное   контрабанда   омск   птицы   фото   
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