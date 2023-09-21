Зачем им птицы? Контрабандисты пытались вывести из России краснокнижных соколов

20 сентября контрабандисты пытались вывезти из России в Казахстан через Омскую область. Злоумышленники поместили животных в специально оборудованный тайник в автомобиле.

Птиц скрутили, надели на них шапочки и примотали под сиденье автомобиля.

Как оказалось, граждане Киргизии, находясь на территории Хакасии, приобрели 8 особей краснокнижных соколов-сапсанов. Далее планировалось, что житель Казахстана путём контрабанды вывезет птиц в свою страну.