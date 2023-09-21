Зачем им птицы? Контрабандисты пытались вывести из России краснокнижных соколов

Легко поверить, что контрабандисты пытаются продать ценные вещи, например драгоценные камни. Но зачем им соколы?
20 сентября контрабандисты пытались вывезти из России в Казахстан через Омскую область. Злоумышленники поместили животных в специально оборудованный тайник в автомобиле.
Птиц скрутили, надели на них шапочки и примотали под сиденье автомобиля.
Как оказалось, граждане Киргизии, находясь на территории Хакасии, приобрели 8 особей краснокнижных соколов-сапсанов. Далее планировалось, что житель Казахстана путём контрабанды вывезет птиц в свою страну.
Но при прохождении пограничного контроля он был задержан сотрудниками ПУ УФСБ России по Омской области. Суд постановил избрать в отношении каждого обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщается в телеграм-канале «Суды Омской области».
Как оказалось, незаконный бизнес на контрабанде редких птиц — один из самых распространённых. Особенно ценятся представители семейства соколиных: сапсаны, балобаны, кречеты, уточняет "Вечерняя Москва". За одну такую птицу любители соколиной охоты готовы выложить до 150 тысяч долларов.
Известны два вида контрабандистов. Первые ловят птиц, а потом ищут для них покупателей. Вторые работают исключительно под заказ, например, от арабских шейхов, — рассказал оперативный сотрудник Центральной оперативной таможни (ЦОТ) ФТС России Александр Тиханов. — Путешествуя по нашим «северам», гонцы из-за границы выискивают тех из местных жителей, кто не только прекрасно знает повадки крылатых хищников, но и согласится за деньги и алкоголь пойти на преступление.
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