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15 безумств из мира "моды", которые сложно развидеть

15 безумств из мира "моды", которые сложно развидеть

Автор:
09 апреля 2024 22:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Шокируют   безумства   дизайнеры   мода   развидеть   сложно   
1072
16

Мода - это дама, которая любит шокировать, и она уже не раз удивляла нас своими капризами. Но дизайнеры не сдаются, и всегда выдумывают что-то этакое. В этом посте вы увидите диковатые и странные идеи модников, которые не так то легко забыть.

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Метки: Шокируют   безумства   дизайнеры   мода   развидеть   сложно   
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1  комментарий
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turyst 2 часа назад
15 безумств из мира "моды", которые сложно развидетьПосмотреть
15 безумств из мира "моды", которые сложно развидеть
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1827 постов (1771 в горячем)

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