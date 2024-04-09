15 безумств из мира "моды", которые сложно развидеть

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Мода - это дама, которая любит шокировать, и она уже не раз удивляла нас своими капризами. Но дизайнеры не сдаются, и всегда выдумывают что-то этакое. В этом посте вы увидите диковатые и странные идеи модников, которые не так то легко забыть.
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