16 безумных ситуаций, которые сложно описать словами

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Жизнь иногда подкидывает такие странные ситуации, что нарочно не придумаешь. И сначала сложно поверить, что видишь это наяву. В этом посте вы увидите кадры, на которых люди творят какую-то дичь. Взгляните!
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