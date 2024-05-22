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16 безумных ситуаций, которые сложно описать словами

16 безумных ситуаций, которые сложно описать словами

Автор:
22 мая 2024 22:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Описать   Словами   Странные   безумные   ситуации   сложно   
763
17

Жизнь иногда подкидывает такие странные ситуации, что нарочно не придумаешь. И сначала сложно поверить, что видишь это наяву. В этом посте вы увидите кадры, на которых люди творят какую-то дичь. Взгляните!

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Метки: Описать   Словами   Странные   безумные   ситуации   сложно   
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1  комментарий
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АнтонПолднев Полчаса назад
Есть видео, где он на него залазит и с него слазит?
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1875 постов (1819 в горячем)

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