Уберите детей от экранов или как прошла Берлинская неделя моды - 2023

В Берлине завершилась неделя моды, если можно так назвать эту треш-провокацию с представленными моделями "одежды". Если хотите пощадить свою психику, то лучше сразу перейти в другой пост.

Одними из первых о посещении мероприятия отчитались корреспонденты BILD Штефан Феррари и Сильвия Йост - они посетили показы во Дворце кронпринцев (Kronprinzenpalais) в центре столицы. Вообще же показы шли в разных точках Берлина.

«Один наряд был ярче другого. Сами модели тоже были далеки от традиционных представлений о красоте. И это было хорошо!» — отчитались журналисты. Лейтмотивами дефиле они назвали «провокацию и политику». Больше всего засланные на мероприятие представители BILD восхищались тем, что дизайнеры не обошли стороной расовые, гендерные и даже религиозные мотивы, представив модели разного возраста и телосложения.

Модератором показов выступил 30-летний дизайнер Риккардо Симонетти: