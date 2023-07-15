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Уберите детей от экранов или как прошла Берлинская неделя моды - 2023

Уберите детей от экранов или как прошла Берлинская неделя моды - 2023

Автор:
15 июля 2023 23:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: берлин   дизайнеры   инвалиды   мода   наряды   неделя моды в Берлине   провокация   трэш   
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«Один наряд ярче другого, а сами модели далеки от традиционных представлений о красоте. И это хорошо!» — пишут западные журналисты. Эпотажная треш-провокация, названная "неделей моды" вывела на дорожку инвалидов, бодипозитивщиц, сексменьшинства и пожилых моделей в самых лютых нарядах. Боже, храни Moscow fashion week!

В Берлине завершилась неделя моды, если можно так назвать эту треш-провокацию с представленными моделями "одежды". Если хотите пощадить свою психику, то лучше сразу перейти в другой пост.

Одними из первых о посещении мероприятия отчитались корреспонденты BILD Штефан Феррари и Сильвия Йост - они посетили показы во Дворце кронпринцев (Kronprinzenpalais) в центре столицы. Вообще же показы шли в разных точках Берлина.

«Один наряд был ярче другого. Сами модели тоже были далеки от традиционных представлений о красоте. И это было хорошо!» — отчитались журналисты. Лейтмотивами дефиле они назвали «провокацию и политику». Больше всего засланные на мероприятие представители BILD восхищались тем, что дизайнеры не обошли стороной расовые, гендерные и даже религиозные мотивы, представив модели разного возраста и телосложения.

Модератором показов выступил 30-летний дизайнер Риккардо Симонетти:

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В пятницу таблоид показал фото с показа бренда NAMILIA, который выпускает одежду и аксессуары для посетителей фестивалей, секс-вечеринок и фетиш-клубов, а также делал несколько образов для певицы Рианны:

Модели дефилировали в кожаных ремнях, сетках, стилизованных под сумки платьях и подтяжках. Лейтмотивом показа стала провокация. Соски, голый живот и ягодицы некоторых манекенщиков прикрывали распятия. Это вызвало вал возмущений и оскорблений в запрещеннограме бренда.

В показе приняли участия модели нестандартных параметров разного возраста и телосложения, включая инвалидов (к слову, участие людей с тяжелыми формами инвалидности и немодельного веса модные дома практикуют уже давно):

Однорукая модель представила наряд из сумок с шипованным воротником. Для того, чтобы понять эту моду надо быть очень продвинутым:

На берлинском показе Marcel Ostertag на подиум вышли не привычные нам модели, а женщины в возрасте.

Разумеется, не обошлось без Украины. В выставочных центрах Berliner Kraftwerk и Alte Münze прошли показы пяти модельеров с Незалэжной. Дизайнеры бренда Litkovska (Литковская (Лилия Литковская родилась в Киеве 17 января 1982 г.) представили модель в зеркальных очках, маске и с фольклорными элементами в одежде, заявив, что их модели должны вызывать ассоциации с шахтами метро, в которых прятались украинцы во время бомбёжек.

Справедливости ради, надо сказать, что вменяемые образы также были представлены и их было даже больше.

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Метки: берлин   дизайнеры   инвалиды   мода   наряды   неделя моды в Берлине   провокация   трэш   
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10  комментариев
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34k
Андрей Иванов Час назад
Надо было заколотить двери и сжечь все нахрен.
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Андрей Крылов 21 минуту назад
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12k
Denissg Полчаса назад
"Кинжал" из Калининграда летит 2,5 минуты...
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Бритва 42 минуты назад
однорукая мадам как напоминание о войне.
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5k
Трям Час назад
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70
mik6059 Час назад
Придётся снова брать Европу и освобождать ее от генетического хлама.
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77k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Андрей Донченко Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
SNZV Час назад
Очень удачно расположилась реклама:
Древний тест для знатоков - это не зерно обмолачивать, а пи--ть таких дизайнеров одежды, да и хомяк в шоке от этой моды
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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