Уберите детей от экранов или как прошла Берлинская неделя моды - 2023

«Один наряд ярче другого, а сами модели далеки от традиционных представлений о красоте. И это хорошо!» — пишут западные журналисты. Эпотажная треш-провокация, названная "неделей моды" вывела на дорожку инвалидов, бодипозитивщиц, сексменьшинства и пожилых моделей в самых лютых нарядах. Боже, храни Moscow fashion week!
В Берлине завершилась неделя моды, если можно так назвать эту треш-провокацию с представленными моделями "одежды". Если хотите пощадить свою психику, то лучше сразу перейти в другой пост.
Одними из первых о посещении мероприятия отчитались корреспонденты BILD Штефан Феррари и Сильвия Йост - они посетили показы во Дворце кронпринцев (Kronprinzenpalais) в центре столицы. Вообще же показы шли в разных точках Берлина.
«Один наряд был ярче другого. Сами модели тоже были далеки от традиционных представлений о красоте. И это было хорошо!» — отчитались журналисты. Лейтмотивами дефиле они назвали «провокацию и политику». Больше всего засланные на мероприятие представители BILD восхищались тем, что дизайнеры не обошли стороной расовые, гендерные и даже религиозные мотивы, представив модели разного возраста и телосложения.
Модератором показов выступил 30-летний дизайнер Риккардо Симонетти:
В пятницу таблоид показал фото с показа бренда NAMILIA, который выпускает одежду и аксессуары для посетителей фестивалей, секс-вечеринок и фетиш-клубов, а также делал несколько образов для певицы Рианны:
Модели дефилировали в кожаных ремнях, сетках, стилизованных под сумки платьях и подтяжках. Лейтмотивом показа стала провокация. Соски, голый живот и ягодицы некоторых манекенщиков прикрывали распятия. Это вызвало вал возмущений и оскорблений в запрещеннограме бренда.
В показе приняли участия модели нестандартных параметров разного возраста и телосложения, включая инвалидов (к слову, участие людей с тяжелыми формами инвалидности и немодельного веса модные дома практикуют уже давно):
Однорукая модель представила наряд из сумок с шипованным воротником. Для того, чтобы понять эту моду надо быть очень продвинутым:
На берлинском показе Marcel Ostertag на подиум вышли не привычные нам модели, а женщины в возрасте.
Разумеется, не обошлось без Украины. В выставочных центрах Berliner Kraftwerk и Alte Münze прошли показы пяти модельеров с Незалэжной. Дизайнеры бренда Litkovska (Литковская (Лилия Литковская родилась в Киеве 17 января 1982 г.) представили модель в зеркальных очках, маске и с фольклорными элементами в одежде, заявив, что их модели должны вызывать ассоциации с шахтами метро, в которых прятались украинцы во время бомбёжек.
Справедливости ради, надо сказать, что вменяемые образы также были представлены и их было даже больше.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Древний тест для знатоков - это не зерно обмолачивать, а пи--ть таких дизайнеров одежды, да и хомяк в шоке от этой моды