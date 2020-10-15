FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2146 постов • 1005 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Японские зомби: дизайнеры выпустили на подиум страшных моделей

Японские зомби: дизайнеры выпустили на подиум страшных моделей (12 фото)

Автор:
15 октября 2020 16:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дизайнеры   зомби   мертвецы   мода   модели   неделя моды   япония   
1856
12
На модной неделе в Токио один из японских брендов загримировал моделей под оживших мертвецов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: дизайнеры   зомби   мертвецы   мода   модели   неделя моды   япония   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Olga Raudis 2 часа назад
Модели (люди) даже и в гриме не так страшны, как то, что на них надето.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Artem 45 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Artem 47 минут назад
Зомби, они повсюду... для них видимо..
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Danil Sochin 49 минут назад
Я в принципе не понимаю все эти "хэлуинские" развлечения...
Не нахожу смешными, или интересными, всяких зомбиподобных, с "кровоточащими" ранами, уродствами и кожными гнилыми пятнами и прочей такой мерзостью...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Софа Форте 54 минуты назад
Ага, модельеры придумали... Они просто посолтрели, кто и в чём одет на улице и скопировали, или худший вариант - сперли эту одежку у бродяг... Сейчас смотрела показ Валентино в Милане, так первый вариант, где всё в серой цветовой гамме разных тонов - отпад, а когда унисекс пошел в крупный цветок (и девочки и мальчики в цветастые шмотки одеты, это уже ужас ужасный)... Да, забыла добавить, что когда негры в белых очках по подиуму ходят это та ещё жесть.
Японцы отдыхают. А ещё теперь фишка, что чёрные тоже имеют право на жизнь. Стройных негров нарядили в "модную" одежду и выствили перед показом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Софа Форте 52 минуты назад
Хотела написать "подсмотрели"... Извините.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
im240 Час назад
они и так стрёмные... так что хуже не стало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Хью́берт 2 часа назад
Просто ктото прётся по Ходячим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
antonnesterov 2 часа назад
Возможно скоро пригодится, после 2 волны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun 2 часа назад
Они на что-то намекают?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин 3 часа назад
мир ипанулся окончательно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) 84-летний дедушка из Японии в одночасье стал звездой Instagram 84-летний дедушка из Японии в одночасье стал звездой Instagram Двух британских пранкеров в аксессуарах из мусора приняли за моделей и пропустили на модный показ Двух британских пранкеров в аксессуарах из мусора приняли за моделей и пропустили на модный показ Теция — 84-летний японский дедушка, ставший моделью Instagram Теция — 84-летний японский дедушка, ставший моделью Instagram Подборка модных персонажей с улиц Токио Подборка модных персонажей с улиц Токио 27 раз, когда дизайнеры одежды включили фантазию, но облажались 27 раз, когда дизайнеры одежды включили фантазию, но облажались
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33754



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе
4
242
Негры в гневе: роль Клеопатры отдали Галь Гадот, а не чернокожей актрисе
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
6
120
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов
0
25
Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов
Печенье с кунжутом на скорую руку. ( Постная выпечка )
1
1
Печенье с кунжутом на скорую руку. ( Постная выпечка )
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#россия#авария#авто авария#дети#медицина#автомир#авария дня
#факты#животные#интересное#сша#актеры#СССР#еда#полиция#познавательно#автомобили
#история#юмор#кино#люди#дтп#позитив#картинки#природа#gif#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться