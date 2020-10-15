Японские зомби: дизайнеры выпустили на подиум страшных моделей

Чем только не пытаются удивить нас дизайнеры! Например, бренд doublet в преддверии Хэллоуина для демонстрации своей новой коллекции весна-лето 2021 загримировал моделей.

Модели разного пола, возраста и цвета стали страшными зомби в модной одежде. Гримёры сделали их кожу серой, со множеством язв и струпьев, синяками под глазами, шрамами.