Дырявые колготки за 15 тыс рублей: модные тенденции, заставляющие покрутить пальцем у виска

Дизайнеры модных домов в последнее время шокируют публику. То дырявые колготки, то грязные джинсы выпустят. Мы собрали разные примеры из индустрии красоты и шика, которые являются сегодня очень актуальными. Но кто в здравом уме будет им следовать?!

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