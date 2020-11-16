Дырявые колготки за 15 тыс рублей: модные тенденции, заставляющие покрутить пальцем у виска

Дизайнеры модных домов в последнее время шокируют публику. То дырявые колготки, то грязные джинсы выпустят. Мы собрали разные примеры из индустрии красоты и шика, которые являются сегодня очень актуальными. Но кто в здравом уме будет им следовать?!
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4. Модные показы вообще пугают
6. Уже и наращивание бровей появилось
10. В Турции практически все мужчины используют гель для волос, который активно рекламируют, но иногда перебарщивают
11. Модные тенденции влияют и на школьников: 3 класс, а уже на каблуках, почему родители одобряют?
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