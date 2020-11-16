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Дырявые колготки за 15 тыс рублей: модные тенденции, заставляющие покрутить пальцем у виска

Дырявые колготки за 15 тыс рублей: модные тенденции, заставляющие покрутить пальцем у виска (13 фото)

Автор:
16 ноября 2020 13:45
Сообщество : Юмор
Метки: trendy   Горе дизайнеры   дизайнеры   мода   прикол   смешно   фото   юмор   
784
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Дизайнеры модных домов в последнее время шокируют публику. То дырявые колготки, то грязные джинсы выпустят. Мы собрали разные примеры из индустрии красоты и шика, которые являются сегодня очень актуальными. Но кто в здравом уме будет им следовать?!
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Метки: trendy   Горе дизайнеры   дизайнеры   мода   прикол   смешно   фото   юмор   
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5  комментариев
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14k
Dr.CrAzY Полчаса назад
Вопрос : "Прада... Что это?"
Ответ : "Всё новое - хорошо забытое старое" ))
Вопрос : "Прада... Что это?" Ответ : "Всё новое - хорошо забытое старое" ))
Вопрос : "Прада... Что это?" Ответ : "Всё новое - хорошо забытое старое" ))
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16k
Андрей Иванов 14 минут назад
Ну, по сравнению с остальной коллекцией, лук смотрится неплохо. Коров там подоить, навоз покидать - сойдёт
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3k
cfhfwby Полчаса назад
Штаны с "сортиром" между ног носили? Носили, Билан в подобных по сцене скакал, сейчас (уже какой год?!) носят штанцы так, что щиколотки голые и обувь на голую ногу или на спортивные носочки и это ЗИМОЙ(!!!), таких зову гуси лапчатые, т.к. у них ноги зимой тоже розовые делаются. И ведь эта "мода" скопирована с негритосов в теплых странах, но нашим дурачкам с егэшным мозгом не хватает ума быть самими собой. А татушки на морде, на шеях, на сиськах-письках в совокупе с кольцами, а бриксы (брекеты) к месту и не к месту, лишь бы блестели во рту поярче? Попугаи, а не нация.
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