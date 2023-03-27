Французские дизайнеры создали сумку из метеорита

В рамках своей модной коллекции Осень/Зима 23 компания Coperni создала уникальную сумку, которая «сочетает в себе археологию, дизайн, а также классическое и примитивное искусство».

Сумка Mini Meteorite Swipe Bag имеет форму культовой сумки бренда, но более грубую отделку — ведь она выполнена из камня. И не какого-нибудь, а самого настоящего метеорита. Сумка, представленная в интернет-магазине Coperni, предположительно содержит кусок метеорита, который, по оценкам, упал на Землю 55 000 лет назад. Поскольку каждая сумка уникальна, форма и цвет могут незначительно отличаться.