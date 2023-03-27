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Французские дизайнеры создали сумку из метеорита

Французские дизайнеры создали сумку из метеорита

Автор:
27 марта 2023 15:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   бренд   дизайн   дизайнеры   и такое бывает   люкс   метеорит   мода   ну и ну   сумка   
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Французский бренд аксессуаров люксового сегмента Coperni недавно представил лимитированную серию «метеоритных» сумок. Сумка вырезана вручную из метеорита, упавшего на Землю тысячи лет назад. И стоит какие-то 40 000 евро.

В рамках своей модной коллекции Осень/Зима 23 компания Coperni создала уникальную сумку, которая «сочетает в себе археологию, дизайн, а также классическое и примитивное искусство».


Сумка Mini Meteorite Swipe Bag имеет форму культовой сумки бренда, но более грубую отделку — ведь она выполнена из камня. И не какого-нибудь, а самого настоящего метеорита. Сумка, представленная в интернет-магазине Coperni, предположительно содержит кусок метеорита, который, по оценкам, упал на Землю 55 000 лет назад. Поскольку каждая сумка уникальна, форма и цвет могут незначительно отличаться.

Размеры сумки — 9 x 12 x 23 сантиметра, а вес — около 2 кг. Довольно тяжело для пустой сумки, но если носить её с собой постоянно, можно слегка подкачаться.

Все сумки изготавливаются на заказ и по этой причине не подлежат возврату. Некоторые источники утверждают, что в зависимости от размера и качества метеорита цена сумки может быть и выше 40 000 евро, но в интернет-магазине Coperni такой информации нет.


Срок от заказа до получения товара составляет около 6 недель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   бренд   дизайн   дизайнеры   и такое бывает   люкс   метеорит   мода   ну и ну   сумка   
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3  комментария
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864
Дмитрий Грачёв 13 минут назад
У нас давно такие выпускают!
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731
Uganda 44 минуты назад
Весит сумочка тоже хорошо
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