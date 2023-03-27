Французские дизайнеры создали сумку из метеорита

Французский бренд аксессуаров люксового сегмента Coperni недавно представил лимитированную серию «метеоритных» сумок. Сумка вырезана вручную из метеорита, упавшего на Землю тысячи лет назад. И стоит какие-то 40 000 евро.
В рамках своей модной коллекции Осень/Зима 23 компания Coperni создала уникальную сумку, которая «сочетает в себе археологию, дизайн, а также классическое и примитивное искусство».
Сумка Mini Meteorite Swipe Bag имеет форму культовой сумки бренда, но более грубую отделку — ведь она выполнена из камня. И не какого-нибудь, а самого настоящего метеорита. Сумка, представленная в интернет-магазине Coperni, предположительно содержит кусок метеорита, который, по оценкам, упал на Землю 55 000 лет назад. Поскольку каждая сумка уникальна, форма и цвет могут незначительно отличаться.
Размеры сумки — 9 x 12 x 23 сантиметра, а вес — около 2 кг. Довольно тяжело для пустой сумки, но если носить её с собой постоянно, можно слегка подкачаться.
Все сумки изготавливаются на заказ и по этой причине не подлежат возврату. Некоторые источники утверждают, что в зависимости от размера и качества метеорита цена сумки может быть и выше 40 000 евро, но в интернет-магазине Coperni такой информации нет.
Срок от заказа до получения товара составляет около 6 недель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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