В России захотели создать министерство патриотического воспитания

Вскоре в России может появиться ещё одно министерство, ответственное за молодёжную политику и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Отмечается, что идея создания нового правительственного ведомства обсуждалась давно, но сейчас стала более актуальной и на его скорейшем формировании настаивает внутриполитический блок Кремля. Предполагается, что новое министерство появится в России после 7 мая, когда пройдёт инаугурация президента.

Как сообщили источники АП, сейчас функция воспитания молодёжи распределена между тремя ведомствами — это Минпросвещения, Минобрнауки и агентство Росмолодёжь. Новое министерство, скорее всего, создадут на базе последнего после реорганизации Минпросвещения. Часть его полномочий планируется передать Минобрнауки, а часть, связанную с патриотическим воспитанием, отдадут Росмолодёжи.