В России захотели создать министерство патриотического воспитания

Передать функции молодёжной политики и воспитания предлагается Росмолодёжи, которая получит статус министерства.
Вскоре в России может появиться ещё одно министерство, ответственное за молодёжную политику и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Отмечается, что идея создания нового правительственного ведомства обсуждалась давно, но сейчас стала более актуальной и на его скорейшем формировании настаивает внутриполитический блок Кремля. Предполагается, что новое министерство появится в России после 7 мая, когда пройдёт инаугурация президента.
Как сообщили источники АП, сейчас функция воспитания молодёжи распределена между тремя ведомствами — это Минпросвещения, Минобрнауки и агентство Росмолодёжь. Новое министерство, скорее всего, создадут на базе последнего после реорганизации Минпросвещения. Часть его полномочий планируется передать Минобрнауки, а часть, связанную с патриотическим воспитанием, отдадут Росмолодёжи.
"Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание: сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет", — пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в АП.
Считается, что Росмолодёжь справилась с возложенными на неё задачами, поэтому её решено усилить, реорганизовав в министерство. При этом обсуждается возможность объединения Минпросвещения и Минобрнауки в одно ведомство, как это было до 2018 года.
Добавим, что в последнее время расходы бюджета на патриотическое воспитание детей значительно выросли. По данным на 2022 год, на разнообразные проекты в этой сфере было потрачено 11,4 млрд рублей, хотя изначально в бюджет было заложено 5 млрд рублей. Это в три раза больше, чем государство потратило на эти же цели в 2021 году.
Росмолодёжь основали в 2008 году. Первое время ведомство находилось в подчинении у Министерства спорта, туризма и молодёжной политики, которое расформировали в 2012 году. Согласно официальной информации, Росмолодёжь сейчас осуществляет "организацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, профессиональную ориентацию детей и молодёжи, поддержку талантливой молодёжи, организацию деятельности специализированных лагерей и туристских баз, туризма и отдыха для детей и молодёжи".
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