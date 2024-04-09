FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7834 поста • 3099 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В России захотели создать министерство патриотического воспитания

В России захотели создать министерство патриотического воспитания

Автор:
09 апреля 2024 14:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Министерство   Минобрнауки   Минпросвещения   Росмолодёжь   молодёжная политика   патриотическое воспитание   
577
4

Передать функции молодёжной политики и воспитания предлагается Росмолодёжи, которая получит статус министерства.

Вскоре в России может появиться ещё одно министерство, ответственное за молодёжную политику и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Отмечается, что идея создания нового правительственного ведомства обсуждалась давно, но сейчас стала более актуальной и на его скорейшем формировании настаивает внутриполитический блок Кремля. Предполагается, что новое министерство появится в России после 7 мая, когда пройдёт инаугурация президента.


Как сообщили источники АП, сейчас функция воспитания молодёжи распределена между тремя ведомствами — это Минпросвещения, Минобрнауки и агентство Росмолодёжь. Новое министерство, скорее всего, создадут на базе последнего после реорганизации Минпросвещения. Часть его полномочий планируется передать Минобрнауки, а часть, связанную с патриотическим воспитанием, отдадут Росмолодёжи.



"Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание: сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет", — пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в АП.

Считается, что Росмолодёжь справилась с возложенными на неё задачами, поэтому её решено усилить, реорганизовав в министерство. При этом обсуждается возможность объединения Минпросвещения и Минобрнауки в одно ведомство, как это было до 2018 года.


Добавим, что в последнее время расходы бюджета на патриотическое воспитание детей значительно выросли. По данным на 2022 год, на разнообразные проекты в этой сфере было потрачено 11,4 млрд рублей, хотя изначально в бюджет было заложено 5 млрд рублей. Это в три раза больше, чем государство потратило на эти же цели в 2021 году.

Росмолодёжь основали в 2008 году. Первое время ведомство находилось в подчинении у Министерства спорта, туризма и молодёжной политики, которое расформировали в 2012 году. Согласно официальной информации, Росмолодёжь сейчас осуществляет "организацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, профессиональную ориентацию детей и молодёжи, поддержку талантливой молодёжи, организацию деятельности специализированных лагерей и туристских баз, туризма и отдыха для детей и молодёжи".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Министерство   Минобрнауки   Минпросвещения   Росмолодёжь   молодёжная политика   патриотическое воспитание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Старожил Минуту назад
А вот не надо было всё ломать во время развала Союза, что-то можно было и взять, с прицелом на будущее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1962 поста (1970 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213723



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске
Неравнодушные оренбуржцы спасают животных в затопленном Орске
"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов
"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 апреля
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Пока креативщики, привет нейросеть
Пока креативщики, привет нейросеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#Юмор#ДТП#интересное#Россия#милота#США#Пёс
#животные#автомобили#факты#машина#авто аварии#дети#фильм#собака#Автовсячина#инцидент
#в мире#интересно#автомир#аварии#история#забавно#кино#кот#Реакция#комментарии
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео) "Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео) Директора института генетики РАН уволили из-за выступления на научно-богословской конференции Директора института генетики РАН уволили из-за выступления на научно-богословской конференции Министерство просвещения показало предварительные результаты ЕГЭ Министерство просвещения показало предварительные результаты ЕГЭ В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике Депутат Госдумы предложил включить песни Газманова и Шамана в школьную программу Депутат Госдумы предложил включить песни Газманова и Шамана в школьную программу В Минпросвещения задумались о запрете интернета детям до 15 лет В Минпросвещения задумались о запрете интернета детям до 15 лет

На что жалуетесь?

Вернуться