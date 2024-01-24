Директора института генетики РАН уволили из-за выступления на научно-богословской конференции

Директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (ИОГен РАН) Александр Кудрявцев выступил на научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир", организованной Минской и Сретенской духовными академиями, в марте 2023 года. Хочется верить, что доктор биологических наук вошёл не в ту дверь и его просто попросили рассказать библейскую небылицу, подкрепив её "научными" данными.





Кудрявцев в ходе выступления рассказал слушателям конференции, что в прошлом (до описанного в Библии потопа) люди жили по 900 лет, но затем они начали страдать от генетических заболеваний (мутаций), которые обусловлены не вмешательством человека, например, в естественный отбор, а "родовым и личным грехом". А в подтверждение своих слов он предоставил графики, "которые можно найти в интернете".



