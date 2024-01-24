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Директора института генетики РАН уволили из-за выступления на научно-богословской конференции

Директора института генетики РАН уволили из-за выступления на научно-богословской конференции

Автор:
24 января 2024 17:51
Сообщество : Наука
Метки: Минобрнауки   РАН   библия   выступление   доктор биологических наук   конференция   увольнение   
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Доктор биологических наук преподнёс слушателям информацию, от которой у любого адекватного человека начался бы либо нервный тик, либо безудержный хохот.

Директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (ИОГен РАН) Александр Кудрявцев выступил на научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир", организованной Минской и Сретенской духовными академиями, в марте 2023 года. Хочется верить, что доктор биологических наук вошёл не в ту дверь и его просто попросили рассказать библейскую небылицу, подкрепив её "научными" данными.


Кудрявцев в ходе выступления рассказал слушателям конференции, что в прошлом (до описанного в Библии потопа) люди жили по 900 лет, но затем они начали страдать от генетических заболеваний (мутаций), которые обусловлены не вмешательством человека, например, в естественный отбор, а "родовым и личным грехом". А в подтверждение своих слов он предоставил графики, "которые можно найти в интернете".


И только почему-то 23 января, спустя почти 10 месяцев, Минобрнауки на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК расторгло трудовой договор с богословом-генетиком. С 24 января исполняющим обязанности директора ИОГен РАН с согласования с Российской академией наук назначили доктора биологических наук Андрея Мисюрина.

После скандала Кудрявцев прокомментировал свою позицию по генетике и попытался оправдаться, но получилось не очень.


"Меня обвиняют в том, что я говорю: грех отражается на геноме. Богослов бы сказал, что грех пьянства влияет на потомство. На научной конференции это был бы доклад о генно-токсическом воздействии этанола, и мне никто не смог бы возразить, потому что по этому поводу имеются десятки обзоров и статей", — заявил доктор биологических наук.


Звучит логично, но совсем не о том. А вот свои слова о живших раньше по 900 лет людях, он объяснил тем, что это "следует из библейской истории". Как увязываются в голове учёного "библейская история" и научные факты, в корне ей противоречащие, биолог, наверное, не знает и сам. Добавим, что Кудрявцев возглавлял Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова с июня 2022 года.

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Метки: Минобрнауки   РАН   библия   выступление   доктор биологических наук   конференция   увольнение   
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21  комментарий
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14k
..: Атеист :.. 56 минут назад
Наука и религия не совместимы.
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Сын: Папа, а почему камень, который я кинул, упал?
Отец: Потому что ты грешен)))
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41
LozmanPozman 3 минуты назад
Ученые генетики вывели две новых породы выхухолей: нахухоль и похухоль. Зверьки отличаются своими взглядами на жизнь..
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358
oleg Pesotsky 8 минут назад
Религия или вера это система морально-нравственных ценностей человечества. И в этом ничего плохого нет. Но когда церковь берет на себя роль по обьяснению и развитию мироздания то это уже смешно.
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199
Фрол 12 минут назад
Был в кресле,имел какие то условные обязанности и похоже так запутался в том ,что видел в микроскоп,что даже не заметил в предложении представителей не от мира сего простой подставы.Ну и возможно хотел перейти в когорту тех ,кто ни за что не отвечает,а представителям параллельных миров всё параллельно и этот генетик тожеть.
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8k
Pravednik84 24 минуты назад
Многие тут ляпнули мол наука и религия не сочетаются - это не так!
Великий учёный Ломоносов был вполне верующим человеком.
Сам я не верующий, но против НОРМАЛЬНО верующих ничего против не скажу.
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2
Елена Гусева Pravednik84 17 минут назад
Наука без религии слепа, религия без науки хрома.... Даже Эйнштейн в существование Бога верил. Но тот кто хоть каплю знаком с теологией, знает сколько раз официально изменяли тексты Библии.
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59
Настоящий Лёлик Pravednik84 10 минут назад
Ломоносов научные лекции в церквях не читал.
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5k
Харон Полчаса назад
Долго раскачивались.
Надо было сразу гнать сцаными тряпками...
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17k
a_komolow Полчаса назад
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594
Antarez Полчаса назад
Вот это скрепно, не то что у тупых пиндосов.
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517
kost Полчаса назад
"Как же он служил в Очистке?"
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25k
MrGod 37 минут назад
Ну богонутость масс сейчас зашкаливает и у них есть чувства, которые можно оскорбить а вот сами они не оскорбляются)
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1k
Александер 48 минут назад
Лично я одобряю.
Или наука, или религия.
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17k
Kucher Час назад
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53k
Андрей Час назад
У этого директора нет доказательств, что это так. Но у его оппонентов так же нет доказательств, что это не так.
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5k
Григорий Час назад
а сколько их ещё там в науке откровенных дегенератов прописалось?!
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4k
Василий Афиногенов Час назад
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2k
s[po]k Час назад
Давно пора Академию РАН проверить, за столько ничего толкового не сделали
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17k
Александр Н. Час назад
Похоже после Ноя там кто-то эпически забухал.
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