Директора института генетики РАН уволили из-за выступления на научно-богословской конференции

Доктор биологических наук преподнёс слушателям информацию, от которой у любого адекватного человека начался бы либо нервный тик, либо безудержный хохот.
Директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (ИОГен РАН) Александр Кудрявцев выступил на научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир", организованной Минской и Сретенской духовными академиями, в марте 2023 года. Хочется верить, что доктор биологических наук вошёл не в ту дверь и его просто попросили рассказать библейскую небылицу, подкрепив её "научными" данными.
Кудрявцев в ходе выступления рассказал слушателям конференции, что в прошлом (до описанного в Библии потопа) люди жили по 900 лет, но затем они начали страдать от генетических заболеваний (мутаций), которые обусловлены не вмешательством человека, например, в естественный отбор, а "родовым и личным грехом". А в подтверждение своих слов он предоставил графики, "которые можно найти в интернете".
И только почему-то 23 января, спустя почти 10 месяцев, Минобрнауки на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК расторгло трудовой договор с богословом-генетиком. С 24 января исполняющим обязанности директора ИОГен РАН с согласования с Российской академией наук назначили доктора биологических наук Андрея Мисюрина.
После скандала Кудрявцев прокомментировал свою позицию по генетике и попытался оправдаться, но получилось не очень.
"Меня обвиняют в том, что я говорю: грех отражается на геноме. Богослов бы сказал, что грех пьянства влияет на потомство. На научной конференции это был бы доклад о генно-токсическом воздействии этанола, и мне никто не смог бы возразить, потому что по этому поводу имеются десятки обзоров и статей", — заявил доктор биологических наук.
Звучит логично, но совсем не о том. А вот свои слова о живших раньше по 900 лет людях, он объяснил тем, что это "следует из библейской истории". Как увязываются в голове учёного "библейская история" и научные факты, в корне ей противоречащие, биолог, наверное, не знает и сам. Добавим, что Кудрявцев возглавлял Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова с июня 2022 года.
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Сын: Папа, а почему камень, который я кинул, упал?
Отец: Потому что ты грешен)))
Великий учёный Ломоносов был вполне верующим человеком.
Сам я не верующий, но против НОРМАЛЬНО верующих ничего против не скажу.
Надо было сразу гнать сцаными тряпками...
Или наука, или религия.