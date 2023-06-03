В Минпросвещения задумались о запрете интернета детям до 15 лет

Многие админы ТГ-каналов, коучи и широко известные в узких кругах экономико-политические аналитики напряглись.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов внезапно обнаружил, что современные дети и подростки проводят очень много времени в интернете, порой соцсети вполне успешно заменяют им реальную жизнь. И к моменту окончания школы многие из них сталкиваются с суровой реальностью, будучи к ней совершенно не подготовленными.
Сергей Кравцов считает, что необходимо поставить возрастное ограничение на пользование "всемирной паутиной", ну и бонусом изгнать школоту из соцсетей.
«До 15 лет — период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят учёные, это не только моё личное мнение», — сказал он в интервью журналистам.
Своих же детей министр держит буквально в "ежовых рукавицах". У восьмилетнего сына вообще нет телефона, а пятнадцатилетняя дочь на свой день рождения получила в подарок кнопочный телефон.
Друзья, а как вы считаете, нужна ли нам такая инициатива, и так ли вреден интернет для детей?
Источник:
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сразу все станут культурными, вежливыми, перестанут писать глупости...
На этапе взросления человека, тут только родительский контроль поможет, и то не панацея.. дети всё равно будут меняться ссылками на стрёмные ресурсы, "смотри что я нашёл, тока маме не показывай" (все мы были детьми и знаем на что способны)
С он-лайн играми я вообще молчу, они условно бесплатные, и в десять тысяч раз интереснее, чем всё что может предложить государство из кружков и секций на платной основе. А где дешевле и интересней, там и будут тусоваться дети. Тут тока если время игры ограничивать, и запретить принимать платежи от несовершеннолетних. Опять таки, задачка со звёздочкой. Надо много ресурсов потратить на реализацию.. но, у нас проще издать закон и запретить на бумаге, а как оно работать будет на самом деле, чиновников не волнует.
Они на другой планете живут..
Я предлагаю подать на этого депутата в суд по статье 6.21 подпункт 4 КоАП РФ (... {штраф} на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от двух миллионов до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).
Ну, ну...
Характер человека строит общество. А ещё точнее - инфа, поступающая от этого общества визуально, тактильно и вербально.
Иначе с таким же успехом нужно запретить ТВ, телефоны и радио.
Из супергероев уважаю только сериал The boys, фильмы Watchman и Пипец и с удовольствием бы ей не показывал ничего из супергероики, но культурный код школы намекает.
Это ещё и знания.
"Ничего не делай на автопилоте, проверяй, используй интернет не для своих игрушек, а для получения знаний. Выслушивай мнение, отличное от твоего собственного, даже если оно тебе категорически не нравится" Цитата из одной пьесы.