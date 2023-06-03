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В Минпросвещения задумались о запрете интернета детям до 15 лет

В Минпросвещения задумались о запрете интернета детям до 15 лет

Автор:
03 июня 2023 07:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Минпросвещения   дети   запрет   интернет   кравцов   школьники   
1364
4

Многие админы ТГ-каналов, коучи и широко известные в узких кругах экономико-политические аналитики напряглись.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов внезапно обнаружил, что современные дети и подростки проводят очень много времени в интернете, порой соцсети вполне успешно заменяют им реальную жизнь. И к моменту окончания школы многие из них сталкиваются с суровой реальностью, будучи к ней совершенно не подготовленными.

Сергей Кравцов считает, что необходимо поставить возрастное ограничение на пользование "всемирной паутиной", ну и бонусом изгнать школоту из соцсетей.


«До 15 лет — период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят учёные, это не только моё личное мнение», — сказал он в интервью журналистам.

Своих же детей министр держит буквально в "ежовых рукавицах". У восьмилетнего сына вообще нет телефона, а пятнадцатилетняя дочь на свой день рождения получила в подарок кнопочный телефон.

Друзья, а как вы считаете, нужна ли нам такая инициатива, и так ли вреден интернет для детей?



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Метки: Минпросвещения   дети   запрет   интернет   кравцов   школьники   
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22  комментария
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Сергей Час назад
давно в инет пора пускать только по паспорту ))
сразу все станут культурными, вежливыми, перестанут писать глупости...
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913
idhr 13 минут назад
Великолепная инициатива, остаётся одина маленькая проблема, как при входе в интернет, при получени ответа "да" на запрос "вам исполнилось 15 лет?" убедиться, что этот ответ не дало лицо возрастом 0-14? Нет, у меня есть предложение, интернет по талонам. Т.е. Вы просто так ткнувшись в браузер получаете доступ только до сайта госуслулуг, все остальные сервисы вне доступа. Далее на сайте госуслуг вы должны ввести свой идентификатор и пароль, просле чего получаете полный доступ, и так до перезапуска компьютера. Можно, для лиц возраста 0-14 сделать ограниченный доступ, т.е. родители по своему паспрту, на ткое лицо получают временный идентификатор, и сами выбирают доступные ресурсы, именно не блокируют лишнее, а только список доступных создают ... Это было бы великолепно, представьте только, баттлфилды, колофдюти, танки, прочие сессионки, даже дота! без школозавров, водивших мамку в кинематограф, в чате ... Но, увы ... Фсб нас и так контролирует, не больше чем станет, при такой вот системе, а вот самой такой системы, что б без школозавров в чате, увы ... врядли наши соберутся ...
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202
Разрушитель твоей мечты 36 минут назад
Я считаю должен быть отдельный интернет для детей с контентом контролируемым государством. Запрещать бесполезно, а вот контролировать стоит. У меня ребенок ходит в интернет исключительно под надзором "родительского контроля". У нее свой девайс с контролем контента и приложений. Все просто. На YouTube есть контроль каналов, а Apple позволяет осуществлять контроль за приложениями, контентом и экранным временем. А очередная инициатива от недалекого ума.
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40k
Example 6.2.6 42 минуты назад
Интересно, как это он собирается реализовать в рамках страны? Тут только если реально вход по паспорту + Face ID. Придётся свой интернет как в Китае делать. Но, нельзя убегать от реальности, интернет, соц сети, мессенджеры - это часть жизни, взять вот так вот "запретить и не пущать" не выйдет, дети всё равно найду способ, и будет цвести чёрный рынок, продажи детям чужих симок и прочих гаджетов с гарантированным доступом в сеть.
На этапе взросления человека, тут только родительский контроль поможет, и то не панацея.. дети всё равно будут меняться ссылками на стрёмные ресурсы, "смотри что я нашёл, тока маме не показывай" (все мы были детьми и знаем на что способны)
С он-лайн играми я вообще молчу, они условно бесплатные, и в десять тысяч раз интереснее, чем всё что может предложить государство из кружков и секций на платной основе. А где дешевле и интересней, там и будут тусоваться дети. Тут тока если время игры ограничивать, и запретить принимать платежи от несовершеннолетних. Опять таки, задачка со звёздочкой. Надо много ресурсов потратить на реализацию.. но, у нас проще издать закон и запретить на бумаге, а как оно работать будет на самом деле, чиновников не волнует.
Они на другой планете живут..
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35k
russger 43 минуты назад
А прикиньте сайты типа фишек без школоты? Красотища
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31k
Ashabad 45 минут назад
Опять клинкбейтный заголовок. Кто-то никому не известный высказал своё личное мнение, а его мнение связали с мнением целого министерства.
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7k
Pravednik84 51 минуту назад
Дорогие депутаты! Давайте вспомним разницу меж инетом и телевидением? Инет показывает то что ты хочешь и когда ты хочешь, телевидение же показывает то, что хочет Эрнст.
Я предлагаю подать на этого депутата в суд по статье 6.21 подпункт 4 КоАП РФ (... {штраф} на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от двух миллионов до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).
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195
Звёздный князь 51 минуту назад
Вреден не сам Интернет, а то, КАКОЙ именно контент смотрит и читает пользователь.
Характер человека строит общество. А ещё точнее - инфа, поступающая от этого общества визуально, тактильно и вербально.
Иначе с таким же успехом нужно запретить ТВ, телефоны и радио.
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11k
Властелин 53 минуты назад
Мои дети получили телефоны только в 11 лет до этого даже их не просили. Никаких проблем не было. Единственное положительное что сейчас у них никакой привязанности к телефону нет запросто могут убрать его в карман и не вытаскивать вообще. Уверен в том что если ребенок не будет знать что такое интернет и смартфоны до 14 лет никаких проблем с этим не будет.
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5k
pinbalist 54 минуты назад
Как такой олень стал главой минпросвещения? Не запрещать надо, а научить пользоваться. А давайте запретим детям работать отвёрткой, они же могут пораниться. Научи ребёнка работать отвёрткой и он станет твоим помощником. ДБ.
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15k
Smiley 58 минут назад
Интернет это не только соцсети и развлечения.
Это ещё и знания.
"Ничего не делай на автопилоте, проверяй, используй интернет не для своих игрушек, а для получения знаний. Выслушивай мнение, отличное от твоего собственного, даже если оно тебе категорически не нравится" Цитата из одной пьесы.
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16k
Dobryi_KOT Час назад
Вообще-то это он высказал своё личное мнение, а не позицию министерства., а тем более правительства. И как при этом он своих детей воспитывает - опять-же его личное дело. https://tass.ru/obschestvo/17914771https://tass.ru/obschestvo/17914771
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Он ещё и дурак.
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25k
Влад Час назад
Ну и? Идея отличная, а как это исполнить практически? Ну да какая разница, ещё один неработающий закон будет. Особенно забавно что информатику преподают с 6-ого класса.
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31
Obrval Час назад
Интересно, кто и как будет этот запрет контролировать. Зачем принимать законы, исполнение которых невозможно контролировать?
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