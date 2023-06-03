В Минпросвещения задумались о запрете интернета детям до 15 лет

«До 15 лет — период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят учёные, это не только моё личное мнение», — сказал он в интервью журналистам.

Своих же детей министр держит буквально в "ежовых рукавицах". У восьмилетнего сына вообще нет телефона, а пятнадцатилетняя дочь на свой день рождения получила в подарок кнопочный телефон.