Министерство просвещения показало предварительные результаты ЕГЭ

Минпросвещения провело пресс-конференцию, на которой огласило предварительные итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 2023 год. Отмечается, что результаты были объявлены 19 июня, в последний день основной части экзаменов, без учёта последнего экзамена по информатики, который выпускники сдают сегодня.





По данным ведомства, всего ЕГЭ сдали 630 тысяч школьников. По 100 баллов по одному предмету получили 6087 школьников, 200 баллов набрали 266 человек и только один выпускник сдал три предмета без единой ошибки, набрав 300 баллов.





Лучше всего в этом году школьники подготовились к русскому языку — средний балл по этому предмету составил 68,43. А хуже всего далась география — 54,6 баллов.