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Министерство просвещения показало предварительные результаты ЕГЭ

Министерство просвещения показало предварительные результаты ЕГЭ

Автор:
19 июня 2023 16:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Минпросвещения   выпускники   егэ   итоги   статистика   школа   
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По данным ведомства, лучше всего выпускники справились с экзаменом по русскому языку.

Минпросвещения провело пресс-конференцию, на которой огласило предварительные итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 2023 год. Отмечается, что результаты были объявлены 19 июня, в последний день основной части экзаменов, без учёта последнего экзамена по информатики, который выпускники сдают сегодня.


По данным ведомства, всего ЕГЭ сдали 630 тысяч школьников. По 100 баллов по одному предмету получили 6087 школьников, 200 баллов набрали 266 человек и только один выпускник сдал три предмета без единой ошибки, набрав 300 баллов.


Лучше всего в этом году школьники подготовились к русскому языку — средний балл по этому предмету составил 68,43. А хуже всего далась география — 54,6 баллов.

Всего за нарушения с экзамена были выдворены 618 человек. Шпаргалками пытались воспользоваться 316 выпускников, телефоном — 207, а за иные нарушения были удалены с экзамена 95 детей.

В прошлом году ЕГЭ сдавали 690 тысяч школьников. И итоговые результаты были несколько выше. К примеру, 300 баллов по трём предметам получили 16 человек, 200 баллов по двум предметам — 381 выпускник, а количество стобалльников составило 6544 человека.

Источник:

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Метки: Видео   Минпросвещения   выпускники   егэ   итоги   статистика   школа   
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22  комментария
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6k
workmen77 2 часа назад
Интересно еще посмотреть статистику 100-бальников по регионам. А то ходят слухи, что большинство их из северокавказких республик, известных своим высоким уровнем образования.
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144
Александр 6 минут назад
Это долб. ЕГЭ детям преподносят как конец света во многих школах. Мы за подготовку около 40 тр. в мес за 4 преподов платили, ребенок не вылазил из-за доп занятий, даже спорт. секцию на время отменили. Сдал, даже русский на 5, к удивлению. А что еще больше удивило, 2 полных двоечника из класса, сдали русский на 4, как выяснилось, купили! И кому это нужно?! Смысла нет, все продается, с детства...
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7k
Том Джоуд 8 минут назад
Соросовская система в действии. Плоды. Математика, география... Потом шестой флот, бороздит акваторию у берегов Беларуси...
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6k
Андрей Крылов 11 минут назад
Когда уже, наконец, отменят этот идиотский ЕГЭ? Советская система была, в своё время, лучшая в Мире! Нахрена скопировали пропендосскую глупую? Вопрос риторический. Понятно нахрена. Чтб развалить систему образовакния. Но давно идут разговоры об отмене этой системы. А воз ныне там.
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1k
Хачик 11 минут назад
Средний балл 68, 43 по русскому, а пишут почему-то НЕ КТО(вместо никто) ПО КУРИЛ, ВЗАРАНЕЕ, КО ВРАЧУ и т.д. До СССРовского образования ещё срать и срать!
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583
Борис Колесниченко 18 минут назад
а что это за "математика (баз)"? че так мало, они вырастут и мы все умрем?
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140
Алексей Бляйбтрой 47 минут назад
по дагестану есть данные?
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520
Vladimir Tolkunov 51 минуту назад
"без учёта последнего экзамена по информатики, который выпускники сдают сегодня"

Сразу видно, что к русскому у нас все хорошо подготовились, падежи рулят.
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7k
Нестерин Сергей 59 минут назад
А толку- то?
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3k
poбт Час назад
"Лучше всего в этом году школьники подготовились к русскому языку средний балл по этому предмету составил 68,43. А хуже всего далась география 54,6 баллов."
т.е. математику никто в упор не видит?
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49
Arman Час назад
Без математики им будет очень плохо
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3k
Ухалус Посовиномус Час назад
4 балла по математике в среднем откровенно умиляют
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15k
ss 2 часа назад
"По данным ведомства, лучше всего выпускники справились с экзаменом по русскому языку"
-
Читая в интернете статьи и комментарии к ним, становиться страшно за математику, физику и химию!...
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117
no. ss Полчаса назад
"когда читаю в интернете статьи и комментарии к ним, становится страшно за математику, физику и химию" или "читая в интернете статьи и комментарии к ним, чувствую (испытываю) страх (начинаю бояться) за математику, физику и химию!"
пардон, внутренний душнила вырвался ))
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
зато потом учителя отхватывают от начальства за детишек-геймеров мамкиных
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Burzum
Лесник
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