Министерство просвещения показало предварительные результаты ЕГЭ

По данным ведомства, лучше всего выпускники справились с экзаменом по русскому языку.
Минпросвещения провело пресс-конференцию, на которой огласило предварительные итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за 2023 год. Отмечается, что результаты были объявлены 19 июня, в последний день основной части экзаменов, без учёта последнего экзамена по информатики, который выпускники сдают сегодня.
По данным ведомства, всего ЕГЭ сдали 630 тысяч школьников. По 100 баллов по одному предмету получили 6087 школьников, 200 баллов набрали 266 человек и только один выпускник сдал три предмета без единой ошибки, набрав 300 баллов.
Лучше всего в этом году школьники подготовились к русскому языку — средний балл по этому предмету составил 68,43. А хуже всего далась география — 54,6 баллов.
Всего за нарушения с экзамена были выдворены 618 человек. Шпаргалками пытались воспользоваться 316 выпускников, телефоном — 207, а за иные нарушения были удалены с экзамена 95 детей.
В прошлом году ЕГЭ сдавали 690 тысяч школьников. И итоговые результаты были несколько выше. К примеру, 300 баллов по трём предметам получили 16 человек, 200 баллов по двум предметам — 381 выпускник, а количество стобалльников составило 6544 человека.
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Сразу видно, что к русскому у нас все хорошо подготовились, падежи рулят.
т.е. математику никто в упор не видит?
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Читая в интернете статьи и комментарии к ним, становиться страшно за математику, физику и химию!...
пардон, внутренний душнила вырвался ))