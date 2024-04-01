В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике

В Самаре знатно полыхнуло из-за двойного гей-скандала. Первый фигурант - менеджер проектного офиса Агентства реализации молодёжной политики Самарской области, чьи фото с гей-свадьбы засветились в соцсетях. Второй - советник директора по воспитанию, учитель русского и литературы самарской школы № 132. Об "нескрепном" поведении представителей образования сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В Самаре разворачивается невиданный скандал: обнародованы фото гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича.
Получилось неприятненько. С одной стороны, Леонтович - открытый сторонник и пропагандист однополой любви.
С другой - читает лекции советникам директоров школ по воспитанию, выступает перед самарскими школьниками и пользуется поддержкой властей (на фото ниже - его награждает вице-спикер губдумы Александр Живайкин - «спортсмен, семьянин, авторитетный политик, волонтер, защитник социальных гарантий, патриот малой родины, лоббист интересов деревни», как пишет канал "Уленшпигель":
️После огласки — Леонтович удалил гейские посты в соцсетях, а областные власти пообещали во всем разобраться. Однако примеры, когда гей-пропагандисты получают возможность заниматься воспитанием самарских детей — далеко, увы, не единичны.
Прославилась, в Самаре еще и школа N132. Как сообщили Александру Хинштейну родители школьников, советник директора по воспитанию, учитель русского и литературы Дмитрий Гудов также исповедует ЛГБТ-ценности.
К обращению были приложены многочисленные данные из интернета, свидетельствующие, по словам родителей, что «учитель Гудов с 2015 года интересуется гей-сообществами, имеет неравнодушное отношение к западным ценностям, их культуре»:
Так, родители школьников сообщили, что Гудов (под другим ником, привязанным к его телефону,) состоит в многочисленных гей-чатах и пабликах в «ВК и «ТГ».
Кроме того, Гудов указан в качестве контактного лица сообщества «Свободный мир» в «ВК» (в открытии — фото геев на фоне англо-американских флагов) и подписан на массу пабликов явно непатриотического толка («Посольство Великобритании», «USA\WAR», «Посольство
США» и пр.).
Особую пикантность ситуации придает тот факт, - пишет Хинштейн, что 132-я школа — это «альма-матер» губернатора Дмитрия Азарова которой он продолжает патронировать. (Здесь даже установлена посвященная ему «Парта Героя».)
С ужасом представляю, какую «губернаторскую смену» может вырастить такой педагог, как Гудов. Хотя…
Соглашусь с блогерами, что Самара сегодня стала, увы, «городом контрастов», где «навальнисты» и поборники «либерального Запада» весьма вольготно чувствуют себя во власти. (Такие примеры я приводил многократно.)
На этом фоне школьные гей-пропагандисты — не выглядят столь уж невероятно: нетрадиционные отношения — одна из базовых «скреп» Запада и у самарских чиновников, оформляющих своим детям иностранное гражданство, это вряд ли вызывает отторжение, - пишет Хинштейн.
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2)Они по-идее должны уже сидеть за пропаганду лгбт.
И собственно что тут скандального? На нары [мат] и все дела.
Не секрет, что педоповестка является пропуском в «цивилизацию».
Предлагаю их поскорее отправить в райские куши содома.
И пусть там пользуют друг дружку куда хотят.
Чем больше их там набьется, тем лучше
Или опять другое?