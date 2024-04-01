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В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике

В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике

Автор:
01 апреля 2024 22:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Леонтович   Самара   Хинштейн   гей-свадьба   молодежная политика   скандал   
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В Самаре знатно полыхнуло из-за двойного гей-скандала. Первый фигурант - менеджер проектного офиса Агентства реализации молодёжной политики Самарской области, чьи фото с гей-свадьбы засветились в соцсетях. Второй - советник директора по воспитанию, учитель русского и литературы самарской школы № 132. Об "нескрепном" поведении представителей образования сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В Самаре разворачивается невиданный скандал: обнародованы фото гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича.

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Получилось неприятненько. С одной стороны, Леонтович - открытый сторонник и пропагандист однополой любви.

С другой - читает лекции советникам директоров школ по воспитанию, выступает перед самарскими школьниками и пользуется поддержкой властей (на фото ниже - его награждает вице-спикер губдумы Александр Живайкин - «спортсмен, семьянин, авторитетный политик, волонтер, защитник социальных гарантий, патриот малой родины, лоббист интересов деревни», как пишет канал "Уленшпигель":

️После огласки — Леонтович удалил гейские посты в соцсетях, а областные власти пообещали во всем разобраться. Однако примеры, когда гей-пропагандисты получают возможность заниматься воспитанием самарских детей — далеко, увы, не единичны.

Прославилась, в Самаре еще и школа N132. Как сообщили Александру Хинштейну родители школьников, советник директора по воспитанию, учитель русского и литературы Дмитрий Гудов также исповедует ЛГБТ-ценности.

К обращению были приложены многочисленные данные из интернета, свидетельствующие, по словам родителей, что «учитель Гудов с 2015 года интересуется гей-сообществами, имеет неравнодушное отношение к западным ценностям, их культуре»:

Так, родители школьников сообщили, что Гудов (под другим ником, привязанным к его телефону,) состоит в многочисленных гей-чатах и пабликах в «ВК и «ТГ».

Кроме того, Гудов указан в качестве контактного лица сообщества «Свободный мир» в «ВК» (в открытии — фото геев на фоне англо-американских флагов) и подписан на массу пабликов явно непатриотического толка («Посольство Великобритании», «USA\WAR», «Посольство

США» и пр.).

Особую пикантность ситуации придает тот факт, - пишет Хинштейн, что 132-я школа — это «альма-матер» губернатора Дмитрия Азарова которой он продолжает патронировать. (Здесь даже установлена посвященная ему «Парта Героя».)

С ужасом представляю, какую «губернаторскую смену» может вырастить такой педагог, как Гудов. Хотя…

Соглашусь с блогерами, что Самара сегодня стала, увы, «городом контрастов», где «навальнисты» и поборники «либерального Запада» весьма вольготно чувствуют себя во власти. (Такие примеры я приводил многократно.)

На этом фоне школьные гей-пропагандисты — не выглядят столь уж невероятно: нетрадиционные отношения — одна из базовых «скреп» Запада и у самарских чиновников, оформляющих своим детям иностранное гражданство, это вряд ли вызывает отторжение, - пишет Хинштейн.

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Метки: Леонтович   Самара   Хинштейн   гей-свадьба   молодежная политика   скандал   
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16  комментариев
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23k
Shtoppi 39 минут назад
ну таки а почему в этом городе контрастов еще навели порядок, избавив общество от всех эти заднеприводных по соответствующей статье "пропаганда лгбт", да и от губера азарова тоже, который все это дерьмо там патронирует и покрывает?
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4k
OLDer Полминуты назад
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919
Антоха Оренбург 5 минут назад
Почему алкоголизм считается заболеванием, а мужеложество нет? В СССР статья была за это. На принудительное лечение их всех.
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11k
Дмитрий 11 минут назад
Как родители узнали о том, что он состоит в гей-чатах? Ииии не надо говорить, что им кто то рассказал!
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4k
Едондер пуп 13 минут назад
Правильно ли я понимаю, что их вина - в обнародовании фоток, которые мне сейчас обнародовала Клякса?
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3k
Pioner76 15 минут назад
Без свидетеля не считается. А если серьезно, то они и до России добрались. Тфу на них.
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33k
Юрьевич Полчаса назад
1)Их официально не могли расписать.
2)Они по-идее должны уже сидеть за пропаганду лгбт.
И собственно что тут скандального? На нары [мат] и все дела.
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17k
GROMOZEKA 41 минуту назад
Светло-синие мальчики готовят почву для иммиграции.
Не секрет, что педоповестка является пропуском в «цивилизацию».
Предлагаю их поскорее отправить в райские куши содома.
И пусть там пользуют друг дружку куда хотят.
Чем больше их там набьется, тем лучше
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14k
Алексей 47 минут назад
Дык вроде уже даже не порицание положено, а вполне себе уголовка...
Или опять другое?
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7k
satra 48 минут назад
Ссылка coub.com
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6k
Григорий 53 минуты назад
вот же эти самые, не наши!
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1413 постов (1342 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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97416



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