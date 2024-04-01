В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике

Особую пикантность ситуации придает тот факт, - пишет Хинштейн, что 132-я школа — это «альма-матер» губернатора Дмитрия Азарова которой он продолжает патронировать. (Здесь даже установлена посвященная ему «Парта Героя».)

С ужасом представляю, какую «губернаторскую смену» может вырастить такой педагог, как Гудов. Хотя…

Соглашусь с блогерами, что Самара сегодня стала, увы, «городом контрастов», где «навальнисты» и поборники «либерального Запада» весьма вольготно чувствуют себя во власти. (Такие примеры я приводил многократно.)

На этом фоне школьные гей-пропагандисты — не выглядят столь уж невероятно: нетрадиционные отношения — одна из базовых «скреп» Запада и у самарских чиновников, оформляющих своим детям иностранное гражданство, это вряд ли вызывает отторжение, - пишет Хинштейн.