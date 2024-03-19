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Депутат Госдумы предложил включить песни Газманова и Шамана в школьную программу

Депутат Госдумы предложил включить песни Газманова и Шамана в школьную программу

Автор:
19 марта 2024 11:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Николай Расторгуев   Олег Газманов   дети   патриотические песни   патриотическое воспитание   шаман   школа   
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Сергей Колунов считает, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну.

Патриотическое воспитание очень важно для формирование гражданина, который будет любить свою Родину и сможет на деле доказать свою преданность . В школьную программу уже включены занятия этой тематике, но депутаты Госдумы считают, что этого недостаточно.


Сергей Колунов предлагает добавить к изучению в школе песен Газманова, Расторгуева, Ярослава Дронова (псевдоним Shaman).


«Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — приводит цитату Колунова "Парламентская газета".


В Министерстве просвещение заявили, что готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» песнями патриотической направленности современных авторов».


В письме указывается, что согласно действующим стандартам школьники в рамках программы изучают композиции патриотической направленности. В частности, оперу Глинки «Иван Сусанин», увертюру Чайковского «1812 год», кантату Прокофьева «Александр Невский». Кроме этого, школьники поют весни военных лет и, конечно, гимн России. Однако в ведомстве готовы рассмотреть возможно включить в программу песни современных исполнителей, если те будут отвечать необходимым критериям:

  • высокие художественные достоинства,
  • соответствие психологическим особенностям учеников разных возрастов,
  • соответствие исполнительским возможностям учащихся — по диапазону голоса, «его тесситуре, интонационной и ритмической сложности и другому».

"Парламентская газета" также приводит статистику ВЦИОМ о том, каких исполнителей россияне назвали "главными музыкальными патриотами" в 2023 году.

На первом месте - Ярослава Дронов (Shaman) —28 % голосов,

Олег Газманов — 22 %,

Николай Расторгуев (группа «Любэ») — 10%


Именно этих исполнителей чаще всего приглашают на патриотические концерты, их выступления показывают по ТВ.



Источник:

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Метки: Николай Расторгуев   Олег Газманов   дети   патриотические песни   патриотическое воспитание   шаман   школа   
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19  комментариев
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3k
Radugananebe Час назад
Что за бред? У песен должен быть нормальный с литературной точки зрения текст. Вот отрывок текста из песни Газманова "Вперед, Россия".

"Так было в России с далёких времен
Чем выше давление, тем крепче бетон
И если опамность державе грозит
Становится Родина, как монолит."

Простите, но это не литературный шедевр и даже не нечто удобоваримое. Зачем ЭТО изучать? И что тут можно изучать?
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1k
Takerey 44 секунды назад
Я бы скорее творчество Радио Тапка включила в курс истории. Вот где реально парень молодец и делает оч качественную музыку с офигенным смыслом. Уже больше двух лет кручу его треки по кругу - не устаю восхищаться талантом. А ведь сам себя сделал, никого за спиной нет. Ну и собственный багаж знаний по истории успела хорошенько освежить с его подачи)
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5k
Kozlodoev 6 минут назад
Любэ до кучи давайте )))
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20k
Robin Hood 8 минут назад
Ентого педераста соЛЖЕницына сначала уберите накуй. И ему подобных тоже. И верните "Повесть о настоящем человеке"
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6k
Харон ( Χάρων) 8 минут назад
А других вопросов в ГД для решения нет?
Один маразм?
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178
zuckergut 9 минут назад
"Сергей Колунов предлагает добавить к изучению в школе песен Газманова, Расторгуева, Ярослава Дронова (псевдоним Shaman)."
Сергей, я хочу выступить с инициативой поменять у вас в фамилии местами 2 и 3 буквы
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1k
олег 9 минут назад
и румына надо включить.и пусть экзамены сдают по ним.
тогда уж точно это говно растворится от народного проклятия.
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192
Dima 20 минут назад
вы че совсем ипанулись со своими предложениями сидите в сортире и орите
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98
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Совсем е.б.а.н.у.л.и.с.ь уже. Давайте ещё введём "Научный патриотизм" с обязательным изучением учебных пособий "Госудма в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов" и отдельно всех речей ВВП в 28 томах
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71k
doker Полчаса назад
А мне нравится идея.
Так как "часов" на всех не хватит, то "выкинуть" Пушкина или Твардовского из программы.
Люди должны видеть - маразм крепчает в головах властителей.
Псалмы да "мысли-скакуны" - достаточно для "образования.
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Такая глупость. Есть уроки музыки, мы там пели про Щорса, например. Пойте на здоровье. Но изучать? Вы уверены, что там есть какой-то потаенный смысл?
Хотя Газманова можно на физкультуре, он там сальто всякие исполняет.
А патриотизм. Что-то многие стали заниматься напускным. Патриотизм явно не так воспитывается.
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28k
ПаганецЪ 43 минуты назад
(С)...патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну...(/С)
Это не песнями надо делать. И не сказками.
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3k
Шапкин 58 минут назад
Мне одному кажется что у этого депутата фамилия написана не правильно?
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1k
... Час назад
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13k
Copycat Час назад
Блин хочу!) особенно шамана "я русский" предвкушаю как будет корёжить многих с этого)
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