Депутат Госдумы предложил включить песни Газманова и Шамана в школьную программу

Сергей Колунов считает, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну.
Патриотическое воспитание очень важно для формирование гражданина, который будет любить свою Родину и сможет на деле доказать свою преданность . В школьную программу уже включены занятия этой тематике, но депутаты Госдумы считают, что этого недостаточно.
Сергей Колунов предлагает добавить к изучению в школе песен Газманова, Расторгуева, Ярослава Дронова (псевдоним Shaman).
«Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — приводит цитату Колунова "Парламентская газета".
В Министерстве просвещение заявили, что готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» песнями патриотической направленности современных авторов».
В письме указывается, что согласно действующим стандартам школьники в рамках программы изучают композиции патриотической направленности. В частности, оперу Глинки «Иван Сусанин», увертюру Чайковского «1812 год», кантату Прокофьева «Александр Невский». Кроме этого, школьники поют весни военных лет и, конечно, гимн России. Однако в ведомстве готовы рассмотреть возможно включить в программу песни современных исполнителей, если те будут отвечать необходимым критериям:
- высокие художественные достоинства,
- соответствие психологическим особенностям учеников разных возрастов,
- соответствие исполнительским возможностям учащихся — по диапазону голоса, «его тесситуре, интонационной и ритмической сложности и другому».
"Парламентская газета" также приводит статистику ВЦИОМ о том, каких исполнителей россияне назвали "главными музыкальными патриотами" в 2023 году.
На первом месте - Ярослава Дронов (Shaman) —28 % голосов,
Олег Газманов — 22 %,
Николай Расторгуев (группа «Любэ») — 10%
Именно этих исполнителей чаще всего приглашают на патриотические концерты, их выступления показывают по ТВ.
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"Так было в России с далёких времен
Чем выше давление, тем крепче бетон
И если опамность державе грозит
Становится Родина, как монолит."
Простите, но это не литературный шедевр и даже не нечто удобоваримое. Зачем ЭТО изучать? И что тут можно изучать?
Один маразм?
Сергей, я хочу выступить с инициативой поменять у вас в фамилии местами 2 и 3 буквы
тогда уж точно это говно растворится от народного проклятия.
Так как "часов" на всех не хватит, то "выкинуть" Пушкина или Твардовского из программы.
Люди должны видеть - маразм крепчает в головах властителей.
Псалмы да "мысли-скакуны" - достаточно для "образования.
Хотя Газманова можно на физкультуре, он там сальто всякие исполняет.
А патриотизм. Что-то многие стали заниматься напускным. Патриотизм явно не так воспитывается.
Это не песнями надо делать. И не сказками.