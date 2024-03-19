Депутат Госдумы предложил включить песни Газманова и Шамана в школьную программу

«Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — приводит цитату Колунова "Парламентская газета".

В Министерстве просвещение заявили, что готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Музыка» песнями патриотической направленности современных авторов».