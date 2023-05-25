В российские школы вернут серебряные медали и уроки труда

Теперь и хорошистам будет ради чего грызть гранит науки.
Министр просвещения России Сергей Кравцов на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что в следующем учебном году отличившихся выпускников вновь будут награждать серебряными медалями. Кравцов считает, что эта новость обрадует многих школьников и родителей.
Серебряную и золотые медали отменили в 2014 году. Их заменили единой золотой — "За особые успехи в учении". При этом региональным властям оставили право вручать вторую по значимости награду отличившимся школьникам. И вот теперь её вновь решили вернуть на федеральный уровень.
До недавнего времени федеральная медаль "За особые успехи в учении" вручалась круглому отличнику по итоговым результатам учёбы и результатам сдачи ЕГЭ (необходимо было набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, математике и прочим обязательным учебным предметам). Что касается серебряной медали, до 2014 года её вручали за более скромные результаты (не более двух "четвёрок" в учебных четвертях и не менее 220 баллов по ЕГЭ).
Известно, нынешняя золотая медаль "За особые успехи" позволяла вузам начислять абитуриентам дополнительные 2-3 балла к ЕГЭ. Какие "льготы" предусмотрены серебряным медалистам, пока не собщается.
Также глава Минпросвещения России анонсировал возврат в школы уроков труда и технологии. Он считает очень важным, чтобы дети делали что-то своими руками. Кравцов отметил, что и сейчас в школах есть урок технологии, но он идёт в качестве дополнения к уроку цифровой технологии.
Помимо прочего, чиновник пообещал в скором времени переписать учебники по обществознанию, поскольку нынешние были "мягко скажем, либеральными, такими псевдолиберальными".
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