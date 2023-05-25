В российские школы вернут серебряные медали и уроки труда

Министр просвещения России Сергей Кравцов на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что в следующем учебном году отличившихся выпускников вновь будут награждать серебряными медалями. Кравцов считает, что эта новость обрадует многих школьников и родителей.





Серебряную и золотые медали отменили в 2014 году. Их заменили единой золотой — "За особые успехи в учении". При этом региональным властям оставили право вручать вторую по значимости награду отличившимся школьникам. И вот теперь её вновь решили вернуть на федеральный уровень.