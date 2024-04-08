И снова "Боинг": в США у самолёта во время полёта оторвалась крышка двигателя

Очередная серия эпопеи с неполадками самолётов Boeing случилась над американским городом Денвер. У Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвало капот двигателя, который ударил по закрылку. Шокированным пассажирам оставалось наблюдать страшную картину из иллюминаторов и молиться, чтобы пилоты смогли успешно посадить самолёт в аэропорту вылета.





Понятно, что подобная неприятность может произойти с любым самолётом (и происходила не раз). Однако после серии авиаинцидентов и обвинений регуляторов в использовании некачественных материалов при строительстве самолётов, к компании "Боинг" сегодня приковано внимания больше, чем к любым другим авиастроителям.