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И снова "Боинг": в США у самолёта во время полёта оторвалась крышка двигателя

И снова "Боинг": в США у самолёта во время полёта оторвалась крышка двигателя

Автор:
08 апреля 2024 15:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Boeing 737-800   Видео   США   авиаинцидент   двигатель   обтекатель   поломка   
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Смена руководства компании пока результатов не принесла. Авиастроитель продолжает терпеть репутационные потери.

Очередная серия эпопеи с неполадками самолётов Boeing случилась над американским городом Денвер. У Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвало капот двигателя, который ударил по закрылку. Шокированным пассажирам оставалось наблюдать страшную картину из иллюминаторов и молиться, чтобы пилоты смогли успешно посадить самолёт в аэропорту вылета.


Понятно, что подобная неприятность может произойти с любым самолётом (и происходила не раз). Однако после серии авиаинцидентов и обвинений регуляторов в использовании некачественных материалов при строительстве самолётов, к компании "Боинг" сегодня приковано внимания больше, чем к любым другим авиастроителям.

Отмечается, что на борту самолёта находились 6 членов экипажа и 135 пассажиров. Никто из них не пострадал. Крышку двигателя сорвало через 25 минут после взлёта на высоте 3140 метров. Пассажирам пришлось вылетать на другом самолёте спустя 4 часа.


Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уже начало расследование инцидента, произошедшего 7 апреля с Boeing 737-800. По данным FAA, самолёт поступил в эксплуатацию в 2015 году. Компания "Боинг" со своей стороны направила запрос авиаперевозчику с вопросами об эксплуатации парка самолётов. В Southwest отказались сообщать, когда двигатель "Боинга" в последний раз проходил техническое обслуживание.

Добавим, что в начале января 2024 года в США, Евросоюзе и Турции приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 после инцидента с отвалившейся в полёте двери аварийного выхода. FAA запретило компании "Боинг" наращивать производство этих моделей, пока проблемы в области контроля качества не будут устранены. Регулятор в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems (производит фюзеляжи для "Боингов") обнаружил многочисленные случаи нарушения требований к контрою качества.

Источник:

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Метки: Boeing 737-800   Видео   США   авиаинцидент   двигатель   обтекатель   поломка   
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61k
turyst 2 часа назад
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А.Берестенко 47 секунд назад
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85
Рамиль Шагиахметов 11 минут назад
К гадалке не ходи, перед вылетом техники работали на двигателе и не зекрыли замки капотов. Сами замки просто так не откроются. Сорок лет все нормально было а тут стали хейтить Боинг. Сам их обслуживаю, хоть Боинг не самый любимый мой самолет. Но в данной ситуации производитель не виноват.
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5k
Евгений Полчаса назад
Подумаешь. Ну забыли там пару болтов прикрутить. Че орать то?
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7k
Lexx 2 часа назад
Написать на нём F-16 и подарить хохлам этот "гарний лiтак".
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3k
kca-opa 2 часа назад
У нас вчера или сегодня у знаменитого 737-300 после взлёта сработал датчик опасного сближения с землёй, правда пилот забил, он-то видит что взлетели и всё нормально, продолжил полёт и успешно его совершил и завершил
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Burzum
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  • 1958 постов (1965 в горячем)
Лесник
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