И снова "Боинг": в США у самолёта во время полёта оторвалась крышка двигателя

Смена руководства компании пока результатов не принесла. Авиастроитель продолжает терпеть репутационные потери.
Очередная серия эпопеи с неполадками самолётов Boeing случилась над американским городом Денвер. У Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвало капот двигателя, который ударил по закрылку. Шокированным пассажирам оставалось наблюдать страшную картину из иллюминаторов и молиться, чтобы пилоты смогли успешно посадить самолёт в аэропорту вылета.
Понятно, что подобная неприятность может произойти с любым самолётом (и происходила не раз). Однако после серии авиаинцидентов и обвинений регуляторов в использовании некачественных материалов при строительстве самолётов, к компании "Боинг" сегодня приковано внимания больше, чем к любым другим авиастроителям.
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Отмечается, что на борту самолёта находились 6 членов экипажа и 135 пассажиров. Никто из них не пострадал. Крышку двигателя сорвало через 25 минут после взлёта на высоте 3140 метров. Пассажирам пришлось вылетать на другом самолёте спустя 4 часа.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уже начало расследование инцидента, произошедшего 7 апреля с Boeing 737-800. По данным FAA, самолёт поступил в эксплуатацию в 2015 году. Компания "Боинг" со своей стороны направила запрос авиаперевозчику с вопросами об эксплуатации парка самолётов. В Southwest отказались сообщать, когда двигатель "Боинга" в последний раз проходил техническое обслуживание.
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Добавим, что в начале января 2024 года в США, Евросоюзе и Турции приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 после инцидента с отвалившейся в полёте двери аварийного выхода. FAA запретило компании "Боинг" наращивать производство этих моделей, пока проблемы в области контроля качества не будут устранены. Регулятор в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems (производит фюзеляжи для "Боингов") обнаружил многочисленные случаи нарушения требований к контрою качества.
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