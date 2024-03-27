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Капитаном контейнеровоза, обрушившего мост в Балтиморе, был украинец

Капитаном контейнеровоза, обрушившего мост в Балтиморе, был украинец

Автор:
27 марта 2024 10:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Балтимор   Видео   США   дали   контейнеровоз   мост   обрушение моста   
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А машинистом судна - индус. Мощное комбо!

26 марта грузовое судно Dali под флагом Сингапура врезалось в опору моста в Балтиморе, и конструкция рухнула в воду.


В момент ЧП на одной полосе моста проводились ремонтные работы, кроме этого по нему ехали авто. Разумеется, при обрушении и машины, и люди упали в реку.


По словам губернатора Мериленда, на мосту в момент обрушения находились 8 ремонтников, из них двух удалось спасти. Остальные погибли. Все они были иностранцами из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора.

Власти все еще работают над установлением причин аварии. Национальный совет по безопасности на транспорте будет расследовать ситуацию на мосту, однако губернатор заявил, что это была авария, а не террористический акт. За несколько мгновений до столкновения с мостом у судна возникли проблемы с управлением, после чего случилось ЧП.


Авария случилась ночью, и поутру можно было увидеть полный масштаб трагедии - эти фото уже успели попасть в данные портала Balticshipping.


Там же обнаружен интересный факт: капитаном контейнеровоза является украинец Сергей, машинистом - индус - об этом сообщает украинский Телеграм-канал "Политика Страны".


Контракт с капитаном был подписан 19 февраля текущего года, а его зарплата составляет 10 200 долларов. Известно, что экипаж судна не пострадал, однако каких-то подробностей о капитане и других пока нет.


Между тем, мэр города, демократ Брэндон Скотт, попросил CNN и другие СМИ перестать транслировать видео обрушения моста им. Френсиса Скотта и его последствий после тарана.

По его словам, это сильно травмирует жителей Балтимора.

Источник:

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Метки: Балтимор   Видео   США   дали   контейнеровоз   мост   обрушение моста   
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38  комментариев
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5k
Денис 2 часа назад
Он родился и вырос в СССР.
Щас будут продвигать, что это агент кремля и последователь Петрова и Баширова, на шпиль засмотрелся наверное.
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12k
Властелин 9 минут назад
Не думаю что корабль проходил под мостом первый раз. Там точно пошло что то не так.
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393k
Алексей 12 минут назад
А машинистом судна - индус. Мощное комбо! ...

этот?

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10k
soar 14 минут назад
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936
investas 15 минут назад
То что уже опровергли инфу об украинце, что капитан из индии уже как 5 лет, не важно. Главное, что у диванных патриотов глаза заблестели о такой новости)
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2k
System 17 минут назад
Не постите не проверенную информацию. Он работал в 2016 году на этом судне. Сейчас он в отпуске до мая. До 19.02.2004 он работал на судне MOMBASA.
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26k
ЦСКА 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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476
Кузнецов Алексей 37 минут назад
А почему БЫЛ украинец ? Его задним числом уже гражданства лишили ?
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4k
sailor_cool 38 минут назад
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1k
Максим Николаев 39 минут назад
Каклы пишут что там все были индусами. Пруфов нет...
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68
Олег 39 минут назад
Слава Усраине!!Херою слава!!
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10k
Trenzel2003 45 минут назад
Точно украинец? Ха! Дурик видать Крымский мост с Балтиморским перепутал.
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vasilykopkov 46 минут назад
Сдаётся, это была тренировка атаки по крымскому мосту.
Но там опоры помощнее, вряд ли получится...
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5k
Руслан 48 минут назад
Вот всё-таки, как иронично работает бумеранг
Пиндосятина натаскивала хохлопитеков на уничтожение крымского моста, а в итоге потеряла свой. Наверное сейчас простые американцы с удвоенной энергией будут поддерживать Бидона
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77
apached8t 49 минут назад
Иногда и украинец бывает полезен.
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2
DaySiS 54 минуты назад
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5k
dangora 56 минут назад
Ну украина же пообещала снести мост и снесла!
Но есть нюанс..
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1k
Lev 57 минут назад
Корабль под мостом проводил местный лоцман. как и принято.

источник: https://edition.cnn.com/us/live-news/baltimore-bridge-collapse-03-26-24-intl-hnk/h_65999a14f62938255964742dcb4417a6https://edition.cnn.com/us/live-news/baltimore-bridge-collapse-03-26-24-intl-hnk/h_65999a14f62938255964742dcb4417a6
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924
kan35 57 минут назад
По ходу скоро ВСУ пополнится еще одним солдатом...
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8k
Станислав Час назад
Ремонтники моста: Гватемала, Гондурас, Эквадор. Какая США многонациональная страна.
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Григорий Час назад
это месть укропитеков за затягивание материальной помощи укрофюреру))
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Schreibikus
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