Капитаном контейнеровоза, обрушившего мост в Балтиморе, был украинец

Контракт с капитаном был подписан 19 февраля текущего года, а его зарплата составляет 10 200 долларов. Известно, что экипаж судна не пострадал, однако каких-то подробностей о капитане и других пока нет.





Между тем, мэр города, демократ Брэндон Скотт, попросил CNN и другие СМИ перестать транслировать видео обрушения моста им. Френсиса Скотта и его последствий после тарана.

По его словам, это сильно травмирует жителей Балтимора.