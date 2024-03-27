Капитаном контейнеровоза, обрушившего мост в Балтиморе, был украинец

А машинистом судна - индус. Мощное комбо!
26 марта грузовое судно Dali под флагом Сингапура врезалось в опору моста в Балтиморе, и конструкция рухнула в воду.
В момент ЧП на одной полосе моста проводились ремонтные работы, кроме этого по нему ехали авто. Разумеется, при обрушении и машины, и люди упали в реку.
По словам губернатора Мериленда, на мосту в момент обрушения находились 8 ремонтников, из них двух удалось спасти. Остальные погибли. Все они были иностранцами из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора.
Власти все еще работают над установлением причин аварии. Национальный совет по безопасности на транспорте будет расследовать ситуацию на мосту, однако губернатор заявил, что это была авария, а не террористический акт. За несколько мгновений до столкновения с мостом у судна возникли проблемы с управлением, после чего случилось ЧП.
Авария случилась ночью, и поутру можно было увидеть полный масштаб трагедии - эти фото уже успели попасть в данные портала Balticshipping.
Контракт с капитаном был подписан 19 февраля текущего года, а его зарплата составляет 10 200 долларов. Известно, что экипаж судна не пострадал, однако каких-то подробностей о капитане и других пока нет.
Между тем, мэр города, демократ Брэндон Скотт, попросил CNN и другие СМИ перестать транслировать видео обрушения моста им. Френсиса Скотта и его последствий после тарана.
По его словам, это сильно травмирует жителей Балтимора.
Источник:
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Щас будут продвигать, что это агент кремля и последователь Петрова и Баширова, на шпиль засмотрелся наверное.
этот?
Но там опоры помощнее, вряд ли получится...
Но есть нюанс..
источник: https://edition.cnn.com/us/live-news/baltimore-bridge-collapse-03-26-24-intl-hnk/h_65999a14f62938255964742dcb4417a6https://edition.cnn.com/us/live-news/baltimore-bridge-collapse-03-26-24-intl-hnk/h_65999a14f62938255964742dcb4417a6