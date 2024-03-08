Новые приключения Boeing

Наша любимая рубрика — что нового отвалилось от самого "надежного и крутого самолета".
В этот раз незабываемые впечатления получили не только 249 пассажиров авиакомпании United Airlines, летевшие на Boeing 777 из Сан-Франциско (США) в Осаку (Япония), но и водители на парковке у аэропорта. Всё же не каждый день с неба колесо от самолета падает на твою машину.
Прямо во время взлета у самолета отвалилось колесо и благополучно пробило забор и выбило страйк из 4 припаркованных машин. Прибывшие на место спецслужбы зафиксировали серьезные повреждения крыш и капотов.
Пилоты приняли решение не рисковать и, сделав круг, вернулись в аэропорт Сан-Франциско. В авиакомпании отметили, что отвалившееся колесо у самолета Boeing 777 — это не страшно. У него вообще колес много, одним больше, другим меньше — не критично. Он спроектирован так, чтобы безопасно приземляться даже с отсутствующими или поврежденными шинами.
Водители такому сообщению были рады.
Еще один Boeing, но уже 737-900 компании United Airlines устроил эффектное фаер-шоу. После взлета из межконтинентального аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне у него внезапно загорелся один из двигателей. Ярко-оранжевые искры, вылетающие в метре из-под левого крыла самолета, всего в нескольких десятках сантиметров от пассажирских иллюминаторов, запомнятся пассажирам надолго.
«Дамы и господа! Мы заметили, что снаружи что-то случилось»
Причина возгорания двигателя United Airlines пока не раскрыта, и инцидент расследуется Федеральным управлением гражданской авиации.
Источник:
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Крылья отвалились, да это фигня в общем. Ничего страшного