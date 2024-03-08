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Новые приключения Boeing

Новые приключения Boeing

Автор:
08 марта 2024 08:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boeing   Видео   США   загорелся двигатель   колесо   машины   
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Наша любимая рубрика — что нового отвалилось от самого "надежного и крутого самолета".

В этот раз незабываемые впечатления получили не только 249 пассажиров авиакомпании United Airlines, летевшие на Boeing 777 из Сан-Франциско (США) в Осаку (Япония), но и водители на парковке у аэропорта. Всё же не каждый день с неба колесо от самолета падает на твою машину.


Прямо во время взлета у самолета отвалилось колесо и благополучно пробило забор и выбило страйк из 4 припаркованных машин. Прибывшие на место спецслужбы зафиксировали серьезные повреждения крыш и капотов.


Пилоты приняли решение не рисковать и, сделав круг, вернулись в аэропорт Сан-Франциско. В авиакомпании отметили, что отвалившееся колесо у самолета Boeing 777 — это не страшно. У него вообще колес много, одним больше, другим меньше — не критично. Он спроектирован так, чтобы безопасно приземляться даже с отсутствующими или поврежденными шинами.


Водители такому сообщению были рады.

Еще один Boeing, но уже 737-900 компании United Airlines устроил эффектное фаер-шоу. После взлета из межконтинентального аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне у него внезапно загорелся один из двигателей. Ярко-оранжевые искры, вылетающие в метре из-под левого крыла самолета, всего в нескольких десятках сантиметров от пассажирских иллюминаторов, запомнятся пассажирам надолго.


Причина возгорания двигателя United Airlines пока не раскрыта, и инцидент расследуется Федеральным управлением гражданской авиации.

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Метки: Boeing   Видео   США   загорелся двигатель   колесо   машины   
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5  комментариев
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Юрий 22 минуты назад
Тут наверное больше о качестве наземного тех.обслуживания.....
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Alex Минуту назад
"В авиакомпании отметили, что отвалившееся колесо у самолета Boeing 777 это не страшно"

Крылья отвалились, да это фигня в общем. Ничего страшного
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6k
livaneth 21 минуту назад
Злорадство читателей "фишек" было бы гораздо более искренним, если бы мы сами летали исключительно на МС-21 с двигателями ПД-14, Ил-96 с двигателями ПД-35 и Суперджетах с двигателями ПД-9
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