Новые приключения Boeing

В этот раз незабываемые впечатления получили не только 249 пассажиров авиакомпании United Airlines, летевшие на Boeing 777 из Сан-Франциско (США) в Осаку (Япония), но и водители на парковке у аэропорта. Всё же не каждый день с неба колесо от самолета падает на твою машину.

Прямо во время взлета у самолета отвалилось колесо и благополучно пробило забор и выбило страйк из 4 припаркованных машин. Прибывшие на место спецслужбы зафиксировали серьезные повреждения крыш и капотов.