Оторвавшуюся в полёте дверь "Боинга 737" нашли на заднем дворе жителя Портленда

Вот незадача, компания "Боинг" неделю назад просила авиакомпании проверить незакреплённые болты в системе управления рулем направления, но оказалось, что у этой серии самолётов шурупы болтаются примерно везде.
Школьный учитель нашёл на заднем дворе своего дома оторвавшуюся в субботу дверь самолёта Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines. Ранее авиастроитель обращался к жителям города Портленд с просьбой отыскать фрагмент самолёта.
Отмечается, что дверь аварийного выхода рухнула с высоты 16 000 футов (около 5 км). К счастью, ни разрушений на земле, ни пострадавших нет. Чудом можно назвать и то, что во время ЧП никто из 171 пассажира не получил увечий, лишь один мужчина потерял свой телефон — его утянуло за борт потоками воздуха. Впрочем, всё могло закончится гораздо печальней, если бы самолёт в момент аварии находился в середине пути, а не практически над аэропортом.
Как сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), найденная дверь аварийного выхода является "ключевым недостающим компонентом", благодаря которому можно будет определить причину разгерметизации самолёта. По предварительным данным, причиной аварии стало незакреплённое оборудование, то есть те самые незатянутые шурупы или полное их отсутствие, о чём ранее предупреждала компания "Боинг".
"Когда наши специалисты по техническому обслуживанию начали готовить наш флот 737-9 MAX к проверкам, они получили доступ к рассматриваемому участку. Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование", — сообщила после инцидента авиакомпания Alaska Airlines
Что касается линейки самолётов 737 MAX, то их эксплуатацию уже приостановили европейские авиаперевозчики. Эти лайнеры считаются самыми проблемными — при проверке новой партии Boeing-737 MAX 9 инженеры United Airlines обнаружили незакрепленные болты в дверных заглушках аварийных выходов в пяти самолетах из 79. Но это не главная проблема лайнера. Ранее из-за "умной системы MCAS", которая корректирует положение самолёта в полёте, потерпели катастрофу два борта, погибли 346 человек.
В 2020 году под проверку попали 400 новых 737 MAX из-за топливных баков, в которых обнаружили посторонние предметы – фрагменты инструментов и ветоши.
Согласно статистике, Boeing 737 предыдущих поколений совершал в среднем 0,2 аварии на миллион полётов, то у нового MAX 9 этот показатель составляет 4 аварии на миллион полетов.
"Самолёт Boeing 737 MAX — весьма неудачное изделие. Это обстоятельство было доказано самым кровавым образом, когда произошло две подряд авиакатастрофы в Индонезии и в Эфиопии по одной и той же причине, которая наделала очень много шума в авиационном мире и заставила американские власти очень серьёзно наказать Boeing и администрацию гражданской авиации Соединённых Штатов за то, что они грубо нарушили законодательство американское и мировое, когда вопросы сертификации передали производителю, что категорически запрещено делать", — прокомментировал инцидент заслуженный пилот гражданской авиации СССР, вице-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.
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Вот так точнее
а так была бы аварийная заглушка.
Дешевле сделать фюзеляж с дырой и заткнуть её если не нужна, чем делать два вида фюзеляжей.
"Дешевле сделать фюзеляж с дырой и заткнуть её если не нужна, чем делать два вида фюзеляжей."
Источник: https://fishki.net/profile/answers/382185/https://fishki.net/profile/answers/382185/ © Fishki.net