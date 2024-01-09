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Оторвавшуюся в полёте дверь "Боинга 737" нашли на заднем дворе жителя Портленда

Оторвавшуюся в полёте дверь "Боинга 737" нашли на заднем дворе жителя Портленда

Автор:
09 января 2024 14:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Boeing 737 Max   США   авария   дверь   портленд   расследование   
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Вот незадача, компания "Боинг" неделю назад просила авиакомпании проверить незакреплённые болты в системе управления рулем направления, но оказалось, что у этой серии самолётов шурупы болтаются примерно везде.

Школьный учитель нашёл на заднем дворе своего дома оторвавшуюся в субботу дверь самолёта Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines. Ранее авиастроитель обращался к жителям города Портленд с просьбой отыскать фрагмент самолёта.


Отмечается, что дверь аварийного выхода рухнула с высоты 16 000 футов (около 5 км). К счастью, ни разрушений на земле, ни пострадавших нет. Чудом можно назвать и то, что во время ЧП никто из 171 пассажира не получил увечий, лишь один мужчина потерял свой телефон — его утянуло за борт потоками воздуха. Впрочем, всё могло закончится гораздо печальней, если бы самолёт в момент аварии находился в середине пути, а не практически над аэропортом.

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Как сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), найденная дверь аварийного выхода является "ключевым недостающим компонентом", благодаря которому можно будет определить причину разгерметизации самолёта. По предварительным данным, причиной аварии стало незакреплённое оборудование, то есть те самые незатянутые шурупы или полное их отсутствие, о чём ранее предупреждала компания "Боинг".


"Когда наши специалисты по техническому обслуживанию начали готовить наш флот 737-9 MAX к проверкам, они получили доступ к рассматриваемому участку. Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование", — сообщила после инцидента авиакомпания Alaska Airlines

Что касается линейки самолётов 737 MAX, то их эксплуатацию уже приостановили европейские авиаперевозчики. Эти лайнеры считаются самыми проблемными — при проверке новой партии Boeing-737 MAX 9 инженеры United Airlines обнаружили незакрепленные болты в дверных заглушках аварийных выходов в пяти самолетах из 79. Но это не главная проблема лайнера. Ранее из-за "умной системы MCAS", которая корректирует положение самолёта в полёте, потерпели катастрофу два борта, погибли 346 человек.


В 2020 году под проверку попали 400 новых 737 MAX из-за топливных баков, в которых обнаружили посторонние предметы – фрагменты инструментов и ветоши.


Согласно статистике, Boeing 737 предыдущих поколений совершал в среднем 0,2 аварии на миллион полётов, то у нового MAX 9 этот показатель составляет 4 аварии на миллион полетов.

"Самолёт Boeing 737 MAX — весьма неудачное изделие. Это обстоятельство было доказано самым кровавым образом, когда произошло две подряд авиакатастрофы в Индонезии и в Эфиопии по одной и той же причине, которая наделала очень много шума в авиационном мире и заставила американские власти очень серьёзно наказать Boeing и администрацию гражданской авиации Соединённых Штатов за то, что они грубо нарушили законодательство американское и мировое, когда вопросы сертификации передали производителю, что категорически запрещено делать", — прокомментировал инцидент заслуженный пилот гражданской авиации СССР, вице-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

Источник:

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Метки: Boeing 737 Max   США   авария   дверь   портленд   расследование   
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19  комментариев
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Ранее из-за " ДОХЙЯ умной системы MCAS", которая корректирует положение самолёта в полёте, потерпели катастрофу два борта, погибли 346 человек.

Вот так точнее
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8k
Nikolay 16 минут назад
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10k
wild cat Полчаса назад
судя по выводам комиссии, теперь боинги собирают мексиканцы-нелегалы, которые при поступлении на работу отвертку видят в первый раз
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16k
куджо Полчаса назад
Дак это ж не дверь, эт заглушка, это в компоновке где больше пассажиров аварийный выход, а с меньшим ставят заглушку или как правильно это изделие называется
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Kra Полчаса назад
мда... "Всё чудесатее и чудесатее" новости из-за "бугра"...
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6k
livaneth 37 минут назад
Кто боится летать на Боенг-737МАХ, тот всё равно летает на Боенг-737МАХ, поскольку МС-21 с двигателями ПД-14 никуда пассажиров не возит.
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7k
Roman Час назад
Не дверь, а заглушка. В неё не предполагается ходить.
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49k
Максим Т. Час назад
Неплохой фильм недавно посмотрел. И про сертификацию, и про расследование катастроф. Игровой, конечно, но, как говорится...
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Реклама мобилки вышла знатная))
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