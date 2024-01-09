Оторвавшуюся в полёте дверь "Боинга 737" нашли на заднем дворе жителя Портленда

Что касается линейки самолётов 737 MAX, то их эксплуатацию уже приостановили европейские авиаперевозчики. Эти лайнеры считаются самыми проблемными — при проверке новой партии Boeing-737 MAX 9 инженеры United Airlines обнаружили незакрепленные болты в дверных заглушках аварийных выходов в пяти самолетах из 79. Но это не главная проблема лайнера. Ранее из-за "умной системы MCAS", которая корректирует положение самолёта в полёте, потерпели катастрофу два борта, погибли 346 человек.

В 2020 году под проверку попали 400 новых 737 MAX из-за топливных баков, в которых обнаружили посторонние предметы – фрагменты инструментов и ветоши.

Согласно статистике, Boeing 737 предыдущих поколений совершал в среднем 0,2 аварии на миллион полётов, то у нового MAX 9 этот показатель составляет 4 аварии на миллион полетов.