Жесткая посадка вертолёта на Гавайях попала на видео

Пожарная служба Гавайев сообщает, что пилоту удалось посадить вертолёт на пляже Хонопу. Но несмотря на то, что при жесткой посадки машина превратилась в груду покорёженного металла никто из находившихся на борту не погиб. На борту находилось 5 человек — четыре туриста и пилот. пострадал только один из пассажиров. Он получил травму спины и был доставлен спецбортом в больницу. Причины, из-за которых лопасти вертолёта перестали вращаться, неизвестны.