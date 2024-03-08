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Жесткая посадка вертолёта на Гавайях попала на видео

Жесткая посадка вертолёта на Гавайях попала на видео

Автор:
08 марта 2024 12:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Гавайи   вертолёт   двигатель   жёская посадка   пляж   пострадавший   
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К счастью, никто из находившихся на борту людей не погиб.

Смертью едва не закончилась туристическая прогулка на вертолёте для четверых отдыхающих на Гавайях. Инцидент произошёл на острове Кауаи, туристы арендовали вертолёт Jack Harter, однако во время полёта у него отказал двигатель. На кадрах из кабины видно, как у винтокрылой машины останавливаются лопасти и пилот с ледяным спокойствием принимает решение приземлиться на пляж, подальше от скал.

Пожарная служба Гавайев сообщает, что пилоту удалось посадить вертолёт на пляже Хонопу. Но несмотря на то, что при жесткой посадки машина превратилась в груду покорёженного металла никто из находившихся на борту не погиб. На борту находилось 5 человек — четыре туриста и пилот. пострадал только один из пассажиров. Он получил травму спины и был доставлен спецбортом в больницу. Причины, из-за которых лопасти вертолёта перестали вращаться, неизвестны.

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Метки: Видео   Гавайи   вертолёт   двигатель   жёская посадка   пляж   пострадавший   
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3  комментария
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78k
Viktor 47 минут назад
Типа анекдот:
Две блондинки -
- А зачем в вертолёте пропеллер?
- Чтобы лётчику не жарко было.
- ?
- Я один раз летела и пропеллер остановился, так лётчик моментально вспотел!
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59k
Мойша 2 минуты назад
""Причины, из-за которых лопасти вертолёта перестали вращаться, неизвестны.""

И что тут неизвестного? Движок работает - лопасти стоят: нет связи между движком и лопастями. Вывод: накрылся редуктор.
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24k
sanchesS80 5 минут назад
Винт остановился. Потом пилот раскрутил его в режиме авторотации - это когда от набегающего воздуха пропеллер раскручивается и создаёт какую-то подъёмную силу, достаточно для более менее мягкого приземления.

ИМХО пилот красавчик. Без матов, оров, криков.
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