Жесткая посадка вертолёта на Гавайях попала на видео

К счастью, никто из находившихся на борту людей не погиб.
Смертью едва не закончилась туристическая прогулка на вертолёте для четверых отдыхающих на Гавайях. Инцидент произошёл на острове Кауаи, туристы арендовали вертолёт Jack Harter, однако во время полёта у него отказал двигатель. На кадрах из кабины видно, как у винтокрылой машины останавливаются лопасти и пилот с ледяным спокойствием принимает решение приземлиться на пляж, подальше от скал.
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Пожарная служба Гавайев сообщает, что пилоту удалось посадить вертолёт на пляже Хонопу. Но несмотря на то, что при жесткой посадки машина превратилась в груду покорёженного металла никто из находившихся на борту не погиб. На борту находилось 5 человек — четыре туриста и пилот. пострадал только один из пассажиров. Он получил травму спины и был доставлен спецбортом в больницу. Причины, из-за которых лопасти вертолёта перестали вращаться, неизвестны.
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Две блондинки -
- А зачем в вертолёте пропеллер?
- Чтобы лётчику не жарко было.
- ?
- Я один раз летела и пропеллер остановился, так лётчик моментально вспотел!
И что тут неизвестного? Движок работает - лопасти стоят: нет связи между движком и лопастями. Вывод: накрылся редуктор.
ИМХО пилот красавчик. Без матов, оров, криков.