В США корабль опять врезался в мост

В этот раз происшествие произошло в штате Оклахома на реке Арканзас. Мост, который пересекает реку Арканзас там, где она впадает в водохранилище Роберта С. Керра, крайне неудачно встал на пути грузовой баржи, за что и получил по заслугам. Но в этот раз масштабы аварии были скромными.