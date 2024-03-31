В США корабль опять врезался в мост

Если прошлый год в США можно было смело назвать годом "уставших поездов" (их свалилось более тысячи за 12 месяцев), то 2024, видимо, будет годом мостов и кораблей.
В этот раз происшествие произошло в штате Оклахома на реке Арканзас. Мост, который пересекает реку Арканзас там, где она впадает в водохранилище Роберта С. Керра, крайне неудачно встал на пути грузовой баржи, за что и получил по заслугам. Но в этот раз масштабы аварии были скромными.
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Мост благополучно выстоял, пострадала только одна опора, а вот баржа получила более серьезные повреждения.
Движение на шоссе 59 на всякий случай перекрыли и сейчас выясняют, насколько сильны повреждения моста. Специалистам еще предстоит выяснить, что стало причиной столкновения баржи с мостом.
Ну а тем временем пожарные только справились с крупным пожаром на борту корабля ВМС США USNS Button у острова Дофин, Алабама.
Сообщается, что "Белый дом приказал ВМС и Береговой службе США хранить молчание, поскольку они не хотят, чтобы на этой неделе в средствах массовой информации появилось больше новостей о кораблях".
Но ушлые местные журналюги все же узнали некоторые подробности. Судно материально-технического обеспечения ВМС США из-за пожара на борту оно село на мель в 24 милях от побережья острова Дофин. Силами 4 буксиров его удалось пришвартовать к верфи Алабамы в Мобиле.
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16 Октября 1997 г.
«Испанцы: ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.
Американцы: ... советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.
Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.
Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.
Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦЕМ USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. НЕМЕДЛЕННО УБИРАЙТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!
Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое человек. Нас сопровождают пёс, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживает радиостанция «Канал 106 - Экстремальные Ситуации На Море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ё...ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ё...го корабля, который разобьется вдребезги об эти ё...ные скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.
Американцы: OК, принято, спасибо. Конец связи».
Судя по тому, что информация появилась на Фишках, а её тоже где-то взяли, приказание исполнено в точности