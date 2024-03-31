FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1240 постов • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
В США корабль опять врезался в мост

В США корабль опять врезался в мост

Автор:
31 марта 2024 05:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Арканзас   Видео   США   корабль   мост   оклахома   
3872
3
2

Если прошлый год в США можно было смело назвать годом "уставших поездов" (их свалилось более тысячи за 12 месяцев), то 2024, видимо, будет годом мостов и кораблей.

В этот раз происшествие произошло в штате Оклахома на реке Арканзас. Мост, который пересекает реку Арканзас там, где она впадает в водохранилище Роберта С. Керра, крайне неудачно встал на пути грузовой баржи, за что и получил по заслугам. Но в этот раз масштабы аварии были скромными.


Мост благополучно выстоял, пострадала только одна опора, а вот баржа получила более серьезные повреждения.

Движение на шоссе 59 на всякий случай перекрыли и сейчас выясняют, насколько сильны повреждения моста. Специалистам еще предстоит выяснить, что стало причиной столкновения баржи с мостом.


Ну а тем временем пожарные только справились с  крупным пожаром на борту корабля ВМС США USNS Button у острова Дофин, Алабама.

Сообщается, что "Белый дом приказал ВМС и Береговой службе США хранить молчание, поскольку они не хотят, чтобы на этой неделе в средствах массовой информации появилось больше новостей о кораблях".


Но ушлые местные журналюги все же узнали некоторые подробности. Судно материально-технического обеспечения ВМС США из-за пожара на борту оно село на мель в 24 милях от побережья острова Дофин. Силами 4 буксиров его удалось пришвартовать к верфи Алабамы в Мобиле.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Арканзас   Видео   США   корабль   мост   оклахома   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Владимир Час назад
РАДИОПЕРЕГОВОРЫ АМЕРИКАНСКОГО АВИАНОСЦА
16 Октября 1997 г.

«Испанцы: ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

Американцы: ... советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.

Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.

Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.

Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦЕМ USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. НЕМЕДЛЕННО УБИРАЙТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!

Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое человек. Нас сопровождают пёс, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживает радиостанция «Канал 106 - Экстремальные Ситуации На Море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ё...ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ё...го корабля, который разобьется вдребезги об эти ё...ные скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.

Американцы: OК, принято, спасибо. Конец связи».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман 41 минуту назад
Однозначно ИГИЛ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иванов Петров Сидоров 56 минут назад
Слабовато будет. Даже жертв нет, а жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
ОПЯТЬ косоглазый какел небось-ко был за рулем бухой в сало)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash Час назад
Это ИГИЛ, или как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
АнтонПолднев 2 часа назад
...что "Белый дом приказал ВМС и Береговой службе США хранить молчание, поскольку они не хотят, чтобы на этой неделе в средствах массовой информации появилось больше новостей о кораблях"(с)
Судя по тому, что информация появилась на Фишках, а её тоже где-то взяли, приказание исполнено в точности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1059 постов (1053 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102906



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать...
Ничего не понятно, давай по новой: всё о дамах и кавалерах
Ничего не понятно, давай по новой: всё о дамах и кавалерах
Набирающие популярность в сообществах
Печальная судьба барабанщика
Печальная судьба барабанщика
Секс, маргиналы и апокалипсис — 21 лучший британский сериал 21-го века⁠⁠
Секс, маргиналы и апокалипсис — 21 лучший британский сериал 21-го века⁠⁠
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#автомобили#забавно#аварии#Китай#подборка#Еда#позитив
#в мире#факты#история#автомир#Россия#ДТП#авто аварии#собака#Индия#СССР
#животные#Юмор#машина#Прикол#интересное#кино#мигранты#работа#истории#США
"По-любому трофей" "По-любому трофей" На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв Целый мост обрушился после того, как в него врезалось судно Целый мост обрушился после того, как в него врезалось судно Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде Авария с участием бензовоза на мосту чуть не привела к экологической беде Китайский военный корабль чуть не протаранил американский эсминец в Тайваньском проливе Китайский военный корабль чуть не протаранил американский эсминец в Тайваньском проливе В США мост "Лента света" лишился подсветки из-за любителей цветмета В США мост "Лента света" лишился подсветки из-за любителей цветмета

На что жалуетесь?

Вернуться