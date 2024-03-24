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В Техасе трое мальчишек ограбили банк

В Техасе трое мальчишек ограбили банк

Автор:
24 марта 2024 09:32
Сообщество : Криминал
Метки: Little Rascals   Видео   США   Техас   дети   ограбление банка   
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Суровым браткам из банды Little Rascals на момент их ареста исполнилось 16, 12 и 11 лет, двоих из них в полицию сдали сами родители.

Эта троица впервые засветилась в местной прессе в прошлый четверг, когда ФБР Хьюстона опубликовало сообщение о том, что они разыскиваются за ограбление банка. Ограбление прошло по классической схеме.


По данным офиса шерифа округа Харрис, около 15:00 по местному времени детишки передали записку с угрозами кассиру в Wells Fargo на пересечении Северного шоссе и Вест-роуд, что в пяти милях от того места, где они живут.


Сколько денег им отдал кассир прессой не разглашается, известно только то, что купюры были фальшивыми.

"Возраст двух маленьких бандитов необычен для ограбления банка, - сказал Майк Шнайдер, судья окружного суда по делам несовершеннолетних в отставке. - Это один из первых случаев, когда я такое вижу".

Полиция распространила ориентировку, по которой родители и опознали своих детей и благополучно сдали их полиции. Третьего удалось задержать во время уличной драки.


Если обвинения подтвердятся, им может грозить испытательный срок до 18 лет или тюрьма для несовершеннолетних до 19 лет.

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Метки: Little Rascals   Видео   США   Техас   дети   ограбление банка   
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2  комментария
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Недовольный Херней 2 часа назад
Нахзрена нам нужно знать за зачуханных негров? В америкосии путь знают, а нам они не нужны. И да, ролики на русском должны быть.
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