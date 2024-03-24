В Техасе трое мальчишек ограбили банк

По данным офиса шерифа округа Харрис, около 15:00 по местному времени детишки передали записку с угрозами кассиру в Wells Fargo на пересечении Северного шоссе и Вест-роуд, что в пяти милях от того места, где они живут.

Сколько денег им отдал кассир прессой не разглашается, известно только то, что купюры были фальшивыми.