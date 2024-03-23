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США накрыла волна зимних штормов

США накрыла волна зимних штормов

Автор:
23 марта 2024 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Зимний шторм   США   Флорида   погода   торнадо   эвакуация   
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Синоптики предупреждают, что непогода принесет много проблем по всей стране.

Предупреждения о наводнениях были выпущены из Вашингтона, округ Колумбия, вплоть до Бар-Харбора, штат Мэн, включая Нью-Йорк и Бостон.

Сейчас сильные шторма проходят по Южной Флориде. Более 165 000 человек эвакуируются с фестиваля Ultra Electric Music Festival из-за угрозы торнадо.


Зимние штормовые предупреждения действуют до поздней ночи субботы в северных районах Нью-Йорка, в Вермонте, Нью-Гэмпшире и на западе Мэна.

Холодный циклон распространяется по региону с запада на восток.

Уже сейчас полиция штата Миннесота сообщает, что в штате произошло 200 аварий, по крайней мере, один человек погиб. Метели и штормовые ветра ухудшают обстановку в регионе. Начиная с позднего воскресенья, от Техаса до Канзаса прогнозируются снежные грозы с порывами ветра до 60 миль в час.


В некоторых частях станы снега выпадет до 30-40 см. Местных жителей уговаривают не отправляться в дорогу на этих выходных и без особой необходимости не покидать свои дома.



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Метки: Видео   Зимний шторм   США   Флорида   погода   торнадо   эвакуация   
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