США накрыла волна зимних штормов

Уже сейчас полиция штата Миннесота сообщает, что в штате произошло 200 аварий, по крайней мере, один человек погиб. Метели и штормовые ветра ухудшают обстановку в регионе. Начиная с позднего воскресенья, от Техаса до Канзаса прогнозируются снежные грозы с порывами ветра до 60 миль в час.

В некоторых частях станы снега выпадет до 30-40 см. Местных жителей уговаривают не отправляться в дорогу на этих выходных и без особой необходимости не покидать свои дома.