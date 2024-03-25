Глава Boeing решил заявил об уходе из компании на фоне скандалов из-за неполадок самолётов

Было ещё несколько неполадок и курьёзных случаев. После них, в американских СМИ стали поговаривать, что на этих самолётах летать уже страшновато. Возможно, они слегка сгущали краски, но скандал всё равно был серьёзным.

Он закончился только после того, как глава «Боинга» Дейв Кэлхун объявил о скорой отставке.