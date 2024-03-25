Глава Boeing решил заявил об уходе из компании на фоне скандалов из-за неполадок самолётов

В последнее время у «Боинга» прямо в полёте отваливались колёса или части обшивки.
В марте этого года у «Боинга» отвалилось колесо при взлёте:
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Было ещё несколько неполадок и курьёзных случаев. После них, в американских СМИ стали поговаривать, что на этих самолётах летать уже страшновато. Возможно, они слегка сгущали краски, но скандал всё равно был серьёзным.
Он закончился только после того, как глава «Боинга» Дейв Кэлхун объявил о скорой отставке.
Глава «Боинга» заявил, что переломным моментом для него стал случай в январе этого года - когда у Boeing 737 Max отвалилась в полёте дверь аварийного выхода. Самолёт экстренно приземлился, обошлось без жертв.
Мы должны продолжать реагировать на эту аварию со смирением и полной прозрачностью. Мы также должны прививать полную приверженность безопасности и качеству на каждом уровне нашей компании. <...> Последние пять лет мы работаем вместе над решением некоторых из наиболее серьёзных проблем, с которыми наша компания и отрасль когда-либо сталкивались за нашу 108-летнюю историю, - сообщил Кэлхун.
В конце 2024 года он покинет свой пост. Вместе с ним из «Боинга» уйдёт председатель правления Ларри Келнер и президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes (BCA) Стэн Дил.
Гендир Кэлхун трудился на этом посту с 2019 года. А исполнительный директор и вовсе проработал в компании более 30 лет. Теперь же они заявили, что корпорации требуется новый вектор развития и пожелали всем удачи.
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