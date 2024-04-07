Новая профессия в Китае – специалист по поклонению могилам

На крупных кладбищах Китая работают специалисты по уборке гробниц, и в последние год на их особые услуги поступает до 100 запросов в день. Чем они занимаются? Ходят и кланяются могилам чужих предков.
Это профессиональные «скорбители»
То есть те, кто «на аутсорсе» навестит могилу ваших бабушек, дедушек, или даже мамы с папой, если вы за год так ни разу не смогли выбраться. А раз в год китаец к предкам должен выбраться, иначе как же почитание рода? Какой ты после этого китаец.
Вот и замученные чувством стыда китайцы нанимают людей, которые приберутся на могилке, поставят корзину с угощением на нее (дополнительный прайс), а еще зачитают письмо якобы от лица родственника.
Все это может проводиться как под запись на смартфон, так и в прямом эфире, чтобы вся родня, которая не смогла приехать, собралась в одной конференции и хоть дистанционно почтила предков.
Кто нанимает людей ходить вместо себя на могилы умерших
В общем-то, неплохие люди. Например, старенькие тетушки, которые не чувствуют сил пойти на могилу своей сестры. Или внучки, у которых недавно родился ребенок, и они не могут поехать «повидать» дедушку.
Есть и те, кто откровенно «халтурит», например, невестки присылают такие уборки-поздравления бабушкам и умершим родителям мужа. То есть можно не ходить на могилу чужой семьи, но и все ритуалы выполнены, и ты вроде как честная порядочная женщина.
Сколько стоит навестить мертвого родственника за вас
Самый дешевый пакет, когда просто поклонятся и помолятся – это 14 юаней (1250 рублей), самый дорогой пакет, включающий в себя небольшую корзину фруктов в дар предкам – 398 юаней (5 тыс. рублей). Видеосъемка всего ритуального процесса входит в пакеты от 928 юаней.
Очень бюджетно, если вы не хотите ехать в другой город или брать отгул на работе.
Работники сферы «удаленного поклонения», которые официально приписаны к погребальной службе, говорят, что год от года бизнес только процветает.
Так в 2020 году на период праздников у них было 20-30 заказов, а в этом году уже 200-300. Очень быстро растущий рынок, спрос опережает предложение!
При этом работа в сезон довольно изматывающая. По традиции каждой могиле нужно поклониться минимум три раза в знак почитания, и потому помимо уборки работники постоянно кланяются по 100 раз на дню, на износ спины.
Многие лично пришедшие на кладбище навестить могилы родни китайцы удивляются, что один и тот же человек поклоняется стольким могилам. Ничего себе у него тут родни. И когда узнают, чем на самом деле занимается ритуальный служащий, становятся его клиентом в отрезке 2-3 лет.
Бизнес, которому реклама-то особо пока не нужна, потому что потребность поклониться могиле у Китайцев не искусственная, а самая что ни на есть впитанная с молоком матерью. Потому баннеры по всему Китаю, чтобы не забыли почтить предков, не нужны. Китайцы сами помнят и закажут!
Источник:
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