Новая профессия в Китае – специалист по поклонению могилам

Это профессиональные «скорбители»

То есть те, кто «на аутсорсе» навестит могилу ваших бабушек, дедушек, или даже мамы с папой, если вы за год так ни разу не смогли выбраться. А раз в год китаец к предкам должен выбраться, иначе как же почитание рода? Какой ты после этого китаец.

Вот и замученные чувством стыда китайцы нанимают людей, которые приберутся на могилке, поставят корзину с угощением на нее (дополнительный прайс), а еще зачитают письмо якобы от лица родственника.