«Долина мира» - самое большое кладбище в мире

По легенде, эту землю в свое время купил Авраам, который является авторитетом сразу у трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама.
По-арабски кладбище называется Вади ас-Салам, что и переводится, как "Долина мира". Оно шиитское.
Меня часто спрашивают, а в чем разница между двумя главными конфессиями ислама - суннитами и шиитами. В чем-то это подобно расколу православия и католицизма - внешне очень похожие, но если несколько вопросов, которые раскололи их надвое.
Так и здесь. Если кратко, главная разница в том, кто должен быть наделен высшей властью. Сунниты (наиболее многочисленная группа) считают, что это может быть кто угодно, главное, чтобы толковый уважаемый человек. Шииты же считают, что это должен быть потомок линии пророка Мухаммеда и его двоюродного брата Али.
Со стороны выглядит, как огромный город. Находится на территории современного Ирака.
Здесь похоронен имам Али - двоюродный брат пророка Мухаммеда. Для шиитов - огромный авторитет, едва ли не больше, чем сам Мухаммед. И они мечтают во время Судного дня быть вместе с ним.
Хоронят людей здесь уже 1400 лет, то есть с момента появления ислама.
Я не являюсь человеком религиозным, но подобная дань традициям внушает уважение, пожалуй, любому человеку.
Хоронят здесь от 100 до 250 человек в сутки. Везут издалека, лишь бы оказаться в Долине мира. Для сравнения, по всей Москве, где насчитывается более 100 кладбищ, хоронят в среднем 30 человек в сутки.
При этом кладбище весьма компактное. Здесь похоронено свыше 5 млн, сама же территория едва превышает 6 кв. км. Здесь много причудливых конструкций - больших мавзолеев или подземных
Во время войны в Ираке кладбище сильно пострадало - здесь часто скрывались местные минометчики.
Почему кипарисы и туя считаются "похоронными" деревьями
Вы наверняка замечали, что на многих кладбищах (особенно, в кино когда показывают Европу и США), на кладбищах растут кипарисы.
В Европе иногда это дерево называют "церковным кипарисом", так как его часто сажают вокруг кладбища с церковью. Как ограду или "часовых".
Вечнозеленые деревья ассоциировались с вечной жизнью. Такие традиции уходят корнями еще в Древнюю Грецию, к философу Платону. Вторая причина - такая форма острой "пирамидки" ассоциируется с движением к небу, где в подавляющем большинстве религий и находится бог. По этой же причине шумеры и строили свои зиккураты, а египтяне - знаменитые пирамиды.
В средней полосе в наших краях часто можно встретить тую. В более суровых климатических зонах эту функцию выполняли ели.
Почему могилы любимое место археологов
Ну и, наконец, почему ученые так любят могилы. Иногда даже специально начинают искать на новом месте раскопок именно. Далеко не только потому, что в могилы часто вместе с усопшим клали его вещи, которые можно изучить.
Главная роль могил для ученых - они помогают определить, что за культура была распространена на той или иной территории. Более того, многие культуры и описываются именно через традиции похорон. Потому что у каждой культуры была своя традиция хоронить усопших. Часто это было связано с определенными верованиями.
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