«Долина мира» - самое большое кладбище в мире

По-арабски кладбище называется Вади ас-Салам, что и переводится, как "Долина мира". Оно шиитское.

Меня часто спрашивают, а в чем разница между двумя главными конфессиями ислама - суннитами и шиитами. В чем-то это подобно расколу православия и католицизма - внешне очень похожие, но если несколько вопросов, которые раскололи их надвое.

Так и здесь. Если кратко, главная разница в том, кто должен быть наделен высшей властью. Сунниты (наиболее многочисленная группа) считают, что это может быть кто угодно, главное, чтобы толковый уважаемый человек. Шииты же считают, что это должен быть потомок линии пророка Мухаммеда и его двоюродного брата Али.

Со стороны выглядит, как огромный город. Находится на территории современного Ирака.