Почему индейцы Аляски хоронят близких по традициям Русской православной церкви

В городке Эклутна на Аляске есть странное кладбище, которое отличается от всех других в Северной Америке. Оно построено вокруг русской православной церкви, а над захоронениями тут возвышаются красочные ящики. Так необычно сплелись индейские и христианские традиции в этой земле.

Откуда на Аляске русская церковь

Индейцы на этой территории жили еще 800 лет назад. Но около двух веков назад сюда приехали русские миссионеры. В то время здесь жило индейское племя денаина: их деревня появилась еще в 1650-х годах.