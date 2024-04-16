Почему индейцы Аляски хоронят близких по традициям Русской православной церкви

Как русские миссионеры изменили традиции индейцев.
В городке Эклутна на Аляске есть странное кладбище, которое отличается от всех других в Северной Америке. Оно построено вокруг русской православной церкви, а над захоронениями тут возвышаются красочные ящики. Так необычно сплелись индейские и христианские традиции в этой земле.
Откуда на Аляске русская церковь
Индейцы на этой территории жили еще 800 лет назад. Но около двух веков назад сюда приехали русские миссионеры. В то время здесь жило индейское племя денаина: их деревня появилась еще в 1650-х годах.
Миссионеры проповедовали Слово Божие, и местные язычники приняли христианство. В 1830-х годах в деревне появилась церковь Святого Николая, она существует и сегодня.
Веками денаина кремировали умерших, сжигая их на ритуальном костре. Но христианство повлияло на их традиции, и индейцы отказались от кремации. Они стали предавать земле своих близких. Такой способ захоронения в принципе был близок и их языческим верованиям: тому, что взято из Земли, нужно позволить вернуться.
Слияние культур
В культуре часто сливаются языческие и христианские традиции. Вот и у индейцев денаина можно проследить эту тенденцию. Они стали хоронить умерших по христианским обычаям, однако привнесли в него свои традиции.
Сразу после захоронения индейцы стали укрывать могилу одеялом, чтобы согреть и утешить душу умершего. Через сорок дней одеяло убирали, а на месте захоронения строили ящик из дерева. Затем все члены семьи раскрашивали этот странный домик, выбирая цвета, которые соответствовали их имени.
Сегодня вокруг церкви Святого Николая больше ста могил, и все они выглядят непривычно ярко для кладбища. Сам храм обновили в 1970 году: старая церковь обветшала, и ее перестроили. Однако за кладбищем особо не следят, поэтому его территория находится в запустении.
Источник:
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