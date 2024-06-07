FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11642 поста • 1474 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Мужчина нашел на кладбище вход в секретное подземелье времен Второй мировой войны

Мужчина нашел на кладбище вход в секретное подземелье времен Второй мировой войны

Автор:
07 июня 2024 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   вторая мировая война   кладбище   находка   секретное подземелье   фото   
1655
2
1

Вооружившись фонарем, автор ролика начал двигаться по лабиринту, состоящему из сети комнат вдоль узкого коридора.

В кадре путешественник исследует жуткий бункер в Хорватии, который еще называют "Fratelli Croce".

"Вам интересно, что я делаю под кладбищем? Изучаю подземную крепость времен Второй мировой войны, построенную итальянцами", — сказал он в начале видео.

Вооружившись фонарем, автор ролика начал двигаться по лабиринту, состоящему из сети комнат вдоль узкого коридора. Имея при себе карту подземного логова, он переходил из одного помещения в другое и находил по пути то, что, по его мнению, могло быть артефактами почти столетней давности.

Пользователи сети в комментариях поблагодарили блогера за интересный контент.

  • "Удивительно, спасибо, что поделился. На этом кладбище похоронены боевые побратимы моего дяди. Я изучал историю в колледже, поэтому с интересом слежу за твоей работой";
  • "Удивительная находка! Это было эпично!";
  • "Еще одно из ваших очень интересных исследований!".
  • "Я работал в старой казарме времен Второй мировой войны. Мне рассказывали, что в таких тайниках хранили оружие".
  • Это видео собрало более 52 тысяч просмотров и более тысячи лайков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   в мире   вторая мировая война   кладбище   находка   секретное подземелье   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Hugo_RnD Час назад
ага, "нашёл" то, что имеет название

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
vasilykopkov 3 минуты назад
Пару лет назад отдыхали в Калининградской области.
Съездили в Балтийск (бывший Пиллау). Идя по набережной видели насколько ДОТов и наблюдательных пунктов. В итоге рядом с вышкой для корректировки стрельбы (см фото) нашли вход в систему бункеров. Залезли туда, оказалось, что все доты соединены подземным ходами. Внутри конечно все разорено, но очень интересно, там целый городок, со спальнями, туалетами, кухнями и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Рома Час назад
А по "ЛОГОВУ ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ" прогуляться слабо ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss Час назад
По-моему это система ДОТ'ов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 297 постов (286 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78093



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Никколо Паганини: дьявольский скрипач
Никколо Паганини: дьявольский скрипач
Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР
Подборка интересных и простых фотографий эпохи СССР
Набирающие популярность в сообществах
Служба сквозь века. Страж озера Танганьика
Служба сквозь века. Страж озера Танганьика
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#кино#ДТП#аварии#США#забавно#факты#полиция
#в мире#машина#интересно#Автовсячина#Юмор#интересное#фильм#СССР#Россия#Ynews
#люди#автомобили#животные#история#Китай#авто аварии#позитив#инцидент#улыбнуло#конфликт
10 больших кладбищ военной техники и оборудования 10 больших кладбищ военной техники и оборудования Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников Дакка - город, в котором негде хоронить своих родственников Город-кладбище на еврейской горе Город-кладбище на еврейской горе «Добрый и светлый»: в Москве торжественно открыли памятник Юрию Шатунову «Добрый и светлый»: в Москве торжественно открыли памятник Юрию Шатунову В Актанышском районе при строительстве трассы М7 найдено старое кладбище В Актанышском районе при строительстве трассы М7 найдено старое кладбище

На что жалуетесь?

Вернуться