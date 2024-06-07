Мужчина нашел на кладбище вход в секретное подземелье времен Второй мировой войны

В кадре путешественник исследует жуткий бункер в Хорватии, который еще называют "Fratelli Croce".

"Вам интересно, что я делаю под кладбищем? Изучаю подземную крепость времен Второй мировой войны, построенную итальянцами", — сказал он в начале видео.

Вооружившись фонарем, автор ролика начал двигаться по лабиринту, состоящему из сети комнат вдоль узкого коридора. Имея при себе карту подземного логова, он переходил из одного помещения в другое и находил по пути то, что, по его мнению, могло быть артефактами почти столетней давности.