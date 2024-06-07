Мужчина нашел на кладбище вход в секретное подземелье времен Второй мировой войны

Вооружившись фонарем, автор ролика начал двигаться по лабиринту, состоящему из сети комнат вдоль узкого коридора.
В кадре путешественник исследует жуткий бункер в Хорватии, который еще называют "Fratelli Croce".
"Вам интересно, что я делаю под кладбищем? Изучаю подземную крепость времен Второй мировой войны, построенную итальянцами", — сказал он в начале видео.
Вооружившись фонарем, автор ролика начал двигаться по лабиринту, состоящему из сети комнат вдоль узкого коридора. Имея при себе карту подземного логова, он переходил из одного помещения в другое и находил по пути то, что, по его мнению, могло быть артефактами почти столетней давности.
Пользователи сети в комментариях поблагодарили блогера за интересный контент.
- "Удивительно, спасибо, что поделился. На этом кладбище похоронены боевые побратимы моего дяди. Я изучал историю в колледже, поэтому с интересом слежу за твоей работой";
- "Удивительная находка! Это было эпично!";
- "Еще одно из ваших очень интересных исследований!".
- "Я работал в старой казарме времен Второй мировой войны. Мне рассказывали, что в таких тайниках хранили оружие".
- Это видео собрало более 52 тысяч просмотров и более тысячи лайков.
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Съездили в Балтийск (бывший Пиллау). Идя по набережной видели насколько ДОТов и наблюдательных пунктов. В итоге рядом с вышкой для корректировки стрельбы (см фото) нашли вход в систему бункеров. Залезли туда, оказалось, что все доты соединены подземным ходами. Внутри конечно все разорено, но очень интересно, там целый городок, со спальнями, туалетами, кухнями и т.п.