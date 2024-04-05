Немецкий рекордсмен по доносам снова попал под горячую руку местных жителей

Сказочный доброхот решил не связываться с агрессивной женщиной и намеренно упал на тротуар.
Немецкое издание Bild пишет, что на ставшего знаменитым даже за пределами Германии "мастера доносов" Никласа Маттеи напала и избила женщина. Газета немного преувеличивает, сообщая об избиении, поскольку хитрый Никлас упал сам, чтобы накатать на женщину ещё один донос.
Инцидент произошёл в баварском городе Кауфбойрен, куда 18-летний Никлас недавно переехал из родного Грефенхайнихена. Там он начал свою карьеру доносчика и успел накатать 4227 жалоб на неправильную парковку, от которых пострадали 8% горожан, заплатив полиции штрафов на 140 тысяч евро. Дома оставаться стало небезопасно, там на него уже нападали футбольные фанаты, поэтому неугомонный поборник орднунга отправился в путешествие по стране.
В представленном ролике женщина потребовала, чтобы Никлас удалил фото её машины и попыталась забрать телефон со снимком, но ушлый доносчик специально упал, чтобы нарушительница испугалась последствий и перестала его преследовать.
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После инцидента доносчик отправился в больницу и пообещал, что несмотря ни на что отправит жалобу на женщину в полицию.
"Со мной все в порядке, у меня просто синяк. Велосипед получил минимальные повреждения", — рассказал он журналистам.
Никлас ранее рассказывал, что постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией из-за своей неоднозначной деятельности, но не особенно по этому поводу переживает. Впрочем, есть и те, кто поддерживает его начинания. В больнице, куда он приехал после конфликта с автоледи, с ним фотографировались медики и встречали как звезду, отмечают СМИ.
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На меня не так давно мой коллега стуканул. Я его зафотожабил, в принципе ничего пошлого или обидного. Но он видимо обиделся. Пошёл в службу безопасности нажаловался, типа нарушение корпоративной этики. Мне в принципе ничего за это не было, а вот он себе репутацию испортил ещё больше (и так не очень было) на предприятии.
И да, он Николай, и к слову хохол...
Так вот любой из этих законопослушных, будет рад нарушить закон в любой момент, лишь бы не наказали.
Итог - порядок, это штрафы.
Чем паренек и занимается.
Такой вот пердимонокль
(русская народная мудрость)