Немецкий рекордсмен по доносам снова попал под горячую руку местных жителей

Немецкое издание Bild пишет, что на ставшего знаменитым даже за пределами Германии "мастера доносов" Никласа Маттеи напала и избила женщина. Газета немного преувеличивает, сообщая об избиении, поскольку хитрый Никлас упал сам, чтобы накатать на женщину ещё один донос.





Инцидент произошёл в баварском городе Кауфбойрен, куда 18-летний Никлас недавно переехал из родного Грефенхайнихена. Там он начал свою карьеру доносчика и успел накатать 4227 жалоб на неправильную парковку, от которых пострадали 8% горожан, заплатив полиции штрафов на 140 тысяч евро. Дома оставаться стало небезопасно, там на него уже нападали футбольные фанаты, поэтому неугомонный поборник орднунга отправился в путешествие по стране.





В представленном ролике женщина потребовала, чтобы Никлас удалил фото её машины и попыталась забрать телефон со снимком, но ушлый доносчик специально упал, чтобы нарушительница испугалась последствий и перестала его преследовать.