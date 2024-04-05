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Немецкий рекордсмен по доносам снова попал под горячую руку местных жителей

Немецкий рекордсмен по доносам снова попал под горячую руку местных жителей

Автор:
05 апреля 2024 17:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   Доносы   Никлас Маттеи   конфликт   парковка   
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Сказочный доброхот решил не связываться с агрессивной женщиной и намеренно упал на тротуар.

Немецкое издание Bild пишет, что на ставшего знаменитым даже за пределами Германии "мастера доносов" Никласа Маттеи напала и избила женщина. Газета немного преувеличивает, сообщая об избиении, поскольку хитрый Никлас упал сам, чтобы накатать на женщину ещё один донос.


Инцидент произошёл в баварском городе Кауфбойрен, куда 18-летний Никлас недавно переехал из родного Грефенхайнихена. Там он начал свою карьеру доносчика и успел накатать 4227 жалоб на неправильную парковку, от которых пострадали 8% горожан, заплатив полиции штрафов на 140 тысяч евро. Дома оставаться стало небезопасно, там на него уже нападали футбольные фанаты, поэтому неугомонный поборник орднунга отправился в путешествие по стране.


В представленном ролике женщина потребовала, чтобы Никлас удалил фото её машины и попыталась забрать телефон со снимком, но ушлый доносчик специально упал, чтобы нарушительница испугалась последствий и перестала его преследовать.

После инцидента доносчик отправился в больницу и пообещал, что несмотря ни на что отправит жалобу на женщину в полицию.


"Со мной все в порядке, у меня просто синяк. Велосипед получил минимальные повреждения", — рассказал он журналистам.


Никлас ранее рассказывал, что постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией из-за своей неоднозначной деятельности, но не особенно по этому поводу переживает. Впрочем, есть и те, кто поддерживает его начинания. В больнице, куда он приехал после конфликта с автоледи, с ним фотографировались медики и встречали как звезду, отмечают СМИ.

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Метки: Видео   Германия   Доносы   Никлас Маттеи   конфликт   парковка   
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16  комментариев
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1k
Александер 2 часа назад
.Похоже, чувак своей смертью не умрёт...
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11k
Дмитрий 16 минут назад
Там проблема была не в том, что он такой замечательный и всё замечает и пишет доносы, а в том, что он своими доносами практически парализовал работу всей местной полиции, которая только и занималась тем, что реагировала на его жалобы. Собственно так то власти были не против. что он стучит.
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1k
Gamak Полчаса назад
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25k
Евгений Полчаса назад
Мыколы походу все такие...
На меня не так давно мой коллега стуканул. Я его зафотожабил, в принципе ничего пошлого или обидного. Но он видимо обиделся. Пошёл в службу безопасности нажаловался, типа нарушение корпоративной этики. Мне в принципе ничего за это не было, а вот он себе репутацию испортил ещё больше (и так не очень было) на предприятии.
И да, он Николай, и к слову хохол...
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0
Dok5555 51 минуту назад
У нас таких полно, это "пост ради поста?"
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72k
Пётровыч 52 минуты назад
Нарушил правила или закон, чего выпендриваться то?
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220
Илья Большаков Час назад
А почему бы ему не переехать например в польшу или Словакию. К каким никаким но славянам. Делайте ставки господа - сколько будет стоить его лицо? Распродажа! На 140 килоевро думаю его не хватит.
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17k
GROMOZEKA Час назад
абстрагируясь от поборника нравственности, ситуация крайне показательна для тех евро дрочеров, которые орут, что мол за границей все законопослушные, а у нас ай яй яй.
Так вот любой из этих законопослушных, будет рад нарушить закон в любой момент, лишь бы не наказали.
Итог - порядок, это штрафы.
Чем паренек и занимается.
Такой вот пердимонокль
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36k
Юрий 2 часа назад
Никлас = Неймар?

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35k
Юр21 2 часа назад
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92k
sapér Vodička 2 часа назад
«Характер нордический, стойкий».
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35k
Teodor 2 часа назад
"Повадился кувшин по воду ходить - там ему и голову сломить"
(русская народная мудрость)
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708
Степан Матвеев 2 часа назад
Дешевле киллера нанять. Или нарвётся на араба когда-то.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1949 постов (1955 в горячем)
Лесник
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