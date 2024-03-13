Рекордсмена по доносам в Германии ограбили и избили



Юный немец Никлас Маттеи за свои 18 лет жизни успел донести на 8% жителей Германии, написав 4227 кляуз на своих земляков из-за неправильной парковки. Общая сумма штрафов превысила €140 тысяч. Никлас тратит почти всё своё время на то, чтобы найти нарушителей парковки. Жители городка Грефенхайнихена в долгу не остаются и тоже посылают жалобы на 18-летнего парня. Маттеи заявлял, что его текущая цель — уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии.

Силовикам парень вообще не даёт толком работать, они с утра до вечера разбираются с его сообщениями о парковщиках. Об этом сообщает Bild.