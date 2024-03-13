Рекордсмена по доносам в Германии ограбили и избили

18-летний парень за свою недолгую жизнь уже успел донести на 8% жителей Германии.
Юный немец Никлас Маттеи за свои 18 лет жизни успел донести на 8% жителей Германии, написав 4227 кляуз на своих земляков из-за неправильной парковки. Общая сумма штрафов превысила €140 тысяч. Никлас тратит почти всё своё время на то, чтобы найти нарушителей парковки. Жители городка Грефенхайнихена в долгу не остаются и тоже посылают жалобы на 18-летнего парня. Маттеи заявлял, что его текущая цель — уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии.
Силовикам парень вообще не даёт толком работать, они с утра до вечера разбираются с его сообщениями о парковщиках. Об этом сообщает Bild.
Такие выходки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры. Я мечтаю, чтобы его особая одаренность нашла себе другую сферу применения, - сказал бургомистр.
В начале марта произошла абсолютно закономерная история. Никлас Маттеи ехал в поезде S-Bahn с очередного своего рейда, когда его заметили футбольные фанаты. Один из них с силой выхватил у Маттеи телефон и ударил его. Пострадавший вышел на следующей станции. Парень обратился в полицию.
Это действительно произошло. Наверное, потому что я хорошо известен. Личности преступников еще устанавливаются. Полицейское расследование продолжается, — прокомментировал инцидент Маттеи.
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В Германии проживает 84 600 000 чел.
8% от 84 600 000 будет 6 786 000.
6 786 000 /4227 = 1600.
К каждой кляузе прилагался список из 1600 чел?
Автор страшно далёк от здравого смысла.
В Германии население 52 000 человек? Или он писал групповые доносы?
4227 человек составляют 8% от жителей ВСЕЙ ГЕРМАНИИ ?