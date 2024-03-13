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Рекордсмена по доносам в Германии ограбили и избили

Рекордсмена по доносам в Германии ограбили и избили

Автор:
13 марта 2024 18:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   драка   интересное   полиция   стукач   фото   футбольные фанаты   
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18-летний парень за свою недолгую жизнь уже успел донести на 8% жителей Германии.


Юный немец Никлас Маттеи за свои 18 лет жизни успел донести на 8% жителей Германии, написав 4227 кляуз на своих земляков из-за неправильной парковки. Общая сумма штрафов превысила €140 тысяч. Никлас тратит почти всё своё время на то, чтобы найти нарушителей парковки. Жители городка Грефенхайнихена в долгу не остаются и тоже посылают жалобы на 18-летнего парня. Маттеи заявлял, что его текущая цель — уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии.

Силовикам парень вообще не даёт толком работать, они с утра до вечера разбираются с его сообщениями о парковщиках. Об этом сообщает Bild.

Такие выходки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры. Я мечтаю, чтобы его особая одаренность нашла себе другую сферу применения, - сказал бургомистр.

В начале марта произошла абсолютно закономерная история. Никлас Маттеи ехал в поезде S-Bahn с очередного своего рейда, когда его заметили футбольные фанаты. Один из них с силой выхватил у Маттеи телефон и ударил его. Пострадавший вышел на следующей станции. Парень обратился в полицию.

Это действительно произошло. Наверное, потому что я хорошо известен. Личности преступников еще устанавливаются. Полицейское расследование продолжается, — прокомментировал инцидент Маттеи.

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Метки: Германия   драка   интересное   полиция   стукач   фото   футбольные фанаты   
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19  комментариев
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35k
Юрий Полчаса назад
"успел донести на 8% жителей Германии, написав 4227 кляуз".
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В Германии проживает 84 600 000 чел.
8% от 84 600 000 будет 6 786 000.
6 786 000 /4227 = 1600.
К каждой кляузе прилагался список из 1600 чел?

Автор страшно далёк от здравого смысла.
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609
Хаба88 11 секунд назад
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32k
Kladbische 6 минут назад
Было бы интереснее, еслиб выяснилось, что пока полицейские разбирались с его доносами, его друзья что-то ограбили, пользуясь тем, что полицейские заняты.
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42k
Сергей 17 минут назад
швабский Павлик Морозов в кубе.
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1k
АртемШишков 18 минут назад
У кого-то проблемы с математикой!
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3k
Роман 24 минуты назад
"успел донести на 8% жителей Германии, написав 4227 кляуз"

В Германии население 52 000 человек? Или он писал групповые доносы?
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35k
Teodor 52 минуты назад
Кто долго просит - получает...
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11k
BarOb 54 минуты назад
Два раза перечитал, так и не дошло: "уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии"
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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