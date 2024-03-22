Женщина попыталась спасти пьяного мужа от гаишников и поплатилась

Инцидент произошёл в башкирском селе Услыбаш. Сотрудники автоинспекции в ходе рейда заприметили петляющую машину. После остановки выяснилось, что признаки опьянения, что называется, налицо.

Однако проходить освидетельствование 45-летний автолюбитель на месте отказался, но согласился ехать в медучреждение. А вот его благоверная пассажирка наотрез отказалась отпускать мужа. Самоотверженная супруга устроила скандал, она оскорбляла полицейских и всячески мешала составлять протокол на нарушителя. К счастью для неё же самой, руки не распускала, но попыталась заблокировать служебный автомобиль с мужем.