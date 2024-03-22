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Женщина попыталась спасти пьяного мужа от гаишников и поплатилась

Женщина попыталась спасти пьяного мужа от гаишников и поплатилась

Автор:
22 марта 2024 20:02
Сообщество : Автомир
Метки: Башкирия   Видео   ГИБДД   конфликт   опьянение   протокол   
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С нарушительницей обошлись довольно мягко, без уголовной статьи.

Инцидент произошёл в башкирском селе Услыбаш. Сотрудники автоинспекции в ходе рейда заприметили петляющую машину. После остановки выяснилось, что признаки опьянения, что называется, налицо.


Однако проходить освидетельствование 45-летний автолюбитель на месте отказался, но согласился ехать в медучреждение. А вот его благоверная пассажирка наотрез отказалась отпускать мужа. Самоотверженная супруга устроила скандал, она оскорбляла полицейских и всячески мешала составлять протокол на нарушителя. К счастью для неё же самой, руки не распускала, но попыталась заблокировать служебный автомобиль с мужем.

Мужчина действительно оказался пьян — прибор показал 1.100 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), ну и про его жену, что гаишников на скаку остановит, не забыли. Она ответит перед законом по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Муж и жена — одна сатана.

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Метки: Башкирия   Видео   ГИБДД   конфликт   опьянение   протокол   
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7  комментариев
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443
gvg 2 часа назад
Башкиряне друг другу брат, зять и жена.
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23k
BiZ 7 минут назад
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249
golubtcov31@mail.ru 54 минуты назад
Не жизнь, а именины сердца!
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587
Шэльмавье фон Шольценко Час назад
Декабристка )))
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33
DuckTales Час назад
Офигеть они там бесстрашные ..
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Она просто мигалку включенную увидела! Вы просто кю!
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Усё нормально! Усё как положено! Как говорится, каждой твари по паре....наказаний! Борьба за мужа похвальна, но за алкоту,э. прямо скажем, не стоит!
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Burzum
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