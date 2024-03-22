Женщина попыталась спасти пьяного мужа от гаишников и поплатилась

С нарушительницей обошлись довольно мягко, без уголовной статьи.
Инцидент произошёл в башкирском селе Услыбаш. Сотрудники автоинспекции в ходе рейда заприметили петляющую машину. После остановки выяснилось, что признаки опьянения, что называется, налицо.
Однако проходить освидетельствование 45-летний автолюбитель на месте отказался, но согласился ехать в медучреждение. А вот его благоверная пассажирка наотрез отказалась отпускать мужа. Самоотверженная супруга устроила скандал, она оскорбляла полицейских и всячески мешала составлять протокол на нарушителя. К счастью для неё же самой, руки не распускала, но попыталась заблокировать служебный автомобиль с мужем.
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Мужчина действительно оказался пьян — прибор показал 1.100 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него составили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), ну и про его жену, что гаишников на скаку остановит, не забыли. Она ответит перед законом по административной статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Муж и жена — одна сатана.
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