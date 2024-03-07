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В Германии парень написал 4227 доносов на жителей своего города

В Германии парень написал 4227 доносов на жителей своего города

Автор:
07 марта 2024 18:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Никлас Маттеи   донос   парковка   полиция   штраф   
2271
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Бдительного гражданина регулярно обещают избить, но он утверждает, что ему «чужд страх».

18-летний Никлас Маттеи из Грефенхайнихена называет себя «мастером доносов». Местные величают его менее цензурно.

В свободное время Никлас надевает светоотражающий костюм, садится на велосипед и колесит по городу. Он выискивает неправильно припаркованные авто, фотографирует их и отправляет снимки в полицию.

Всего за один год он оформил 4 227 обращений в органы - и сделал нерадивых парковщиков беднее на €140 тысяч. Выходит, что он окучил 8% жителей своего города. Понятно, что те такому правдорубу не рады и обещают его как следуют поколотить. Но до рукоприкладства ещё не дошло. Зато на него пишут ответные жалобы бургомистру Грефенхайнихена. Кстати, тот на стороне жалобщиков. Чиновник говорит, что парень всех достал: и жителей, и полицию. Силовикам парень вообще не даёт толком работать, они с утра до вечера разбираются с его сообщениями о парковшиках.

Такие выходки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры. Я мечтаю, чтобы его особая одаренность нашла себе другую сферу применения, - сказал бургомистр.

Никлас на угрозы не реагирует и заявляет, что ему «чужд страх». Отчаянный парень теперь обещает проверять чиновников: будет следить за тем, на что они тратят 140 тысяч штрафных, которые бюджет города получил с его помощью. Полицию юноша тоже не боится, недавно он отсчитал двух силовиков из-за грязных номеров их машины. Те лишь удивлённо крутили головой.

Цели у Никласа масштабные: уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии. Жители Грефенхайнихена этому только рады - они ждут не дождутся, когда же он уедет из их города и начнёт кошмарить всю страну.

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Метки: Германия   Никлас Маттеи   донос   парковка   полиция   штраф   
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47  комментариев
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4k
DVPET Час назад
Горящие пердаки тех, кто привык нарушать, вообще не жалко

Жалко что у нас подобное выродилось в стопхам, гоняющийся за "лайками"..
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4k
grigorenko vladislav Минуту назад
4227 : 365 = 11,580... По одиннадцать с лихером маляв в день... Круглый год. На велике по окрестностям находить и фиксировать, искать и не сдаваться, без страха и упрёка, с огнём в глазах и шилом в жопе... Это, дорогие товарищи, завидная целеустремлённость. "В свободное время Никлас..." - чем он ещё заниматься может? С таким энтузиазмом ему ни на что другое и времени не остаётся: с утра поссал, умылся, бивни почистил - и ну круги нарезать! Попахивает патологией с уклоном в мизантропию... Даже представить страшно, что из него получится на старости лет. Если доживёт...
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3k
Rom 3 минуты назад
Он какие то % получает? Но по роже он, конечно, сразу понятно....девочкам не нравится ))
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4k
vodka balalaika 3 минуты назад
а почему нет то? парень сил и энергии и она идет в правильное русло, претензия не считается доносом ни в каком случае,а лишь доказывает наруг=шения тех или иных лиц,интересно о нем почитать в будущем.
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39k
koleos72 7 минут назад
Кароче... Скоро прилетит НЛО и унесёт его к [мат] фене! И ни кто не найдёт! (а найдёт-песды получит)
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11k
Клёст 12 минут назад
Желаю герою расширить поле деятельности: фиксировать пешеходов при неправильном пересечении проезжей части и т. д.
Страх должен поселиться в душе каждого участника дорожного движения))
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4k
Андрей 21 минуту назад
В каждой "деревне" свой "блаженный
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16k
Alex Полчаса назад
Вывод такой- что у нас, что у них, менты не хотят работать.
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2k
Alexander Gorn Полчаса назад
А как же, нас же уверяли, что у них там на Западе все такие законопослушные, что донос чуть ли не доблестью считается? А тут за доносы морду набить угрожают... и в этом, выходит, врали?
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139
Bob143 Полчаса назад
Вот нехороший человек! И полицию заставляет работать и нормальным людям парковаться мешает! Да как так можно. Молодец)
Кстати это достаточно показательный пример насчёт немецкого порядка. Штрафы у них конские, вот и не нарушают. Теперь и тут не будут.
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1k
surgy Полчаса назад
Теперь у Германии две головные боли: мигранты и николас
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6k
Wadim Полчаса назад
Там вроде мигрантов много. Вот будет оказия, если этого пацанчика найдут с 28 колото-резаными :) Мигранты - они такие)
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21k
Александр 36 минут назад
Им надо ещё и платить за доносы
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301
CyraxMotorsport 38 минут назад
Рожа ущербного идиота...
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78k
Viktor 39 минут назад
Надо ему идейку толкануть, небось не в курсе!

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72k
Пётровыч 41 минуту назад
Парень молодец! Кому он не нравится, ну, с вами всё понятно, нарушители и преступники.
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7k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Истинный ариец!
Ordnung über alles! :)
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4k
Anners 53 минуты назад
"Цели у Никласа масштабные: уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии. "

Коллеги, помогите, как понимать эту фразу?

В каждом населённом пункте по одному нарушителю выявить?
Или каждого немца по разику прищемить?
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11k
MUZSER Час назад
Мистер Френкленд, местный сутяга(с)
Собака Баскервилей если кто забыл
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3k
STRiX Час назад
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4k
Aleks Час назад
Хоть немцы и законопослушны, но у многих есть знакомые русские, албанцы, турки. Так что он по краю ходит.
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