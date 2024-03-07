В Германии парень написал 4227 доносов на жителей своего города

Бдительного гражданина регулярно обещают избить, но он утверждает, что ему «чужд страх».
18-летний Никлас Маттеи из Грефенхайнихена называет себя «мастером доносов». Местные величают его менее цензурно.
В свободное время Никлас надевает светоотражающий костюм, садится на велосипед и колесит по городу. Он выискивает неправильно припаркованные авто, фотографирует их и отправляет снимки в полицию.
Всего за один год он оформил 4 227 обращений в органы - и сделал нерадивых парковщиков беднее на €140 тысяч. Выходит, что он окучил 8% жителей своего города. Понятно, что те такому правдорубу не рады и обещают его как следуют поколотить. Но до рукоприкладства ещё не дошло. Зато на него пишут ответные жалобы бургомистру Грефенхайнихена. Кстати, тот на стороне жалобщиков. Чиновник говорит, что парень всех достал: и жителей, и полицию. Силовикам парень вообще не даёт толком работать, они с утра до вечера разбираются с его сообщениями о парковшиках.
Такие выходки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры. Я мечтаю, чтобы его особая одаренность нашла себе другую сферу применения, - сказал бургомистр.
Никлас на угрозы не реагирует и заявляет, что ему «чужд страх». Отчаянный парень теперь обещает проверять чиновников: будет следить за тем, на что они тратят 140 тысяч штрафных, которые бюджет города получил с его помощью. Полицию юноша тоже не боится, недавно он отсчитал двух силовиков из-за грязных номеров их машины. Те лишь удивлённо крутили головой.
Цели у Никласа масштабные: уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии. Жители Грефенхайнихена этому только рады - они ждут не дождутся, когда же он уедет из их города и начнёт кошмарить всю страну.
Источник:
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Жалко что у нас подобное выродилось в стопхам, гоняющийся за "лайками"..
Страх должен поселиться в душе каждого участника дорожного движения))
Кстати это достаточно показательный пример насчёт немецкого порядка. Штрафы у них конские, вот и не нарушают. Теперь и тут не будут.
Ordnung über alles! :)
Коллеги, помогите, как понимать эту фразу?
В каждом населённом пункте по одному нарушителю выявить?
Или каждого немца по разику прищемить?
Собака Баскервилей если кто забыл