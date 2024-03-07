В Германии парень написал 4227 доносов на жителей своего города

В свободное время Никлас надевает светоотражающий костюм, садится на велосипед и колесит по городу. Он выискивает неправильно припаркованные авто, фотографирует их и отправляет снимки в полицию.

Всего за один год он оформил 4 227 обращений в органы - и сделал нерадивых парковщиков беднее на €140 тысяч. Выходит, что он окучил 8% жителей своего города. Понятно, что те такому правдорубу не рады и обещают его как следуют поколотить. Но до рукоприкладства ещё не дошло. Зато на него пишут ответные жалобы бургомистру Грефенхайнихена. Кстати, тот на стороне жалобщиков. Чиновник говорит, что парень всех достал: и жителей, и полицию. Силовикам парень вообще не даёт толком работать, они с утра до вечера разбираются с его сообщениями о парковшиках.

Такие выходки нельзя терпеть. Мы рассматриваем все правовые меры. Я мечтаю, чтобы его особая одаренность нашла себе другую сферу применения, - сказал бургомистр.

Никлас на угрозы не реагирует и заявляет, что ему «чужд страх». Отчаянный парень теперь обещает проверять чиновников: будет следить за тем, на что они тратят 140 тысяч штрафных, которые бюджет города получил с его помощью. Полицию юноша тоже не боится, недавно он отсчитал двух силовиков из-за грязных номеров их машины. Те лишь удивлённо крутили головой.