Кейт Миддлтон рассказала о своём заболевании из-за шантажа

Признание Кейт наделало много шума. Люди заметили, что Кейт похудела, осунулась и уже не такая жизнерадостная. Кейт рассказала, что у неё был обнаружен рак — врачи нашли опухоль после операции на брюшной полости. Кейт подчеркнула, что сейчас проходит химиотерапию. Миддлтон также рассказала, что долгое время не выходила на связь из-за того, что ей нужно было самой принять болезнь и рассказать об этом близким.