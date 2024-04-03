Кейт Миддлтон рассказала о своём заболевании из-за шантажа

В распространении сведений из медицинской карты подозревают трех медсестер. Их допрашивают.
Кейт Миддлтон неделю назад открыла миру свой секрет, почему она пропала из поля зрения на несколько месяцев. СМИ строили разные догадки: пророчили развод, называли Кейт лесбиянкой и даже предполагали смерть принцессы Уэльской. Однако, оказалось, что у Кейт рак. Об этом она рассказала в откровенном видео, которое было опубликовано на официальном сайте дворца.
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Признание Кейт наделало много шума. Люди заметили, что Кейт похудела, осунулась и уже не такая жизнерадостная. Кейт рассказала, что у неё был обнаружен рак — врачи нашли опухоль после операции на брюшной полости. Кейт подчеркнула, что сейчас проходит химиотерапию. Миддлтон также рассказала, что долгое время не выходила на связь из-за того, что ей нужно было самой принять болезнь и рассказать об этом близким.
Однако, стало известно, что Кейт была вынуждена рассказать о своём диагнозе. Об этом сообщило издание Daily Mail. Оказалось, что в больнице, где лечилась Кейт, кто-то пытался взломать её электронную историю болезни. По сведениям Daily Mail, заполучившие засекреченные данные о недуге Кейт вошли в контакт с Кенсингтонским дворцом и пригрозили опубликовать незаконно добытую ими информацию. Чтобы их опередить, дворец решил первыми сказать о заболевании.
Кроме того, журналисты утверждают, что видео Кейт было обработано и не может быть признан на 100% аутентичным, о чем даже заявило солидное фотоагентство Getty Images.
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