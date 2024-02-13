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В Пензе мать шантажировала учительницу, совратившую её сына

В Пензе мать шантажировала учительницу, совратившую её сына

Автор:
13 февраля 2024 18:07
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   интересное   подросток   полиция   развращение   фото   шантаж   
1872
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Сначала деньги потребовал мальчик, а потом его мать. В итоге учительница сама сдалась полиции.

Telegram-канал Baza сообщил о необычном случае шантажа в Пензе. Началось всё с того, что учительница математики общеобразовательной школы начала близко общаться со своим учеником. Между ними случился интим, после которого подросток потребовал с учительницы 1 миллион рублей за молчание.

Женщина отказалась и тогда парень обратился к своей матери. Предприимчивая женщина снизила цену молчания до 250 тысяч рублей. В итоге стороны договорились, что учительница будет платить ежедневно 10 тысяч рублей.

В какой-то момент учительница устала от шантажа (а может деньги закончились) и обратилась в полицию. Её задержали. Следователи возбудили на учительницу уголовные дела по статьям 134 и 135 УК РФ («Совращение или развращение несовершеннолетних» и «Развратные действия»).

В то же время директор гимназии поддержала учительницу: по её словам, девушка ранее не была замечена в скандалах и не имела проблем с законом, а у самого подростка плохая репутация в школе.

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Метки: деньги   интересное   подросток   полиция   развращение   фото   шантаж   
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9  комментариев
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14k
Алексей 2 часа назад
А чего вдруг решили отказаться от "палки" по ст.163 УК РФ (вымогательство)?
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2k
lyubov 8 минут назад
Бедная училка, вот вляпалась в урода
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46k
Alex Ivanov 47 минут назад
Есть существенный "недочёт" в статье - "мальчику" сколько лет?
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
вспоминая своих школьных училок ,так я ни одну бы не трахнул бы даже за лям баксов .
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Фрол Иван Иваныч 19 минут назад
Уий.Уж если кто и имел с ними контакт,то уж только не ты. Можешь оправдываться.Пердул.
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rutt 2 часа назад
А доказать что этот петушара воспользовался молодость и совратил невинную учительницу.
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244
Фрол rutt 15 минут назад
Уж точно его мамаша на это и подбила.Но сомневаюсь,что там что то было.Облом был точно и у его мамаши это не первая разработка.
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