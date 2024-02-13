В Пензе мать шантажировала учительницу, совратившую её сына

Telegram-канал Baza сообщил о необычном случае шантажа в Пензе. Началось всё с того, что учительница математики общеобразовательной школы начала близко общаться со своим учеником. Между ними случился интим, после которого подросток потребовал с учительницы 1 миллион рублей за молчание.

Женщина отказалась и тогда парень обратился к своей матери. Предприимчивая женщина снизила цену молчания до 250 тысяч рублей. В итоге стороны договорились, что учительница будет платить ежедневно 10 тысяч рублей.