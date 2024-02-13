В Пензе мать шантажировала учительницу, совратившую её сына

Сначала деньги потребовал мальчик, а потом его мать. В итоге учительница сама сдалась полиции.
Telegram-канал Baza сообщил о необычном случае шантажа в Пензе. Началось всё с того, что учительница математики общеобразовательной школы начала близко общаться со своим учеником. Между ними случился интим, после которого подросток потребовал с учительницы 1 миллион рублей за молчание.
Женщина отказалась и тогда парень обратился к своей матери. Предприимчивая женщина снизила цену молчания до 250 тысяч рублей. В итоге стороны договорились, что учительница будет платить ежедневно 10 тысяч рублей.
В какой-то момент учительница устала от шантажа (а может деньги закончились) и обратилась в полицию. Её задержали. Следователи возбудили на учительницу уголовные дела по статьям 134 и 135 УК РФ («Совращение или развращение несовершеннолетних» и «Развратные действия»).
В то же время директор гимназии поддержала учительницу: по её словам, девушка ранее не была замечена в скандалах и не имела проблем с законом, а у самого подростка плохая репутация в школе.
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