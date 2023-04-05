Компания Johnson & Johnson выплатит почти $9 млрд пострадавшим из-за присыпки, якобы вызывающей рак

Компания заявила, что дочерняя компания LTL Management, которая специально была создана, чтобы сократить свои убытки от судебных разбирательству и урегулирования претензий, подала заявку на банкротство. В письме говорится, что план реорганизации позволит справедливо и эффективно урегулировать все претензии, сообщает CNBC.

Компания выделила 8,9 миллиарда долларов для урегулирования всех текущих и будущих претензий по тальку. Сумма рассчитана на 25 лет.

При этом сами претензии по поводу опасности рака от продукции компания назвала «надуманными».