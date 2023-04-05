Компания Johnson & Johnson выплатит почти $9 млрд пострадавшим из-за присыпки, якобы вызывающей рак

Против компании Johnson & Johnson было подано более 38 тысяч исков, поводом для которых стали обвинения в том, что при производстве детской присыпки был использован тальк с канцерогенным асбестом.
В 2018 году компания Рейтер опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке. Агентство сообщило, что на протяжении десятилетий компания скрывала этот факт от потребителей. Когда это стало известно, на компанию посыпались тысячи исков от взбудораженных матерей. Некоторые даже уверяли, что присыпка вызывает рак. В 2020 году Johnson & Johnson прекратила производство присыпки в США и в Канаде, а в 2023 году прекратились продажи по всему миру.
Компания заявила, что дочерняя компания LTL Management, которая специально была создана, чтобы сократить свои убытки от судебных разбирательству и урегулирования претензий, подала заявку на банкротство. В письме говорится, что план реорганизации позволит справедливо и эффективно урегулировать все претензии, сообщает CNBC.
Компания выделила 8,9 миллиарда долларов для урегулирования всех текущих и будущих претензий по тальку. Сумма рассчитана на 25 лет.
При этом сами претензии по поводу опасности рака от продукции компания назвала «надуманными».
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